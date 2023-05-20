«Какая глупость — заменить Головина». Что пишут во Франции про российского полузащитника
Не хватило стабильности
L'Equipe в своем обзоре игры отмечает отличную реакцию «Лиона» на поражение в прошлом туре, а также действия лидеров хозяев — Ляказетта и Шерки. Что касается «Монако», то о текущей ситуации лучше всего говорят приведенные главным спортивным СМИ Франции статистические факты.
Так, по данным Opta, в этом сезоне монегаски потеряли уже 24 очка в играх, где у них было преимущество в счете. Хуже данный показатель только у покидающего лигу 1 «Труа» (25). Кроме того, «Монако» проиграл три из пяти последних матчей и буксует по ходу решающей части сезона. Столько же поражений было у команды из княжества за 19 предыдущих туров.
Портал Maxifoot назвал героем вечера причастного к двум решающим голам «Лиона» Шерки, который получил за свою игру 8 баллов. У «Монако» выше всех оценили Бен Йеддера (6,5). Худший — «привезший» в свои ворота два гола Кайю Энрике с двойкой.
У Головина, которого данное издание буквально уничтожало в прошлом туре, в этом раз второй рейтинг в команде наряду с Фофана (5,5).
«Его удар, отбитый Лопешем вскоре после перерыва, а также несколько хороших проникающих передач напомнили, что россиянину не нужно много, чтобы зажечь искру. Однако Головину не хватило стабильности», — резюмирует Maxifoot.
Сайт Get French Football News выделил в составе «Монако» получившего шестерку Бен Йеддера. У остальных — не более пяти баллов. Головин, как и еще пять игроков стартового состава, ограничился четверкой.
Monaco Tribune пишет, что монегаски попали в ловушку «Лиона». Как отмечает издание, у красно-белых хватало шансов, чтобы удвоить свое преимущество. Вместо этого Ляказетт сравнял счет, и это стало переломным моментом. Данную мысль подтверждают и приведенные в материале слова защитника «Монако» Дисаси, который заявил, что игра была открытой, команда создала много моментов, однако соперник оказался эффективнее.
Только Головин может спокойно смотреть в зеркало
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в традиционной рубрике Les Tops, les Flops, видимо, в силу важности матча увеличил число выбранных игроков в каждой номинации с двух до трех. Головин в этот раз где-то посредине. Он не попал в топы, где отмечены голкипер Нюбель, защитник Дисаси и опорный хав Фофана, но и не оказался под огнем критики вместе с Матазо, Якобсом и главным тренером Филиппом Клеманом, который, по мнению администрации портала, уже не контролирует команду.
В комментариях болельщиков и в соцсетях на этот раз Головина по большей части поддерживали. Особенно за первый тайм и начало второго. «Лион» лучше начал, но Головин заставил команду играть, создав хороший момент. Как же хорош русский!» — написал Mundo Monaco.
А так как Клеман снова под огнем критики, ему досталось за раннюю замену российского полузащитника. «Нет, серьезно, убрать Головина? Он единственный, кто создает моменты. Какая-то глупость», — недоумевал Spontaixe.
«Очередное логичное поражение. У «Лиона» все лучше — от тренера до игроков. Только Головин может спокойно смотреть в зеркало, но Клеман его меняет. Тонкое решение. Остается попробовать защиту с шестью или семью игроками, а Головина оставить на лавке, чтобы точно не набрать ни одного очка в двух последних турах», — грустно иронизировал freddic.
«Монако» должен отдать нам Головина и перейти в середину таблицы в следующем году», — пошутил над грустившими монегасками поклонник «Марселя» Szaliba.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|35
|26
|3
|6
|84-35
|81
|
2
|Ланс
|35
|22
|9
|4
|59-27
|75
|
3
|Марсель
|35
|22
|7
|6
|65-35
|73
|
4
|Монако
|36
|19
|8
|9
|69-54
|65
|
5
|Лилль
|35
|17
|9
|9
|60-41
|60
|
6
|Ренн
|35
|18
|5
|12
|60-38
|59
|
7
|Лион
|36
|17
|8
|11
|61-44
|59
|
8
|Клермон Фут
|35
|15
|8
|12
|39-45
|53
|
9
|Лорьян
|35
|14
|10
|11
|49-47
|52
|
10
|Ницца
|35
|13
|12
|10
|42-34
|51
|
11
|Реймс
|35
|12
|14
|9
|42-37
|50
|
12
|Монпелье
|35
|13
|5
|17
|57-58
|44
|
13
|Тулуза
|35
|12
|7
|16
|48-55
|43
|
14
|Страсбур
|35
|9
|11
|15
|48-55
|38
|
15
|Брест
|35
|9
|11
|15
|39-50
|38
|
16
|Осер
|35
|8
|10
|17
|32-57
|34
|
17
|Нант
|35
|6
|15
|14
|35-50
|33
|
18
|Аяччо
|35
|6
|5
|24
|22-66
|23
|
19
|Труа
|35
|4
|10
|21
|42-77
|22
|
20
|Анже
|35
|3
|5
|27
|29-77
|14
|19.05
|22:00
|
Лион – Монако
|3 : 1
|20.05
|18:00
|
Нант – Монпелье
|- : -
|20.05
|22:00
|
Лилль – Марсель
|- : -
|21.05
|14:00
|
Аяччо – Ренн
|- : -
|21.05
|16:00
|
Брест – Клермон Фут
|- : -
|21.05
|16:00
|
Ницца – Тулуза
|- : -
|21.05
|16:00
|
Реймс – Анже
|- : -
|21.05
|16:00
|
Труа – Страсбур
|- : -
|21.05
|18:05
|
Лорьян – Ланс
|- : -
|21.05
|21:45
|
Осер – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|26
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|27
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|28
|2
|2