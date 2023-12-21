«Идиотский поступок. Его дисквалификации утомили». Во Франции возмущены глупым удалением Головина
Жест новичка
Так как все матчи тура начинались в одно время, L'Equipe не устраивал подробные разборы игр, а выпустил оперативные материалы, включив в них по несколько матчей. «Монако» попал в блок лидеров, и основное внимание в тексте уделено автору голевого дубля Бен Йедерру. Достигший отметки в 250 мячей на профессиональном уровне форвард признан первой звездой матча и получил за свою игру семерку. Про Головина ведущее спортивное СМИ Франции написало, что монегаски выстояли, несмотря на его удаление. Сухая информация без оценок и комментариев.
Портал Maxifoot также ограничился парой банальных фраз, не разбирая игру, а включив ее в дайджест главных событий среды. А там просто написано, что второй тайм оказался для «Монако» сложным из-за удаления Головина.
Сайт Homme do Match, видимо, в силу положительного для команды из княжества результата, не стал серьезно занижать оценку российскому легионеру. Впрочем, его пятерка — самый низкий балл среди всех участников матча в Тулузе.
«Автор грубого жеста новичка прямо перед судьей логично удален с поля, что приносит ему большой скандал. В первом тайме он сделал несколько ударов, но недостаточно точных», — прокомментировал игру россиянина обычно очень лояльный к нему портал.
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в традиционной рубрике Les Tops, les Flops разбушевался. Герой в этот раз всего один — Бен Йеддер. Провальными же назвали действия целого квартета, в который попали Салису, Якобс, главный тренер Ади Хюттер и, естественно, Головин.
«5 лет в «Монако», не полный сезон, надежда в начале чемпионата наконец увидеть, как знаменитый Царь раскроет себя. 6 желтых и 1 красная карточка. Головин больше присутствует в Париже в дисциплинарном комитете, чем в Монако. Скандально, поскольку его угрюмые жесты жалки и ставят команду в затруднительное положение», — написала администрация портала.
Голо наказывает команду
В соцсетях и на форумах болельщиков реакция на красную карточку предсказуема. В том числе со стороны тех, кто считает себя почитателем таланта российского игрока.
«Головин, которого я так люблю, чуть не убил нас в этом матче», — написал Viking.
«Если не считать глупого поступка Голо, остальная команда боролась с большой сплоченностью», — отметил характер монегасков Arevis.
«На этом сайте можно как минимум уважать всех тех, кто ценит этого игрока, и, тем не менее, сожалеет о его спорах с судьями и перепадах настроения. В этот вечер они не последние, кто осудил его идиотский поступок», — ответил постоянным критикам Головина scifo84.
«После октября и первых желтых карточек Головина я говорил, что ему есть над чем поработать в плане дисциплины. Эта не выполненная работа уже стоит как минимум 3-матчевой дисквалификации. Когда мы знаем о важности Голо в команде, это является профессиональным проступком», — заметил Don Lou.
«Как сейчас ведет себя Головин?! Да, у него есть талант, но в последнее время он наказывает команду больше всего на свете. Даже наказывает Балогуна, который был в недоумении по поводу своей замены... Минамино, несомненно, хуже Головина, но по поведению — нет!», — возмутился Thibault56.
«Что касается Головина, то он меня начинает утомлять своими дисквалификациями. Нас ждет январь с минимум тремя пропущенными матчами!!!», — негодовал Balou1
«Голо убивает наш футбол. К счастью для него, игроки выложились ради победы», — добавил Joueures25.
«Головину следует понять, что в футбол тоже играют головой», — высказался о несдержанности россиянина MT_Clemnt.
«Спасибо, Виссам. Головин — не лидер», — возмущался TeamDelicious1.
«Я очень люблю Головина, но его красная — это уже слишком. В январе у нас будет мало игроков, и его дисквалификация навредит команде. Финансовое наказание будет заслуженным», — потребовал жесткой реакции delphine9721.
Последний комментарий — один из многих о грядущих кадровых проблемах в январе. Дело в том, что Диатта, Якобс, Салису и Камара отправятся на Кубок Африки, а Минамино выступит на Кубке Азии. Поэтому ненужная дисквалификация в такой ситуации может означать кадровую катастрофу для «Монако».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|12
|4
|1
|42-14
|40
|
2
|Ницца
|17
|10
|5
|2
|19-9
|35
|
3
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-22
|33
|
4
|Брест
|17
|9
|4
|4
|25-15
|31
|
5
|Лилль
|17
|7
|7
|3
|21-14
|28
|
6
|Марсель
|17
|7
|6
|4
|25-18
|27
|
7
|Ланс
|17
|7
|5
|5
|21-17
|26
|
8
|Реймс
|17
|8
|2
|7
|22-23
|26
|
9
|Страсбур
|17
|6
|5
|6
|18-22
|23
|
10
|Ренн
|17
|4
|7
|6
|23-22
|19
|
11
|Монпелье
|17
|4
|7
|6
|19-21
|19
|
12
|Гавр
|17
|4
|7
|6
|16-19
|19
|
13
|Нант
|17
|5
|3
|9
|19-28
|18
|
14
|Метц
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
15
|Лион
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
16
|Тулуза
|17
|2
|8
|7
|15-23
|14
|
17
|Лорьян
|17
|2
|6
|9
|21-35
|12
|
18
|Клермон Фут
|17
|2
|5
|10
|11-26
|11
|20.12
|23:00
|
Брест – Лорьян
|4 : 0
|20.12
|23:00
|
Клермон Фут – Ренн
|1 : 3
|20.12
|23:00
|
Лион – Нант
|1 : 0
|20.12
|23:00
|
Монпелье – Марсель
|1 : 1
|20.12
|23:00
|
Ницца – Ланс
|2 : 0
|20.12
|23:00
|
ПСЖ – Метц
|3 : 1
|20.12
|23:00
|
Реймс – Гавр
|1 : 0
|20.12
|23:00
|
Страсбур – Лилль
|2 : 1
|20.12
|23:00
|
Тулуза – Монако
|1 : 2
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|8
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|7
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|13
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|15
|1
|6