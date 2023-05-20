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Сегодня, 09:10

«Какая глупость — заменить Головина». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин (слева) в матче против «Лиона».
Фото AFP
Виссам Бен Йеддер празднует гол с партнерами по «Монако».
Фото AFP
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Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» — «Лион» (1:3).

Не хватило стабильности

L'Equipe в своем обзоре игры отмечает отличную реакцию «Лиона» на поражение в прошлом туре, а также действия лидеров хозяев — Ляказетта и Шерки. Что касается «Монако», то о текущей ситуации лучше всего говорят приведенные главным спортивным СМИ Франции статистические факты.

Франция. Лига 1. 36-й тур
19 мая, 22:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
3:1
Монако

Так, по данным Opta, в этом сезоне монегаски потеряли уже 24 очка в играх, где у них было преимущество в счете. Хуже данный показатель только у покидающего лигу 1 «Труа» (25). Кроме того, «Монако» проиграл три из пяти последних матчей и буксует по ходу решающей части сезона. Столько же поражений было у команды из княжества за 19 предыдущих туров.

Портал Maxifoot назвал героем вечера причастного к двум решающим голам «Лиона» Шерки, который получил за свою игру 8 баллов. У «Монако» выше всех оценили Бен Йеддера (6,5). Худший — «привезший» в свои ворота два гола Кайю Энрике с двойкой.

У Головина, которого данное издание буквально уничтожало в прошлом туре, в этом раз второй рейтинг в команде наряду с Фофана (5,5).

«Его удар, отбитый Лопешем вскоре после перерыва, а также несколько хороших проникающих передач напомнили, что россиянину не нужно много, чтобы зажечь искру. Однако Головину не хватило стабильности», — резюмирует Maxifoot.

 
Александр Головин (слева) в&nbsp;атаке в&nbsp;матче &laquo;Лион&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo; (3:1) 19&nbsp;мая. «Монако» и Головина хватило на тайм против мотивированного «Лиона». Финальный отрезок сезона превратился для них в мучение

Сайт Get French Football News выделил в составе «Монако» получившего шестерку Бен Йеддера. У остальных — не более пяти баллов. Головин, как и еще пять игроков стартового состава, ограничился четверкой.

Monaco Tribune пишет, что монегаски попали в ловушку «Лиона». Как отмечает издание, у красно-белых хватало шансов, чтобы удвоить свое преимущество. Вместо этого Ляказетт сравнял счет, и это стало переломным моментом. Данную мысль подтверждают и приведенные в материале слова защитника «Монако» Дисаси, который заявил, что игра была открытой, команда создала много моментов, однако соперник оказался эффективнее.

Виссам Бен Йеддер празднует гол с партнерами по «Монако».
Фото AFP

Только Головин может спокойно смотреть в зеркало

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в традиционной рубрике Les Tops, les Flops, видимо, в силу важности матча увеличил число выбранных игроков в каждой номинации с двух до трех. Головин в этот раз где-то посредине. Он не попал в топы, где отмечены голкипер Нюбель, защитник Дисаси и опорный хав Фофана, но и не оказался под огнем критики вместе с Матазо, Якобсом и главным тренером Филиппом Клеманом, который, по мнению администрации портала, уже не контролирует команду.

В комментариях болельщиков и в соцсетях на этот раз Головина по большей части поддерживали. Особенно за первый тайм и начало второго. «Лион» лучше начал, но Головин заставил команду играть, создав хороший момент. Как же хорош русский!» — написал Mundo Monaco.

 
&laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лилль&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Александр Головин (слева). «Головин без магии». Что пишут во Франции про российского полузащитника

А так как Клеман снова под огнем критики, ему досталось за раннюю замену российского полузащитника. «Нет, серьезно, убрать Головина? Он единственный, кто создает моменты. Какая-то глупость», — недоумевал Spontaixe.

«Очередное логичное поражение. У «Лиона» все лучше — от тренера до игроков. Только Головин может спокойно смотреть в зеркало, но Клеман его меняет. Тонкое решение. Остается попробовать защиту с шестью или семью игроками, а Головина оставить на лавке, чтобы точно не набрать ни одного очка в двух последних турах», — грустно иронизировал freddic.

«Монако» должен отдать нам Головина и перейти в середину таблицы в следующем году», — пошутил над грустившими монегасками поклонник «Марселя» Szaliba.

Александр Головин
Виссам Бен Йеддер
Футбол
ФК Лион
ФК Монако
12
2
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«Монако» и Головина хватило на тайм против мотивированного «Лиона». Финальный отрезок сезона превратился для них в мучение
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 26 3 6 84-35 81
2
 Ланс 35 22 9 4 59-27 75
3
 Марсель 35 22 7 6 65-35 73
4
 Монако 36 19 8 9 69-54 65
5
 Лилль 35 17 9 9 60-41 60
6
 Ренн 35 18 5 12 60-38 59
7
 Лион 36 17 8 11 61-44 59
8
 Клермон Фут 35 15 8 12 39-45 53
9
 Лорьян 35 14 10 11 49-47 52
10
 Ницца 35 13 12 10 42-34 51
11
 Реймс 35 12 14 9 42-37 50
12
 Монпелье 35 13 5 17 57-58 44
13
 Тулуза 35 12 7 16 48-55 43
14
 Страсбур 35 9 11 15 48-55 38
15
 Брест 35 9 11 15 39-50 38
16
 Осер 35 8 10 17 32-57 34
17
 Нант 35 6 15 14 35-50 33
18
 Аяччо 35 6 5 24 22-66 23
19
 Труа 35 4 10 21 42-77 22
20
 Анже 35 3 5 27 29-77 14
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38 тур
19.05 22:00
Лион – Монако
 3 : 1
20.05 18:00
Нант – Монпелье
 - : -
20.05 22:00
Лилль – Марсель
 - : -
21.05 14:00
Аяччо – Ренн
 - : -
21.05 16:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
21.05 16:00
Ницца – Тулуза
 - : -
21.05 16:00
Реймс – Анже
 - : -
21.05 16:00
Труа – Страсбур
 - : -
21.05 18:05
Лорьян – Ланс
 - : -
21.05 21:45
Осер – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 26
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 21
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 9
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 27 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 27 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 28 2 2
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