У «Монако» — волевая победа. У Головина — шедевральный голевой пас

Монегаски обыграли «Страсбур» — 4:3.

Паузы на матчи сборных не любит почти никто. В частности, клубные тренеры. Особенно из топ-команд — полсостава, а то и больше, разъезжается, кому-то приходится лететь на другой конец света, потом все возвращаются в разном состоянии, а в самом худшем случае могут быть еще и травмы. В свое время в «Барселоне» времен Луиса Энрике и трио МСН, которое ездило в Южную Америку и обратно, страшно не любили первые игры после международного перерыва — они всегда получались проблемными.

Но для «Монако» и главного тренера Филиппа Клемана мартовская пауза, наоборот, оказалась очень кстати. Команда явно была в кризисе: вылет из Лиги Европы, серия из трех матчей без побед в чемпионате и крайне блеклый футбол. Перед перерывом монегаски обыграли «Аяччо», что позволило немного снять напряжение, а пауза давала хорошую возможность спокойно поработать и перезагрузиться. Плюс вернулись все травмированные — к встрече со «Страсбуром» потерь у «Монако» впервые за долгое время не было.

Филипп Клеман. Фото AFP

Начало матча подтвердило все эти предположения — монегаски смотрелись свежо, бодро, хорошо прессинговали и вообще играли с настроением. Гол Вандерсона, который вернулся после травмы и занял место на правом фланге полузащиты, вытеснив Крепена Диатта, был хорошей иллюстрацией. Бразилец вроде бы плохо обработал мяч после прострела Эльеса Бен Сегира, однако не выключился из эпизода, тут же пошел в отбор в чужой штрафной, вернул мяч себе и точно пробил в угол. Все это выглядело очень логично — в первые 25 минут «Монако» доминировал и создавал моменты.

При этом было понятно, что действовать так весь матч хозяева не смогут — это нереально для любой команды, и их давление в какой-то момент ослабнет. Но то, что к перерыву «Монако» уже уступал в счете, было не очень закономерно. Не сказать, что «Страсбур» радикально перевернул ход игры — гости просто очень здорово использовали два стандарта. Сначала угловой, а в концовке тайма штрафной. Две хорошие подачи — два гола.

Такие моменты, когда ты вроде бы в порядке, все делаешь правильно, а мячи влетают в твои ворота, могут серьезно влиять на игру. Пропадает настроение, появляется нервозность. Но «Монако» сумел этого избежать, отчасти за счет хорошей работы Клемана в перерыве. Монегаски продолжили играть так, как и в первой половине первого тайма, — прессинг, агрессия, давление на чужих защитников. И качество воплотилось в результат. Где-то хозяевам повезло, как в случае со вторым (Бен Сегир оказался в нужном месте после серии отскоков в штрафной «Страсбура») и четвертым (мяч влетел в сетку после рикошета от защитника) голами, но это везение было полностью заслуженным.

Ну а третий гол — настоящий шедевр имени Александра Головина. Российский полузащитник на дриблинге протащил мяч со своей половины поля до чужой штрафной, после чего сделал скидку на Эдана Диопа.

Александр Головин. ФК «Монако»

Единственная клякса — удаление Юсуфа Фофана, который, уже имея предупреждение, в центре поля наступил на ногу сопернику. Возможно, фол был даже и на прямую красную карточку, однако рефери показал полузащитнику «Монако» вторую желтую. Фофана, безусловно, основной игрок центра поля, а в следующем туре монегасков ждет сложный выезд в Нант.

Победив «Страсбур», «Монако» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов. Отставание от «Ланса» и «Марселя» — всего три очка.