«Спасибо, что играешь за «Монако»!» Что пишут во Франции про Головина

Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» в матче против «Ренна» (3:2).

Он снова сделал это

L'Equipe в своем материале отмечает: «Матч обещал быть привлекательным, и он оправдал ожидания. По итогам ритмичной и богатой на голы встречи «Монако» одержал победу над «Ренном», который был воодушевлен менее, чем обычно. Команда из княжества одержала четвертую подряд победу в лиге 1, тем самым подтвердив возвращение в гонку за подиумом после сложного начала сезона. Выиграв в Ренне, «Монако» дал надежду и отстает на три очка от третьего места, в то время как серия «Ренна» из семи домашних побед подошла к концу».

Самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало действия Александра Головина в первой голевой атаке гостей прекрасными. Героем же игры назван Вандерсон, получивший за свои действия восемь баллов из десяти возможных.

Портал Maxifoot в обзоре игры отмечает великолепный пас Головина и констатирует: «Монако» подтвердил, что он будет кандидатом в Европу по итогам сезона. Команда временно поднимается на 4-е место и находится всего в трех очках от занимающего третью строчку «Ренна».

Самую высокую оценку — восьмерку — в составе красно-белых получил Вандерсон, на счету которого гол и результативная передача. 7,5 балла заработал Тшуамени, а по семерке — Фолланд и Фофана. Низший порог в этот раз равен пятерке, на которую наиграли Нюбель, Кайю Энрике и Бадиашиль.

Действия Головина оценили на шестерку. «Россиянин, который на прошлой неделе уже отметился результативной передачей в игре с «Труа», снова сделал это, отдав прекрасный пас на Вандерсона. Головин продемонстрировал свое техническое мастерство и дважды промахнулся, направив мяч рядом со штангой», — прокомментировал игру россиянина Maxifoot.

Monaco Tribune вынес в заголовок фразу: «Монако» нанес серьезный удар, обрушив «Ренн». «Это важная победа, которая позволяет мечтать о большем», — заявляет издание. В качестве основной движущей силы названа отлично сыгравшая связка опорных полузащитников Тшуамени — Фофана. Вместе с тем приведен интересный статистический факт: монегаски победили, владея мячом 36,4 процента игрового времени.

Счастлив видеть Головина

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в этот раз не опубликовал оперативный текст в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops, однако комментариев болельщиков в различных новостных ветках и соцсетях было достаточно.

«Какой пас Голо!» — восхитился действиями российского полузащитника пользователь HouseASM, до этого покритиковавший Александра за промах из хорошей позиции.

«Не фанат игры Головина, но его отличный пас нас оживляет», — отметил действия россиянина Sebunegu.

«У Фолланда была хорошая игра, какой мы никогда не видели во времена Клемана, Голо тоже. Приятно, что эти два игрока вернулись в форму к окончанию чемпионата», — отметил Giovanni89

«Горжусь нашими красно-белыми! Мы увидели сплоченную команду и игроков с заново открытым связками. Пары Головин — Фолланд, Фофана — Тшуамени, Агилар — Вандерсон...», — отметил действия команды Don Lou.

«Меня бесит видеть Диопа на скамейке запасных, но, честно говоря, я так счастлив видеть Головина!» — высказался на вечную тему конкуренции двух полузащитников CaptainTsuba.

«Я бы поставил Головина в неудачники, но видел его пас под сравнявший счет гол, и он дрался. Поздравляю всех!!!» — высказался Tuchepokenounou.

«Головин, спасибо, что живешь и играешь за «Монако». Какой игрок!» — не скрывал своего восхищения HiceMMG.