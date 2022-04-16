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Головин отдал результативный пас во втором матче подряд. «Монако» после четырех побед рвется в Лигу чемпионов

«Монако» проиграл «Ренну» в матче Лиги 1
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин в матче «Монако» с «Ренном».
Фото Reuters
Российский полузащитник снова был очень хорош.
Франция. Лига 1. 32-й тур
15 апр, 22:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
2:3
Монако
Голы
Тэ, 3 (1:0), Вандерсон, 12 (1:1), Бен-Йеддер, 57 (1:2), Боаду, 77 (1:3), Террье, 90+3 (2:3)
Ренн
Доган Алемдар Омари Мелинг (Трюффер, 57) Траоре (Ассиньон, 81) Сантамария Буриго Тэ Майер (Чауна, 81) Мартен Террье Лаборд (Гирасси, 71)
Монако
Нюбель Вандерсон (Диоп, 79) Бадиашиле Дисаси Кайю Энрике Агилар Тшуамени Головин (Якобс, 78) Фофана Бен-Йеддер (Боаду, 72) Фолланд
Предупреждения
Омари 85’  -  Вандерсон 43’, Бадиашиле 46’, Кайю Энрике 84’
Судьи
Фраппар (Франция)

После разгрома «ПСЖ» монегаски воспрянули духом и впервые с момента назначения Филиппа Клемана выиграли три матча подряд. Учитывая уровень соперников, «Монако» сделал то, что и должен был, хотя прежде у команды имелась дурная привычка спотыкаться на аутсайдерах. Зато с топами все складывалось более чем успешно. Обыграть в течение полутора месяцев «ПСЖ», «Марсель» и «Лион» — это уровень.

А еще — повод для легкого оптимизма болельщиков перед встречей с забравшимся на третье место «Ренном», который сейчас находится в потрясающей форме. Красно-черные прошли без поражений семь туров, одержав на этом отрезке шесть побед, и выбили из зоны Лиги чемпионов «Ниццу». И начали хозяева мощно, что не отменяет ошибки обороны «Монако», так как один защитник гостей оказался против двух оппонентов, и Тэ почти без сопротивления замкнул подачу Траоре.

«Ренн» сейчас играет результативно, и на кураже способен развить успех, однако монегаски на случившееся отреагировали спокойно, и занялись поисками счастья у чужих ворот. И если выскочивший на простор Фолланд схватился за голову, запустив мяч выше ворот, то следующий заход на цель получился образцовым. Александр Головин, в четвертый раз подряд выйдя в стартовом составе, классной диагональю отрезал всю оборону «Ренна», а Вандерсон, ничего не придумывая, в касание пробил в противоход вратарю.

Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;Труа&raquo;. «Головин — решающий распасовщик». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Для российского полузащитника, который еще до своей передачи не смог завершить атаку прицельным ударом, это второй ассист в двух последних турах, что не может не радовать. Только сосредоточиться на творчестве ему было непросто, так как справа у соперника регулярно появлялся Террье, и чтобы сдержать лучшего бомбардира лиги 1 в этом календарном году, Головину приходилось регулярно опускаться ближе к собственной штрафной на помощь Кайю Энрике. И в целом после быстрого обмена голами «Ренн» в первом тайме больше владел мячом, только до реальных обострений дело практически не доходило. Исключение — выскочивший на ворота Террье, который словно растерялся от такого подарка монегасков и лишь размял Нюбеля несильным ударом.

Нельзя категорично утверждать, что «Монако» играл вторым номером, однако быстрый выход из обороны гостям определенно удавался. Чаще — за счет длинных передач, и эта ставка сыграла после перерыва. Игроки красно-белых в центре поля выиграли два единоборства в воздухе, и Фолланд пасом головой отправил Бен Йеддера на рандеву с вратарем.

Головину бы такую реализацию, как забившему в 19-й раз капитану! Через несколько минут после второго гола наш легионер здорово нырнул за спины защитникам под тонкую передачу Фолланда, однако, сместившись вправо от ворот, пустил мяч мимо дальнего угла. Этот упущенный верный шанс Александру обязательно припомнили бы, если бы Гирасси не ответил любезностью, пробив выше из площади ворот.

Александр Головин в&nbsp;матче &laquo;Метц&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;. «Пожалуйста, вернись в Россию!» Во Франции критикуют Головина, несмотря на победу «Монако»

Но хорошо то, что хорошо кончается. Блестящий перехват Тшуамени в центре поля, пас Вандерсона на пустые ворота, и после гола Боаду у Головина было полное право покинуть поле с чувством выполненного долга. У «Монако» четыре победы подряд, и то, что еще месяц назад казалось невозможным, становится реальностью.

В начале марта шансы монегасков финишировать в еврокубковой пятерке казались призрачными, а Клеману пророчили отставку. Сейчас команда из княжества сократила отставание от «Ренна» до трех очков, и шансы на попадание в Лигу чемпионов растут с каждым новым успехом. При активном участии Головина, конкурирующий с которым Диоп точно не заработал вистов, в компенсированное время организовав глупый пенальти в свои ворота.

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Основные источники исследования

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Спартак
Рубин

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
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1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
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Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
Александр Головин
Виссам Бен Йеддер
Лига чемпионов УЕФА
ФК Монако
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«Головин — решающий распасовщик». Что пишут во Франции про российского полузащитника
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 22 5 4 70-29 71
2
 Марсель 31 17 8 6 51-29 59
3
 Ренн 32 17 5 10 69-34 56
4
 Монако 32 15 8 9 50-34 53
5
 Страсбур 31 14 10 7 52-33 52
6
 Ницца 31 15 7 9 40-27 51
7
 Лилль 31 12 12 7 39-36 48
8
 Ланс 31 13 8 10 48-40 47
9
 Лион 31 12 11 8 44-40 46
10
 Нант 31 13 7 11 40-34 46
11
 Монпелье 31 12 5 14 44-44 41
12
 Брест 31 10 9 12 39-45 39
13
 Реймс 31 8 12 11 34-35 36
14
 Анже 31 8 9 14 35-45 33
15
 Труа 31 8 8 15 29-44 32
16
 Лорьян 31 7 10 14 31-50 31
17
 Клермон Фут 31 7 7 17 31-60 28
18
 Сент-Этьен 31 6 9 16 33-61 27
19
 Бордо 31 5 11 15 41-71 26
20
 Метц 31 4 11 16 28-57 23
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15.04 22:00
Ренн – Монако
 2 : 3
16.04 18:00
Сент-Этьен – Брест
 - : -
16.04 22:00
Лилль – Ланс
 - : -
17.04 14:00
Ницца – Лорьян
 - : -
17.04 16:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
17.04 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
17.04 16:00
Нант – Анже
 - : -
17.04 16:00
Труа – Страсбур
 - : -
17.04 18:05
Лион – Бордо
 - : -
17.04 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
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Кильян Мбаппе

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 21
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 19
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 29 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 26 2 6
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Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 26 1 8
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