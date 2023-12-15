«Это действительно мой лучший год во Франции. С опытом приходит уверенность». Интервью Головина
Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин стал лауреатом престижного голосования «СЭ» и завоевал приз лучшему игроку календарного 2023 года. На первое место Головина поставили и менеджеры, и тренеры, и журналисты, и болельщики. В уходящем году российский хавбек забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач в 36 официальных матчах за «Монако», установил личный рекорд результативности и несколько раз признавался лучшим игроком монегасков, став настоящим лидером команды!
Победитель премии ответил на вопросы «СЭ» о результатах «Монако», сборной России и текущем сезоне.
— Александр, поздравляем с победой в премии «СЭ» лучшему игроку 2023 календарного года! Твоя оценка этой победы в опросе?
— Благодарен за такую оценку. Безусловно, это приятная новость. Тем более круг голосовавших был очень широкий. Значит, это мнение многих, кто связан с футбольной индустрией. Но, как и всегда, повторю, что футбол — командный вид спорта. Все индивидуальные награды здесь необходимо делить с партнерами. Без них подобные признания были бы невозможны. В том, что меня поставили на первое место в этом голосовании, велика заслуга всех, с кем играю и в сборной России, и в «Монако». Поэтому, конечно, будет правильным поблагодарить и их.
— Ближайшим твоим конкурентом в голосовании стал Федор Чалов, который заявлял о мечте снова сыграть с тобой в одном клубе. Правда ли, что ты звал его в «Монако»? Думаешь, однажды сможете сыграть за один европейский клуб?
— Лично я готов видеть Федю в «Монако» в любой момент. Уверен, он нам поможет. (Улыбается.) Но если говорить серьезно, то вопрос не совсем по адресу. Я могу позвать его просто приехать в Монако в гости, но если речь идет о команде, то нужно обращаться к руководству клуба. Однако то, что Федя тоже находится в верхней части этого рейтинга, говорит о том, насколько он прибавил и насколько качественным игроком он является. Что касается того, сможем ли когда-нибудь сыграть вместе в одной европейской команде, то тут 50 на 50. Либо сыграем, либо нет. (Смеется.)
— Есть мнение, что текущий сезон для тебя является лучшим во Франции. Согласен ли ты с этим? С чем связываешь подобные результаты?
— На данный момент это действительно так. Многое получается, появился определенный опыт, а вместе с ним и уверенность. Все-таки уже довольно давно выступаю в лиге 1. Есть понимание, чего ожидать, как готовиться к матчам, как действовать в том или ином эпизоде. Все это помогает проявлять себя на поле. Плюс у нас подобралась сейчас хорошая команда. Игроки дополняют друг друга. Но нужно понимать, что сезон еще продолжается, поэтому окончательные выводы и оценки можно будет делать весной.
— В этом году ты выступал и за сборную России. Как относишься к поездкам, когда национальная команда играет только товарищеские матчи?
— Сборная России — это сборная России. Главная команда страны. По большому счету тут больше нечего добавить. Всегда с огромным удовольствием приезжаю в сборную, работать приятно. Да, сейчас непростое время, но для меня ценна каждая тренировка в сборной, общение с ребятами, тренерским штабом, болельщиками. Поэтому от сборной России у меня всегда только позитив. Разумеется, при условии, что мы добиваемся нужного результата.
— Много слухов о твоем возможном продолжении карьеры за пределами Франции. Возможно ли, что однажды мы увидим тебя в другом европейском клубе? Есть ли такое желание?
— Наверное, слухи на то и есть слухи, чтобы их было много. (Улыбается.) Комментировать их сложно и было бы неправильно. На сегодняшний день ситуация такова, что у меня действующий контракт с «Монако». Это клуб, который мне многое дал и где меня все устраивает. У нас отличные болельщики, мы стараемся радовать их как можно чаще. Так что сегодня главное мое желание заключается в том, чтобы «Монако» одерживал победы и занимал как можно более высокое место в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|15
|11
|3
|1
|38-12
|36
|
2
|Ницца
|15
|9
|5
|1
|16-6
|32
|
3
|Монако
|15
|9
|3
|3
|31-20
|30
|
4
|Лилль
|15
|7
|6
|2
|19-11
|27
|
5
|Брест
|15
|7
|4
|4
|19-15
|25
|
6
|Марсель
|15
|6
|5
|4
|22-16
|23
|
7
|Ланс
|15
|6
|5
|4
|19-15
|23
|
8
|Реймс
|15
|7
|2
|6
|21-21
|23
|
9
|Нант
|15
|5
|3
|7
|19-25
|18
|
10
|Страсбур
|15
|4
|5
|6
|14-20
|17
|
11
|Гавр
|15
|3
|7
|5
|13-17
|16
|
12
|Метц
|15
|4
|4
|7
|15-23
|16
|
13
|Ренн
|15
|3
|6
|6
|20-21
|15
|
14
|Монпелье
|15
|3
|6
|6
|17-20
|15
|
15
|Тулуза
|15
|2
|7
|6
|14-21
|13
|
16
|Лорьян
|15
|2
|6
|7
|20-29
|12
|
17
|Клермон Фут
|15
|2
|5
|8
|9-21
|11
|
18
|Лион
|15
|2
|4
|9
|14-27
|10
|15.12
|23:00
|
Монако – Лион
|- : -
|16.12
|19:00
|
Гавр – Ницца
|- : -
|16.12
|23:00
|
Ланс – Реймс
|- : -
|17.12
|15:00
|
Нант – Брест
|- : -
|17.12
|17:00
|
Лорьян – Страсбур
|- : -
|17.12
|17:00
|
Метц – Монпелье
|- : -
|17.12
|17:00
|
Тулуза – Ренн
|- : -
|17.12
|19:05
|
Марсель – Клермон Фут
|- : -
|17.12
|22:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|6
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|12
|1
|4
|
|
Вармед Омари
Ренн
|12
|1
|3
|
|
Александру
Лилль
|13
|1
|3