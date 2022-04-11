Что пишут во Франции про Александра Головина после матча против «Труа»

Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» в матче против «Труа» (2:1).

Идеальная операция в гонке за Европой

L'Equipe второй тур подряд не стал посвящать отдельный материал игре «Монако», включив встречу с «Труа» в обзор событий тура. Как отмечает самое авторитетное спортивное СМИ Франции, монегаски провели великолепную операцию в рамках гонки за Европой, и им даже не понадобился не забивший в этот раз Бен Йеддер. Персонально же отмечены получивший высшую оценку в матче автор первого гола Кайю Энрике и Фолланд, который после передачи Александра Головина отличился через 49 секунд после появления на поле.

L'Equipe оценил игру российского легионера на шесть баллов. Столько же получили еще четыре игрока «Монако». Больше — по семерке — выставили только Кайю Энрике и Фофана, а худшим не в первый уже раз назван Боаду, которому влепили тройку.

Портал Maxifoot снова отказался от детального разбора игры, включив ее в подборку главных событий дня. «Бесперебойная работа «Монако». Успех монегасков оказался сложнее, чем ожидалось. После того как Кайю Энрике открыл счет со штрафного, нападающий «Труа» Угбо восстановил равновесие. Наконец, Фолланд принес монегаскам победу сразу после выхода на поле, что позволило «Монако» остаться в гонке за Европу», — констатирует издание.

Monaco Tribune в своем материале отмечает, что команда продлила свою победную серию до трех матчей. Головин заслужил упоминания за голевую передачу, а героем назвали автора победного мяча. «Кевин Фолланд надел костюм спасителя, позволив «Монако» снова выйти вперед через несколько секунд после выхода на поле. Важный гол, который позволяет монегаскам набрать три очка и продолжить мечтать о подиуме в конце сезона».

Голо прилагает больше усилий в обороне

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops назвал героями матча авторов забитых мячей — Кайю Энрике и Фолланда, к провалам дня отнеся игру Бен Йеддера и центра обороны. А в своем обзоре матча портал отмечает, что решающая победная комбинация с участием Головина и Фолланда выглядела стопроцентно натренированной.

«Жду многого от Головина!» — написал высоко оценивший выбранный тренером состав Oumario.

В первый раз по ходу матча российского легионера вспомнили в момент гола Кайю Энрике. Несколько статистических ресурсов отметили, что до бразильца прямым ударом со штрафного за «Монако» забивал именно Головин, и это случилось в феврале 2021 года.

Затем все отмечали отличный выход Фолланда на замену, а также решающую голевую комбинацию монегасков.

«Фолланд получает пас от Головина, первым касанием контролирует мяч, а вторым забивает. Сладкий гол, должны прибавить», — написал Papi_theGreat.

«Один мяч, один маленький мяч, и этого достаточно, чтобы забить. Решительный распасовщик Головин», — отмечает роль нашего футболиста EmmanuelTrumer.

Схожее мнение высказал и JoeASM57: «Головин — решающий распасовщик».

Снова были дискуссии по поводу выбора состава, и, например, болельщик с ником FieruMunegascu заметил, что Диоп не менее хорош, чем Головин. Но ему ответил kev883: «Шоу прерывается, но Голо прилагает больше усилий в обороне».

«У Диопа было много потерь в последних матчах. Головин восстановился после травмы и имеет лучший средний уровень, чем Диоп», — подчеркнул alex06330.