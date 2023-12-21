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«Идиотский поступок. Его дисквалификации утомили». Во Франции возмущены глупым удалением Головина

Во Франции возмущены удалением Головина в матче с «Тулузой»
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Удаление Александра Головина в матче «Тулуза» — «Монако».
Фото Global Look Press
Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» против «Тулузы» (2:1).
Франция. Лига 1. 17-й тур
20 дек, 23:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
1:2
Монако

Жест новичка

Так как все матчи тура начинались в одно время, L'Equipe не устраивал подробные разборы игр, а выпустил оперативные материалы, включив в них по несколько матчей. «Монако» попал в блок лидеров, и основное внимание в тексте уделено автору голевого дубля Бен Йедерру. Достигший отметки в 250 мячей на профессиональном уровне форвард признан первой звездой матча и получил за свою игру семерку. Про Головина ведущее спортивное СМИ Франции написало, что монегаски выстояли, несмотря на его удаление. Сухая информация без оценок и комментариев.

 
Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;Тулузы&raquo;. Головин психанул: получил красную за удар открытыми шипами! Но Александра спровоцировали

Портал Maxifoot также ограничился парой банальных фраз, не разбирая игру, а включив ее в дайджест главных событий среды. А там просто написано, что второй тайм оказался для «Монако» сложным из-за удаления Головина.

Сайт Homme do Match, видимо, в силу положительного для команды из княжества результата, не стал серьезно занижать оценку российскому легионеру. Впрочем, его пятерка — самый низкий балл среди всех участников матча в Тулузе.

«Автор грубого жеста новичка прямо перед судьей логично удален с поля, что приносит ему большой скандал. В первом тайме он сделал несколько ударов, но недостаточно точных», — прокомментировал игру россиянина обычно очень лояльный к нему портал.

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в традиционной рубрике Les Tops, les Flops разбушевался. Герой в этот раз всего один — Бен Йеддер. Провальными же назвали действия целого квартета, в который попали Салису, Якобс, главный тренер Ади Хюттер и, естественно, Головин.

«5 лет в «Монако», не полный сезон, надежда в начале чемпионата наконец увидеть, как знаменитый Царь раскроет себя. 6 желтых и 1 красная карточка. Головин больше присутствует в Париже в дисциплинарном комитете, чем в Монако. Скандально, поскольку его угрюмые жесты жалки и ставят команду в затруднительное положение», — написала администрация портала.

Александр Головин в матче «Тулуза» — «Монако».
Фото AFP

Голо наказывает команду

В соцсетях и на форумах болельщиков реакция на красную карточку предсказуема. В том числе со стороны тех, кто считает себя почитателем таланта российского игрока.

«Головин, которого я так люблю, чуть не убил нас в этом матче», — написал Viking.

«Если не считать глупого поступка Голо, остальная команда боролась с большой сплоченностью», — отметил характер монегасков Arevis.

«На этом сайте можно как минимум уважать всех тех, кто ценит этого игрока, и, тем не менее, сожалеет о его спорах с судьями и перепадах настроения. В этот вечер они не последние, кто осудил его идиотский поступок», — ответил постоянным критикам Головина scifo84.

 
Александр Головин. «Это действительно мой лучший год во Франции. С опытом приходит уверенность». Интервью Головина

«После октября и первых желтых карточек Головина я говорил, что ему есть над чем поработать в плане дисциплины. Эта не выполненная работа уже стоит как минимум 3-матчевой дисквалификации. Когда мы знаем о важности Голо в команде, это является профессиональным проступком», — заметил Don Lou.

«Как сейчас ведет себя Головин?! Да, у него есть талант, но в последнее время он наказывает команду больше всего на свете. Даже наказывает Балогуна, который был в недоумении по поводу своей замены... Минамино, несомненно, хуже Головина, но по поведению — нет!», — возмутился Thibault56.

«Что касается Головина, то он меня начинает утомлять своими дисквалификациями. Нас ждет январь с минимум тремя пропущенными матчами!!!», — негодовал Balou1

«Голо убивает наш футбол. К счастью для него, игроки выложились ради победы», — добавил Joueures25.

«Головину следует понять, что в футбол тоже играют головой», — высказался о несдержанности россиянина MT_Clemnt.

«Спасибо, Виссам. Головин — не лидер», — возмущался TeamDelicious1.

«Я очень люблю Головина, но его красная — это уже слишком. В январе у нас будет мало игроков, и его дисквалификация навредит команде. Финансовое наказание будет заслуженным», — потребовал жесткой реакции delphine9721.

Последний комментарий — один из многих о грядущих кадровых проблемах в январе. Дело в том, что Диатта, Якобс, Салису и Камара отправятся на Кубок Африки, а Минамино выступит на Кубке Азии. Поэтому ненужная дисквалификация в такой ситуации может означать кадровую катастрофу для «Монако».

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Тулуза
0
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Головин психанул: получил красную за удар открытыми шипами! Но Александра спровоцировали
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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34 тур
20.12 23:00
Брест – Лорьян
 4 : 0
20.12 23:00
Клермон Фут – Ренн
 1 : 3
20.12 23:00
Лион – Нант
 1 : 0
20.12 23:00
Монпелье – Марсель
 1 : 1
20.12 23:00
Ницца – Ланс
 2 : 0
20.12 23:00
ПСЖ – Метц
 3 : 1
20.12 23:00
Реймс – Гавр
 1 : 0
20.12 23:00
Страсбур – Лилль
 2 : 1
20.12 23:00
Тулуза – Монако
 1 : 2
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Монако

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Лион

 7
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Усман Дембеле

ПСЖ

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Ланс

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Гавр

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