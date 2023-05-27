«Монако» проиграл «Ренну», Головина заменили во втором тайме

«Монако» на выезде проиграл «Ренну» в матче 37-го тура чемпионата Франции — 0:2.

Забитыми голами отметились полузащитник Ловро Майер и нападающий Амин Гуири.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе. Его заменили на 72-й минуте на Крепина Диатта.

«Монако» занимает 6-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 65 очков. «Ренн» с таким же количеством баллов располагается на 5-й строчке, опережая монегасков по дополнительным показателям.

В параллельном матче «Анже» дома обыграл «Труа» — 2:1.



«Ланс» на своем поле разгромил «Аяччо» — 3:0.

«Нант» на выезде проиграл «Лиллю» — 1:2.

«Марсель» на своем поле потерпел поражение от «Бреста» — 1:2.