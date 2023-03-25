Футбол
Франция
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 16:00

Месси никак не договорится о новом контракте с «ПСЖ». Возвращение в «Барсу» все ближе

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лионель Месси.
Фото AFP
Уже летом чемпион мира может сменить клуб.

Крик души отца Лео

«Осторожно: фейковые новости!» — такой пост на прошлой неделе появился в соцсетях Хорхе Месси, отца и агента аргентинского форварда. В сообщении папа Лео упомянул несколько новостей:

— «Пари Сен-Жермен» не собирается соглашаться со всеми требованиями Месси, чтобы оставить его в клубе;

— Месси запросил у саудовского «Аль-Хиляля» 600 миллионов евро за переход;

— Месси по своей воле досрочно покинул тренировку «ПСЖ», так как ему не понравились упражнения, предложенные главным тренером Кристофом Гальтье.

Смотрите чемпионат Испании по футболу — только в Okko

Таким образом, Хорхе опроверг каждый из этих слухов, а в конце добавил заглавными буквами: «Мы больше не будем терпеть выдумки людей, которые стремятся привлечь подписчиков».

Месси всегда был обсуждаемой фигурой, а вокруг звезд вертится масса сплетен. Сейчас популярность аргентинца особенно высока, о чем говорит не только победа на чемпионате мира, но и публикация фото с наибольшим числом лайков за всю историю соцсетей, а также выход на второе место по количеству подписчиков в мире — сразу за Криштиану Роналду.

Лионель Месси. Месси и «Барселона». В «ПСЖ» все сложно и шансы на возвращение растут?

Естественно, всех волнует будущее 35-летнего аргентинца. И чем ближе конец контракта, тем больше вбросов мы увидим в лентах новостей.

Месси подписал соглашение с «ПСЖ» летом 2021 года. Его изначальный срок — два сезона с опцией продления еще на один. Но для ее активации желание должно быть обоюдным — и клуба, и футболиста. У Мбаппе, к примеру, условия иные: ему для пролонгации своего контракта в 2025-м достаточно будет лишь своего желания.

Фото AFP

Тяжелые переговоры

Казалось бы, все относительно просто: каждая сторона кивает друг другу, и контракт продлевается на год. Но пока никто никому не кивнул.

Авторитетное издание The Athletic сообщало, что накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» представители «ПСЖ» и Месси встречались друг с другом, но к общему знаменателю не пришли. По информации источника, стороне аргентинца не нравится туманность перспектив французского клуба — сейчас сложно сказать, каким будет состав, кто будет главным тренером и какой вообще курс развития выберет «ПСЖ». Последнее — едва ли не важнее всего: вполне вероятно, что клуб, уставший от постоянных неудач в Лиге чемпионов, откажется от раздувания состава суперзвездами и сделает ставку на перспективную и голодную молодежь.

Лионель Месси. «ПСЖ» с Месси и Мбаппе снова опозорился. Шейхам пора избавляться от звезд

У Парижа свои резоны отпустить Лео. Да, он проводит солидный сезон (13 голов и 13 голевых передач в лиге), но летом аргентинцу исполнится 36, у него не лучшие отношения с фанатами, да и зарплата Месси негативно влияет на многие вещи. И дело тут не в том, что «ПСЖ» не может себе позволить платить Лео 30 миллионов евро в год — это, разумеется, не так. Дело в финансовом фейр-плей: считается, что относительная скупость парижан в текущем сезоне связана именно с этим. За последние два года клуб стал тратить на зарплаты в сумме на 45% больше, избавление от Месси разгрузит ведомость и предоставит пространство для маневра на рынке.

The Athletic утверждает, что аргентинцу уже озвучили не одно устное предложение о новом контракте, но Месси пока не принимает условия. Неясно, с чем это связано: может быть, Лео не устраивают суммы и срок, а может, он осознанно тянет время. В конце концов, «ПСЖ» для него — не «Барселона», это лишь крепкий проект, в котором он зарабатывает. Вполне вероятно, что Лео выжидает.

Футболист «ПСЖ» Лионель Месси.
Фото AFP

США, Саудовская Аравия или Каталония?

