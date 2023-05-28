Головин рискует остаться без еврокубков на следующий сезон. «Монако» снова безвольно проиграл
Два тура назад «Монако» в тяжелом и незрелищном матче сыграл вничью с «Лиллем» (0:0) и, как тогда казалось, сохранил достаточное преимущество перед конкурентами в борьбе за место в еврокубках. Однако поражение от «Лиона» в прошлый уик-энд снова поставило европейские перспективы монегасков под сомнение.
Перед заключительными двумя турами расклад был следующий: три команды в пределах трех очков («Монако» — 65 баллов, «Лилль» — 63 и «Ренн» — 62), одна из которых должна остаться ни с чем. Тогда как две другие получат пропуск в Лигу Европы и Лигу конференций соответственно. При этом у клуба из княжества была худшая среди трех команд разность мячей — а именно это является первым показателем в случае равенства очков.
Зато «Монако» мог не оглядываться на конкурентов, а матч с «Ренном» становился судьбоносным. Победа гарантировала монегаскам попадание в еврокубки, поражение ставило на грань провала и могло привести к серьезным переменам в межсезонье.
На игру с прямым соперником главный тренер «Монако» Филипп Клеман вернулся к схеме 4-4-2, которая была основной на протяжении большей части сезона. Но на финише бельгийский специалист вообще много экспериментировал, пытаясь выправить ситуацию и не завалить все окончательно — переходил на 4-2-3-1, использовал 3-4-3 и 3-4-2-1, как, например, неделю назад против «Лиона». Однако эти метания не приводили ни к чему хорошему, и в итоге Клеман вернулся к проверенному варианту.
Единственное, что остается неизменным — это место Александра Головина в стартовом составе. Против «Ренна» российский полузащитник, как обычно, расположился на левом фланге и традиционно много смещался в центр. Обострять у него получалось не особенно часто, но сложно обвинять Головина в пассивности. Все дело в характере игры — закрытом и осторожном, что неудивительно, учитывая значимость матча для обеих команд.
Хотя начало со стороны «Монако» было бодрым: уже на 3-й минуте Вандерсон бил из пределов штрафной. Однако затем не слишком многочисленные моменты создавал только «Ренн». Однажды голкиперу гостей Александру Нюбелю пришлось тащить дважды в течение минуты, когда опасно били Бенжамен Бурижо и Ловро Майер.
Вообще, противостояние Нюбеля и хорватского полузащитника долгое время было центральным в этом матче. Майер еще раз проверил голкипера под занавес первого тайма: тот вновь выручил после удара из пределов штрафной. Но в начале второй половины хавбек «Ренна» все же добился своего, откликнувшись на передачу Бурижо. Майер, кстати, на этом не успокоился и продолжал искать моменты — так, однажды он классно пробил с линии штрафной, но Нюбель выручил.
У «Ренна» получилось ощутимо прибавить по ходу матча. Если первые 30-35 минут еще можно назвать равными и осторожными, то затем бретонцы наращивали давление, а «Монако», несмотря на тройную замену от Клемана при счете 0:1, так и не сумел предложить ничего конструктивного. Второй гол хозяев был абсолютно закономерным. Проведший блестящий матч Бурижо нашел в штрафной Гури, а долговязый центрфорвард развернулся и вогнал мяч в ближний угол.
Шансов отыграться у «Монако» не было. В параллельном матче «Лилль» все же дожал дома «Нант» (2:1, победный гол на 89-й минуте с пенальти забил Джонатан Дэвид, который за пару минут до этого не реализовал еще один 11-метровый) и по итогам тура монегаски опустились на шестое место в таблице. Шансы на еврокубки еще есть, но теперь уже не все зависит от клуба из княжества — надо надеяться на осечки конкурентов.
В заключительном туре «Монако» на своем поле играет с «Тулузой», которая после победы в Кубке Франции в благодушно-праздничном настроении завершает сезон. Чтобы занять четвертое место и попасть в Лигу Европы, команде Клемана надо побеждать и рассчитывать, что «Лилль» и «Ренн» синхронно не выиграют свои матчи (с «Труа» и «Брестом» соответственно). Ничья позволит подняться на пятое место и пробиться в Лигу конференций в случае поражения «Ренна».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|37
|27
|4
|6
|87-37
|85
|
2
|Ланс
|37
|24
|9
|4
|65-28
|81
|
3
|Марсель
|37
|22
|7
|8
|67-39
|73
|
4
|Лилль
|37
|19
|9
|9
|64-43
|66
|
5
|Ренн
|37
|20
|5
|12
|67-38
|65
|
6
|Монако
|37
|19
|8
|10
|69-56
|65
|
7
|Лион
|37
|18
|8
|11
|64-44
|62
|
8
|Клермон Фут
|37
|16
|8
|13
|42-47
|56
|
9
|Ницца
|37
|14
|13
|10
|45-36
|55
|
10
|Лорьян
|37
|14
|10
|13
|50-52
|52
|
11
|Реймс
|37
|12
|15
|10
|44-42
|51
|
12
|Монпелье
|37
|14
|5
|18
|62-61
|47
|
13
|Тулуза
|37
|12
|9
|16
|49-56
|45
|
14
|Брест
|37
|11
|11
|15
|43-52
|44
|
15
|Страсбур
|37
|9
|13
|15
|50-57
|40
|
16
|Осер
|37
|8
|11
|18
|34-60
|35
|
17
|Нант
|37
|6
|15
|16
|36-55
|33
|
18
|Труа
|37
|4
|11
|22
|44-80
|23
|
19
|Аяччо
|37
|6
|5
|26
|22-74
|23
|
20
|Анже
|37
|4
|6
|27
|33-80
|18
|27.05
|22:00
|
Анже – Труа
|2 : 1
|27.05
|22:00
|
Клермон Фут – Лорьян
|2 : 0
|27.05
|22:00
|
Ланс – Аяччо
|3 : 0
|27.05
|22:00
|
Лилль – Нант
|2 : 1
|27.05
|22:00
|
Лион – Реймс
|3 : 0
|27.05
|22:00
|
Марсель – Брест
|1 : 2
|27.05
|22:00
|
Монпелье – Ницца
|2 : 3
|27.05
|22:00
|
Ренн – Монако
|2 : 0
|27.05
|22:00
|
Страсбур – ПСЖ
|1 : 1
|27.05
|22:00
|
Тулуза – Осер
|1 : 1
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|28
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|24
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|16
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|29
|3
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|29
|3
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|29
|2
|2