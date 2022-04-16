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«Спасибо, что играешь за «Монако»!» Что пишут во Франции про Головина

«Монако» проиграл «Ренну» в матче чемпионата Франции по футболу
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» Александр Головин (справа) против Амари Траоре.
Фото AFP
Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» в матче против «Ренна» (3:2).
Франция. Лига 1. 32-й тур
15 апр, 22:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
2:3
Монако
Голы
Тэ, 3 (1:0), Вандерсон, 12 (1:1), Бен-Йеддер, 57 (1:2), Боаду, 77 (1:3), Террье, 90+3 (2:3)
Ренн
Доган Алемдар Омари Мелинг (Трюффер, 57) Траоре (Ассиньон, 81) Сантамария Буриго Тэ Майер (Чауна, 81) Мартен Террье Лаборд (Гирасси, 71)
Монако
Нюбель Вандерсон (Диоп, 79) Бадиашиле Дисаси Кайю Энрике Агилар Тшуамени Головин (Якобс, 78) Фофана Бен-Йеддер (Боаду, 72) Фолланд
Предупреждения
Омари 85’  -  Вандерсон 43’, Бадиашиле 46’, Кайю Энрике 84’
Судьи
Фраппар (Франция)

Он снова сделал это

L'Equipe в своем материале отмечает: «Матч обещал быть привлекательным, и он оправдал ожидания. По итогам ритмичной и богатой на голы встречи «Монако» одержал победу над «Ренном», который был воодушевлен менее, чем обычно. Команда из княжества одержала четвертую подряд победу в лиге 1, тем самым подтвердив возвращение в гонку за подиумом после сложного начала сезона. Выиграв в Ренне, «Монако» дал надежду и отстает на три очка от третьего места, в то время как серия «Ренна» из семи домашних побед подошла к концу».

Самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало действия Александра Головина в первой голевой атаке гостей прекрасными. Героем же игры назван Вандерсон, получивший за свои действия восемь баллов из десяти возможных.

Портал Maxifoot в обзоре игры отмечает великолепный пас Головина и констатирует: «Монако» подтвердил, что он будет кандидатом в Европу по итогам сезона. Команда временно поднимается на 4-е место и находится всего в трех очках от занимающего третью строчку «Ренна».

Самую высокую оценку — восьмерку — в составе красно-белых получил Вандерсон, на счету которого гол и результативная передача. 7,5 балла заработал Тшуамени, а по семерке — Фолланд и Фофана. Низший порог в этот раз равен пятерке, на которую наиграли Нюбель, Кайю Энрике и Бадиашиль.

Действия Головина оценили на шестерку. «Россиянин, который на прошлой неделе уже отметился результативной передачей в игре с «Труа», снова сделал это, отдав прекрасный пас на Вандерсона. Головин продемонстрировал свое техническое мастерство и дважды промахнулся, направив мяч рядом со штангой», — прокомментировал игру россиянина Maxifoot.

Monaco Tribune вынес в заголовок фразу: «Монако» нанес серьезный удар, обрушив «Ренн». «Это важная победа, которая позволяет мечтать о большем», — заявляет издание. В качестве основной движущей силы названа отлично сыгравшая связка опорных полузащитников Тшуамени — Фофана. Вместе с тем приведен интересный статистический факт: монегаски победили, владея мячом 36,4 процента игрового времени.

Александр Головин в&nbsp;матче &laquo;Монако&raquo; с &laquo;Ренном&raquo;. Головин отдал результативный пас во втором матче подряд. «Монако» после четырех побед рвется в Лигу чемпионов

Счастлив видеть Головина

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в этот раз не опубликовал оперативный текст в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops, однако комментариев болельщиков в различных новостных ветках и соцсетях было достаточно.

«Какой пас Голо!» — восхитился действиями российского полузащитника пользователь HouseASM, до этого покритиковавший Александра за промах из хорошей позиции.

«Не фанат игры Головина, но его отличный пас нас оживляет», — отметил действия россиянина Sebunegu.

«У Фолланда была хорошая игра, какой мы никогда не видели во времена Клемана, Голо тоже. Приятно, что эти два игрока вернулись в форму к окончанию чемпионата», — отметил Giovanni89

«Горжусь нашими красно-белыми! Мы увидели сплоченную команду и игроков с заново открытым связками. Пары Головин — Фолланд, Фофана — Тшуамени, Агилар — Вандерсон...», — отметил действия команды Don Lou.

«Меня бесит видеть Диопа на скамейке запасных, но, честно говоря, я так счастлив видеть Головина!» — высказался на вечную тему конкуренции двух полузащитников CaptainTsuba.

«Я бы поставил Головина в неудачники, но видел его пас под сравнявший счет гол, и он дрался. Поздравляю всех!!!» — высказался Tuchepokenounou.

«Головин, спасибо, что живешь и играешь за «Монако». Какой игрок!» — не скрывал своего восхищения HiceMMG.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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Головин отдал результативный пас во втором матче подряд. «Монако» после четырех побед рвется в Лигу чемпионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 22 5 4 70-29 71
2
 Марсель 31 17 8 6 51-29 59
3
 Ренн 32 17 5 10 69-34 56
4
 Монако 32 15 8 9 50-34 53
5
 Страсбур 31 14 10 7 52-33 52
6
 Ницца 31 15 7 9 40-27 51
7
 Лилль 31 12 12 7 39-36 48
8
 Ланс 31 13 8 10 48-40 47
9
 Лион 31 12 11 8 44-40 46
10
 Нант 31 13 7 11 40-34 46
11
 Монпелье 31 12 5 14 44-44 41
12
 Брест 31 10 9 12 39-45 39
13
 Реймс 31 8 12 11 34-35 36
14
 Анже 31 8 9 14 35-45 33
15
 Труа 31 8 8 15 29-44 32
16
 Лорьян 31 7 10 14 31-50 31
17
 Клермон Фут 31 7 7 17 31-60 28
18
 Сент-Этьен 31 6 9 16 33-61 27
19
 Бордо 31 5 11 15 41-71 26
20
 Метц 31 4 11 16 28-57 23
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15.04 22:00
Ренн – Монако
 2 : 3
16.04 18:00
Сент-Этьен – Брест
 - : -
16.04 22:00
Лилль – Ланс
 - : -
17.04 14:00
Ницца – Лорьян
 - : -
17.04 16:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
17.04 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
17.04 16:00
Нант – Анже
 - : -
17.04 16:00
Труа – Страсбур
 - : -
17.04 18:05
Лион – Бордо
 - : -
17.04 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
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Кильян Мбаппе

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 21
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 19
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 29 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 26 2 6
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Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 26 1 8
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