Пока позиция Месси выглядит слабее — если он захочет остаться в Париже, то вынужден будет пойти на уступки. Причины примерно те же, что были у Роналду: возраст и небогатый выбор вариантов. Их всего четыре: «Барселона», «Интер Майами», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Аль-Хиляль» (пусть его и косвенно опровергает отец).

МЛС — пока на уровне разговоров, хотя перед стартом чемпионата мира вариант с переездом в клуб Дэвида Бекхэма выглядел реальным. В родной «Ньюэллс Олд Бойз» Лео тоже рановато, тем более что ему угрожают в Росарио — в начале марта кто-то расстрелял магазин, принадлежащий семье жены форварда, а на месте преступления оставил записку со словами: «Месси, мы тебя ждем».

Остаются «Аль-Хиляль» и «Барса». Тут все просто: Саудовская Аравия — это бешеные деньги, гарантия регулярного выхода в основе и прощание с Европой, а Каталония — возвращение в любимый клуб и финальные попытки выиграть Лигу чемпионов, но, может быть, с усеченным игровым временем. Однако здесь есть важный нюанс: если саудовцы ограничены лишь желанием Месси играть за них, то у «Барселоны» все еще есть серьезные финансовые трудности.

Гави. Ла лига оставила Гави без нового контракта. Для «Барселоны» его сохранение важнее возвращения Месси

Да, осенью вице-президент сине-гранатовых Эдуар Ромеу признавался, что клуб «умеет творить чудеса», а двери для Месси всегда открыты. Но пока эти слова выглядят лишь игрой мускулами и блефом — два года назад «Барселона» находилась в слишком глубокой финансовой яме, выход из которой еще не завершен. Возвращение Месси на высокую зарплату может откатить назад все чудовищные усилия, которые клуб предпринял за последние годы.

Сам аргентинец вроде бы не в обиде на «Барсу» — как утверждает журналист Жоан Фонтес, президент клуба Жоан Лапорта извинился перед Месси. Но никаких предложений из Каталонии Лионель не получал.

Пока все идет к тому, что будущее звездного нападающего решится только летом — слишком много условий и нюансов, которые должны сойтись. Вариант с продлением контракта с «ПСЖ» все еще выглядит самым вероятным, но и два года назад казалось, что Месси точно останется в «Барселоне».

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
6
12
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Глава МОК Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Миссия ООН выявила 25 случаев расправы над пленными из России со стороны ВСУ
Брата Чулпан Хаматовой исключили из труппы «Современника»
Эксперт рассказал о смертности мужчин в России
Свекла — очиститель: какие продукты замедляют старение
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси и «Барселона». В «ПСЖ» все сложно и шансы на возвращение растут?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 21 3 4 68-28 66
2
 Марсель 28 18 5 5 53-28 59
3
 Ланс 28 16 9 3 47-21 57
4
 Монако 28 16 6 6 57-37 54
5
 Ренн 28 15 5 8 47-29 50
6
 Лилль 28 14 7 7 51-36 49
7
 Ницца 28 11 11 6 37-25 44
8
 Лорьян 28 12 8 8 41-37 44
9
 Реймс 28 10 13 5 36-28 43
10
 Лион 28 11 8 9 43-32 41
11
 Монпелье 28 11 3 14 44-47 36
12
 Тулуза 28 10 5 13 43-48 35
13
 Клермон Фут 28 9 7 12 27-40 34
14
 Нант 28 6 12 10 30-37 30
15
 Страсбур 28 5 11 12 34-46 26
16
 Брест 28 5 9 14 30-46 24
17
 Осер 28 5 8 15 23-51 23
18
 Труа 28 4 9 15 38-61 21
19
 Аяччо 28 6 3 19 20-50 21
20
 Анже 28 2 4 22 21-63 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
31.03 22:00
Марсель – Монпелье
 - : -
1.04 18:00
Осер – Труа
 - : -
1.04 22:00
Ренн – Ланс
 - : -
2.04 14:00
Лилль – Лорьян
 - : -
2.04 16:00
Анже – Ницца
 - : -
2.04 16:00
Брест – Тулуза
 - : -
2.04 16:00
Клермон Фут – Аяччо
 - : -
2.04 16:00
Нант – Реймс
 - : -
2.04 18:05
Монако – Страсбур
 - : -
2.04 21:45
ПСЖ – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 23 2 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 21 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 22 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости