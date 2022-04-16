«Спасибо, что играешь за «Монако»!» Что пишут во Франции про Головина
Он снова сделал это
L'Equipe в своем материале отмечает: «Матч обещал быть привлекательным, и он оправдал ожидания. По итогам ритмичной и богатой на голы встречи «Монако» одержал победу над «Ренном», который был воодушевлен менее, чем обычно. Команда из княжества одержала четвертую подряд победу в лиге 1, тем самым подтвердив возвращение в гонку за подиумом после сложного начала сезона. Выиграв в Ренне, «Монако» дал надежду и отстает на три очка от третьего места, в то время как серия «Ренна» из семи домашних побед подошла к концу».
Самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало действия Александра Головина в первой голевой атаке гостей прекрасными. Героем же игры назван Вандерсон, получивший за свои действия восемь баллов из десяти возможных.
Портал Maxifoot в обзоре игры отмечает великолепный пас Головина и констатирует: «Монако» подтвердил, что он будет кандидатом в Европу по итогам сезона. Команда временно поднимается на 4-е место и находится всего в трех очках от занимающего третью строчку «Ренна».
Самую высокую оценку — восьмерку — в составе красно-белых получил Вандерсон, на счету которого гол и результативная передача. 7,5 балла заработал Тшуамени, а по семерке — Фолланд и Фофана. Низший порог в этот раз равен пятерке, на которую наиграли Нюбель, Кайю Энрике и Бадиашиль.
Действия Головина оценили на шестерку. «Россиянин, который на прошлой неделе уже отметился результативной передачей в игре с «Труа», снова сделал это, отдав прекрасный пас на Вандерсона. Головин продемонстрировал свое техническое мастерство и дважды промахнулся, направив мяч рядом со штангой», — прокомментировал игру россиянина Maxifoot.
Monaco Tribune вынес в заголовок фразу: «Монако» нанес серьезный удар, обрушив «Ренн». «Это важная победа, которая позволяет мечтать о большем», — заявляет издание. В качестве основной движущей силы названа отлично сыгравшая связка опорных полузащитников Тшуамени — Фофана. Вместе с тем приведен интересный статистический факт: монегаски победили, владея мячом 36,4 процента игрового времени.
Счастлив видеть Головина
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в этот раз не опубликовал оперативный текст в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops, однако комментариев болельщиков в различных новостных ветках и соцсетях было достаточно.
«Какой пас Голо!» — восхитился действиями российского полузащитника пользователь HouseASM, до этого покритиковавший Александра за промах из хорошей позиции.
«Не фанат игры Головина, но его отличный пас нас оживляет», — отметил действия россиянина Sebunegu.
«У Фолланда была хорошая игра, какой мы никогда не видели во времена Клемана, Голо тоже. Приятно, что эти два игрока вернулись в форму к окончанию чемпионата», — отметил Giovanni89
«Горжусь нашими красно-белыми! Мы увидели сплоченную команду и игроков с заново открытым связками. Пары Головин — Фолланд, Фофана — Тшуамени, Агилар — Вандерсон...», — отметил действия команды Don Lou.
«Меня бесит видеть Диопа на скамейке запасных, но, честно говоря, я так счастлив видеть Головина!» — высказался на вечную тему конкуренции двух полузащитников CaptainTsuba.
«Я бы поставил Головина в неудачники, но видел его пас под сравнявший счет гол, и он дрался. Поздравляю всех!!!» — высказался Tuchepokenounou.
«Головин, спасибо, что живешь и играешь за «Монако». Какой игрок!» — не скрывал своего восхищения HiceMMG.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|22
|5
|4
|70-29
|71
|
2
|Марсель
|31
|17
|8
|6
|51-29
|59
|
3
|Ренн
|32
|17
|5
|10
|69-34
|56
|
4
|Монако
|32
|15
|8
|9
|50-34
|53
|
5
|Страсбур
|31
|14
|10
|7
|52-33
|52
|
6
|Ницца
|31
|15
|7
|9
|40-27
|51
|
7
|Лилль
|31
|12
|12
|7
|39-36
|48
|
8
|Ланс
|31
|13
|8
|10
|48-40
|47
|
9
|Лион
|31
|12
|11
|8
|44-40
|46
|
10
|Нант
|31
|13
|7
|11
|40-34
|46
|
11
|Монпелье
|31
|12
|5
|14
|44-44
|41
|
12
|Брест
|31
|10
|9
|12
|39-45
|39
|
13
|Реймс
|31
|8
|12
|11
|34-35
|36
|
14
|Анже
|31
|8
|9
|14
|35-45
|33
|
15
|Труа
|31
|8
|8
|15
|29-44
|32
|
16
|Лорьян
|31
|7
|10
|14
|31-50
|31
|
17
|Клермон Фут
|31
|7
|7
|17
|31-60
|28
|
18
|Сент-Этьен
|31
|6
|9
|16
|33-61
|27
|
19
|Бордо
|31
|5
|11
|15
|41-71
|26
|
20
|Метц
|31
|4
|11
|16
|28-57
|23
|15.04
|22:00
|
Ренн – Монако
|2 : 3
|16.04
|18:00
|
Сент-Этьен – Брест
|- : -
|16.04
|22:00
|
Лилль – Ланс
|- : -
|17.04
|14:00
|
Ницца – Лорьян
|- : -
|17.04
|16:00
|
Метц – Клермон Фут
|- : -
|17.04
|16:00
|
Монпелье – Реймс
|- : -
|17.04
|16:00
|
Нант – Анже
|- : -
|17.04
|16:00
|
Труа – Страсбур
|- : -
|17.04
|18:05
|
Лион – Бордо
|- : -
|17.04
|21:45
|
ПСЖ – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|21
|
|
Мартен Террье
Ренн
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|19
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|29
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|26
|2
|6
|
|
Салис Абдул Самед
Клермон Фут
|26
|1
|8