Головин тащит «Монако» в Лигу чемпионов. Гол россиянина стал победным в дерби с «Ниццей»

Снова огорчил своего «клиента».

Гол российского полузащитника Александра Головина принес «Монако» победу над «Ниццей» (1:0) в дерби Лазурного Берега.

Головин был игроком стартового состава при любом тренере монегасков. Теперь с уверенностью можно сказать, что 25-летний россиянин убедил в своем профессионализме и Филиппа Клемана. Смена коуча в «Монако» совпала с травмами полузащитника, из-за которых он много пропустил, но в последних пяти матчах Александр неизменно появляется на поле с первых минут. Не мог Клеман оставить Головина на скамейке и в матче с его любимым соперником — «Ниццей».

Помимо того, что противостояние «Монако» и «Ниццы» — это дерби Лазурного Берега, так еще и Головин чаще всего забивает именно «орлятам». На счету российского полузащитника было три гола до сегодняшней встречи. Один из них пришелся на яркую ничью (2:2) в первом круге нынешнего чемпионата Франции.

В этот раз огня противостоянию добавляла турнирная таблица: 4-е место с 54 очками у «Ниццы» и 6-е место с 53 очками у «Монако». Монегаски не планируют оставаться без еврокубков на следующий сезон, поэтому со стартовым свистком хозяева стадиона имени Луи ll бросились в атаку. Тем не менее игра выглядела равной, а к голу ближе были гости. После удара Марио Лемина головой мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной. И все же первая половина матча не осталась без голов. На 45+2-й минуте матча вратарь «Ниццы» Вальтер Бенитес неудачно прервал прострел с фланга, а Головин оказался самым расторопным на добивании.

После перерыва «Ницца» пыталась отыграться и даже создала несколько опасных моментов, но подвели проблемы с реализацией. Что касается «Монако», то красно-белые были близки ко второму голу. Особенно опасным вышел выстрел Виссама Бен Йеддера на 72-й минуте. Капитан монегасков с угла штрафной попал в штангу ворот Бенитеса.

Головин покинул поле на 80-й минуте, уступив место Исмаилу Якобсу. По версии нескольких статистических сайтов, россиянин стал лучшим игроком матча: Whoscored поставил ему 7,7 балла, Sofasore — 7,9. Помимо единственного гола Головин отдавал передачи с точностью 84% и отдал три ключевых паса. Без российского полузащитника «Монако» не растерял минимального преимущества и добыл важную победу, которая позволяет продолжить борьбу за топ-3 и место в Лиге чемпионов на будущий сезон.

«Рад и победе, и своему голу, выиграли очень важный матч. К встречам «Монако» и «Ниццы» здесь всегда повышенный интерес, это дерби, поэтому есть определенный ажиотаж. Плюс в этот раз многое решалось и с турнирной точки зрения. Была игра за шесть очков. Конечно, нам нужно было победить, и здорово, что получилось это сделать. Борьба за место в Лиге чемпионов? Будем бороться, делать все возможное для этого, цепляться за любой шанс. Впереди еще есть матчи, нужно выигрывать и делать все, что от нас зависит. Меня признали лучшим игроком матча? Спокойно к этому отношусь. На победу работала вся команда. Приятно, конечно, но не совсем правильно выделять кого-то одного», — сказал Головин «СЭ» после матча.