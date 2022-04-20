Головин тащит «Монако» в Лигу чемпионов. Гол россиянина стал победным в дерби с «Ниццей»
Гол российского полузащитника Александра Головина принес «Монако» победу над «Ниццей» (1:0) в дерби Лазурного Берега.
Головин был игроком стартового состава при любом тренере монегасков. Теперь с уверенностью можно сказать, что 25-летний россиянин убедил в своем профессионализме и Филиппа Клемана. Смена коуча в «Монако» совпала с травмами полузащитника, из-за которых он много пропустил, но в последних пяти матчах Александр неизменно появляется на поле с первых минут. Не мог Клеман оставить Головина на скамейке и в матче с его любимым соперником — «Ниццей».
Помимо того, что противостояние «Монако» и «Ниццы» — это дерби Лазурного Берега, так еще и Головин чаще всего забивает именно «орлятам». На счету российского полузащитника было три гола до сегодняшней встречи. Один из них пришелся на яркую ничью (2:2) в первом круге нынешнего чемпионата Франции.
В этот раз огня противостоянию добавляла турнирная таблица: 4-е место с 54 очками у «Ниццы» и 6-е место с 53 очками у «Монако». Монегаски не планируют оставаться без еврокубков на следующий сезон, поэтому со стартовым свистком хозяева стадиона имени Луи ll бросились в атаку. Тем не менее игра выглядела равной, а к голу ближе были гости. После удара Марио Лемина головой мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной. И все же первая половина матча не осталась без голов. На 45+2-й минуте матча вратарь «Ниццы» Вальтер Бенитес неудачно прервал прострел с фланга, а Головин оказался самым расторопным на добивании.
После перерыва «Ницца» пыталась отыграться и даже создала несколько опасных моментов, но подвели проблемы с реализацией. Что касается «Монако», то красно-белые были близки ко второму голу. Особенно опасным вышел выстрел Виссама Бен Йеддера на 72-й минуте. Капитан монегасков с угла штрафной попал в штангу ворот Бенитеса.
Головин покинул поле на 80-й минуте, уступив место Исмаилу Якобсу. По версии нескольких статистических сайтов, россиянин стал лучшим игроком матча: Whoscored поставил ему 7,7 балла, Sofasore — 7,9. Помимо единственного гола Головин отдавал передачи с точностью 84% и отдал три ключевых паса. Без российского полузащитника «Монако» не растерял минимального преимущества и добыл важную победу, которая позволяет продолжить борьбу за топ-3 и место в Лиге чемпионов на будущий сезон.
«Рад и победе, и своему голу, выиграли очень важный матч. К встречам «Монако» и «Ниццы» здесь всегда повышенный интерес, это дерби, поэтому есть определенный ажиотаж. Плюс в этот раз многое решалось и с турнирной точки зрения. Была игра за шесть очков. Конечно, нам нужно было победить, и здорово, что получилось это сделать. Борьба за место в Лиге чемпионов? Будем бороться, делать все возможное для этого, цепляться за любой шанс. Впереди еще есть матчи, нужно выигрывать и делать все, что от нас зависит. Меня признали лучшим игроком матча? Спокойно к этому отношусь. На победу работала вся команда. Приятно, конечно, но не совсем правильно выделять кого-то одного», — сказал Головин «СЭ» после матча.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|32
|23
|5
|4
|72-30
|74
|
2
|Марсель
|32
|17
|8
|7
|52-31
|59
|
3
|Монако
|33
|16
|8
|9
|51-34
|56
|
4
|Ренн
|32
|17
|5
|10
|69-34
|56
|
5
|Ницца
|33
|16
|7
|10
|42-29
|54
|
6
|Страсбур
|32
|14
|11
|7
|53-34
|53
|
7
|Ланс
|32
|14
|8
|10
|50-41
|50
|
8
|Лион
|32
|13
|11
|8
|50-41
|49
|
9
|Лилль
|33
|12
|12
|9
|41-40
|48
|
10
|Нант
|32
|13
|8
|11
|41-35
|47
|
11
|Монпелье
|32
|12
|6
|14
|44-44
|42
|
12
|Реймс
|33
|9
|13
|11
|36-36
|40
|
13
|Брест
|32
|10
|9
|13
|40-47
|39
|
14
|Анже
|32
|8
|10
|14
|36-46
|34
|
15
|Лорьян
|33
|8
|10
|15
|33-52
|34
|
16
|Труа
|33
|8
|9
|16
|30-46
|33
|
17
|Клермон Фут
|33
|8
|8
|17
|33-61
|32
|
18
|Сент-Этьен
|33
|7
|10
|16
|37-64
|31
|
19
|Бордо
|33
|5
|12
|16
|44-79
|27
|
20
|Метц
|33
|4
|12
|17
|29-59
|24
|23.04
|18:00
|
Лион – Монпелье
|- : -
|23.04
|20:00
|
Сент-Этьен – Монако
|- : -
|23.04
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|- : -
|24.04
|14:00
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|24.04
|16:00
|
Клермон Фут – Анже
|- : -
|24.04
|16:00
|
Метц – Брест
|- : -
|24.04
|16:00
|
Нант – Бордо
|- : -
|24.04
|16:00
|
Ницца – Труа
|- : -
|24.04
|18:05
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|24.04
|21:45
|
Реймс – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|22
|
|
Мартен Террье
Ренн
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|19
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|29
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|27
|2
|6
|
|
Салис Абдул Самед
Клермон Фут
|28
|1
|8