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Головин тащит «Монако» в Лигу чемпионов. Гол россиянина стал победным в дерби с «Ниццей»

Гол Александра Головина принес «Монако» победу над «Ниццей» в матче лиги 1
Леонид Александров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Монако» — «Ницца» — 1:0. Александр Головин с партнерами по команде.
Фото AFP
Снова огорчил своего «клиента».
Франция. Лига 1. 33-й тур
20 апр, 20:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:0
Ницца
Голы
Головин, 45 (1:0)
Монако
Нюбель Вандерсон Бадиашиле Дисаси Кайю Энрике Агилар (Мартинш, 67) Тшуамени Головин (Боаду, 79) Фофана Бен-Йеддер (Якобс, 79) Фолланд
Ницца
Бенитес Данилюк Лотомба Тодибо Бард (Амави, 83) Лемина (Росарио, 64) Тюрам Будауи (Клайверт, 64) Делор Дольберг Браими (Гуири, 73)
Предупреждения
Тшуамени 45’, Дисаси 52’, Мартинш 71’, Головин 78’, Вандерсон 81’  -  Данилюк 42’, Тюрам 86’
Судьи
Мийо (Франция)

Гол российского полузащитника Александра Головина принес «Монако» победу над «Ниццей» (1:0) в дерби Лазурного Берега.

Головин был игроком стартового состава при любом тренере монегасков. Теперь с уверенностью можно сказать, что 25-летний россиянин убедил в своем профессионализме и Филиппа Клемана. Смена коуча в «Монако» совпала с травмами полузащитника, из-за которых он много пропустил, но в последних пяти матчах Александр неизменно появляется на поле с первых минут. Не мог Клеман оставить Головина на скамейке и в матче с его любимым соперником — «Ниццей».

Помимо того, что противостояние «Монако» и «Ниццы» — это дерби Лазурного Берега, так еще и Головин чаще всего забивает именно «орлятам». На счету российского полузащитника было три гола до сегодняшней встречи. Один из них пришелся на яркую ничью (2:2) в первом круге нынешнего чемпионата Франции.

&laquo;Монако&raquo; Александра Головина (на&nbsp;переднем плане) празднует победу над &laquo;Ренном&raquo;. «Спасибо, что играешь за «Монако»!» Что пишут во Франции про Головина

В этот раз огня противостоянию добавляла турнирная таблица: 4-е место с 54 очками у «Ниццы» и 6-е место с 53 очками у «Монако». Монегаски не планируют оставаться без еврокубков на следующий сезон, поэтому со стартовым свистком хозяева стадиона имени Луи ll бросились в атаку. Тем не менее игра выглядела равной, а к голу ближе были гости. После удара Марио Лемина головой мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной. И все же первая половина матча не осталась без голов. На 45+2-й минуте матча вратарь «Ниццы» Вальтер Бенитес неудачно прервал прострел с фланга, а Головин оказался самым расторопным на добивании.

После перерыва «Ницца» пыталась отыграться и даже создала несколько опасных моментов, но подвели проблемы с реализацией. Что касается «Монако», то красно-белые были близки ко второму голу. Особенно опасным вышел выстрел Виссама Бен Йеддера на 72-й минуте. Капитан монегасков с угла штрафной попал в штангу ворот Бенитеса.

Головин покинул поле на 80-й минуте, уступив место Исмаилу Якобсу. По версии нескольких статистических сайтов, россиянин стал лучшим игроком матча: Whoscored поставил ему 7,7 балла, Sofasore — 7,9. Помимо единственного гола Головин отдавал передачи с точностью 84% и отдал три ключевых паса. Без российского полузащитника «Монако» не растерял минимального преимущества и добыл важную победу, которая позволяет продолжить борьбу за топ-3 и место в Лиге чемпионов на будущий сезон.

«Рад и победе, и своему голу, выиграли очень важный матч. К встречам «Монако» и «Ниццы» здесь всегда повышенный интерес, это дерби, поэтому есть определенный ажиотаж. Плюс в этот раз многое решалось и с турнирной точки зрения. Была игра за шесть очков. Конечно, нам нужно было победить, и здорово, что получилось это сделать. Борьба за место в Лиге чемпионов? Будем бороться, делать все возможное для этого, цепляться за любой шанс. Впереди еще есть матчи, нужно выигрывать и делать все, что от нас зависит. Меня признали лучшим игроком матча? Спокойно к этому отношусь. На победу работала вся команда. Приятно, конечно, но не совсем правильно выделять кого-то одного», — сказал Головин «СЭ» после матча.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Ницца
0
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«Спасибо, что играешь за «Монако»!» Что пишут во Франции про Головина
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 23 5 4 72-30 74
2
 Марсель 32 17 8 7 52-31 59
3
 Монако 33 16 8 9 51-34 56
4
 Ренн 32 17 5 10 69-34 56
5
 Ницца 33 16 7 10 42-29 54
6
 Страсбур 32 14 11 7 53-34 53
7
 Ланс 32 14 8 10 50-41 50
8
 Лион 32 13 11 8 50-41 49
9
 Лилль 33 12 12 9 41-40 48
10
 Нант 32 13 8 11 41-35 47
11
 Монпелье 32 12 6 14 44-44 42
12
 Реймс 33 9 13 11 36-36 40
13
 Брест 32 10 9 13 40-47 39
14
 Анже 32 8 10 14 36-46 34
15
 Лорьян 33 8 10 15 33-52 34
16
 Труа 33 8 9 16 30-46 33
17
 Клермон Фут 33 8 8 17 33-61 32
18
 Сент-Этьен 33 7 10 16 37-64 31
19
 Бордо 33 5 12 16 44-79 27
20
 Метц 33 4 12 17 29-59 24
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23.04 18:00
Лион – Монпелье
 - : -
23.04 20:00
Сент-Этьен – Монако
 - : -
23.04 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
24.04 14:00
Ренн – Лорьян
 - : -
24.04 16:00
Клермон Фут – Анже
 - : -
24.04 16:00
Метц – Брест
 - : -
24.04 16:00
Нант – Бордо
 - : -
24.04 16:00
Ницца – Труа
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24.04 18:05
Лилль – Страсбур
 - : -
24.04 21:45
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

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 22
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 19
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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И К Ж
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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

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Йохан Гастьен

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