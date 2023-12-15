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Сегодня, 12:30

«Это действительно мой лучший год во Франции. С опытом приходит уверенность». Интервью Головина

Головин назвал 2023 год лучшим в карьере
Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press
Александр Головин в сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Лучший футболист 2023 года по опросу «СЭ» ответил на вопросы нашего издания.

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин стал лауреатом престижного голосования «СЭ» и завоевал приз лучшему игроку календарного 2023 года. На первое место Головина поставили и менеджеры, и тренеры, и журналисты, и болельщики. В уходящем году российский хавбек забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач в 36 официальных матчах за «Монако», установил личный рекорд результативности и несколько раз признавался лучшим игроком монегасков, став настоящим лидером команды!

Победитель премии ответил на вопросы «СЭ» о результатах «Монако», сборной России и текущем сезоне.

— Александр, поздравляем с победой в премии «СЭ» лучшему игроку 2023 календарного года! Твоя оценка этой победы в опросе?

— Благодарен за такую оценку. Безусловно, это приятная новость. Тем более круг голосовавших был очень широкий. Значит, это мнение многих, кто связан с футбольной индустрией. Но, как и всегда, повторю, что футбол — командный вид спорта. Все индивидуальные награды здесь необходимо делить с партнерами. Без них подобные признания были бы невозможны. В том, что меня поставили на первое место в этом голосовании, велика заслуга всех, с кем играю и в сборной России, и в «Монако». Поэтому, конечно, будет правильным поблагодарить и их.

Александр Головин. Головин — лучший футболист России в 2023 году. Покоряет лигу 1 и проводит блестящий сезон

— Ближайшим твоим конкурентом в голосовании стал Федор Чалов, который заявлял о мечте снова сыграть с тобой в одном клубе. Правда ли, что ты звал его в «Монако»? Думаешь, однажды сможете сыграть за один европейский клуб?

— Лично я готов видеть Федю в «Монако» в любой момент. Уверен, он нам поможет. (Улыбается.) Но если говорить серьезно, то вопрос не совсем по адресу. Я могу позвать его просто приехать в Монако в гости, но если речь идет о команде, то нужно обращаться к руководству клуба. Однако то, что Федя тоже находится в верхней части этого рейтинга, говорит о том, насколько он прибавил и насколько качественным игроком он является. Что касается того, сможем ли когда-нибудь сыграть вместе в одной европейской команде, то тут 50 на 50. Либо сыграем, либо нет. (Смеется.)

Александр Головин в сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Есть мнение, что текущий сезон для тебя является лучшим во Франции. Согласен ли ты с этим? С чем связываешь подобные результаты?

— На данный момент это действительно так. Многое получается, появился определенный опыт, а вместе с ним и уверенность. Все-таки уже довольно давно выступаю в лиге 1. Есть понимание, чего ожидать, как готовиться к матчам, как действовать в том или ином эпизоде. Все это помогает проявлять себя на поле. Плюс у нас подобралась сейчас хорошая команда. Игроки дополняют друг друга. Но нужно понимать, что сезон еще продолжается, поэтому окончательные выводы и оценки можно будет делать весной.

— В этом году ты выступал и за сборную России. Как относишься к поездкам, когда национальная команда играет только товарищеские матчи?

— Сборная России — это сборная России. Главная команда страны. По большому счету тут больше нечего добавить. Всегда с огромным удовольствием приезжаю в сборную, работать приятно. Да, сейчас непростое время, но для меня ценна каждая тренировка в сборной, общение с ребятами, тренерским штабом, болельщиками. Поэтому от сборной России у меня всегда только позитив. Разумеется, при условии, что мы добиваемся нужного результата.

Александр Головин. Александр I. Головин — лучший футболист года по опросу «СЭ»

— Много слухов о твоем возможном продолжении карьеры за пределами Франции. Возможно ли, что однажды мы увидим тебя в другом европейском клубе? Есть ли такое желание?

— Наверное, слухи на то и есть слухи, чтобы их было много. (Улыбается.) Комментировать их сложно и было бы неправильно. На сегодняшний день ситуация такова, что у меня действующий контракт с «Монако». Это клуб, который мне многое дал и где меня все устраивает. У нас отличные болельщики, мы стараемся радовать их как можно чаще. Так что сегодня главное мое желание заключается в том, чтобы «Монако» одерживал победы и занимал как можно более высокое место в турнирной таблице.

Александр Головин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 11 3 1 38-12 36
2
 Ницца 15 9 5 1 16-6 32
3
 Монако 15 9 3 3 31-20 30
4
 Лилль 15 7 6 2 19-11 27
5
 Брест 15 7 4 4 19-15 25
6
 Марсель 15 6 5 4 22-16 23
7
 Ланс 15 6 5 4 19-15 23
8
 Реймс 15 7 2 6 21-21 23
9
 Нант 15 5 3 7 19-25 18
10
 Страсбур 15 4 5 6 14-20 17
11
 Гавр 15 3 7 5 13-17 16
12
 Метц 15 4 4 7 15-23 16
13
 Ренн 15 3 6 6 20-21 15
14
 Монпелье 15 3 6 6 17-20 15
15
 Тулуза 15 2 7 6 14-21 13
16
 Лорьян 15 2 6 7 20-29 12
17
 Клермон Фут 15 2 5 8 9-21 11
18
 Лион 15 2 4 9 14-27 10
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15.12 23:00
Монако – Лион
 - : -
16.12 19:00
Гавр – Ницца
 - : -
16.12 23:00
Ланс – Реймс
 - : -
17.12 15:00
Нант – Брест
 - : -
17.12 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
17.12 17:00
Метц – Монпелье
 - : -
17.12 17:00
Тулуза – Ренн
 - : -
17.12 19:05
Марсель – Клермон Фут
 - : -
17.12 22:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 6
П
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Марсель

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Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

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Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
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