«Без Головина не обойтись». Что пишут во Франции про игру российского футболиста
«Монако» сбросили с подиума
L'Equipe, на который болельщики «Монако» часто обижаются за недостаточное и чуть ли не предвзятое отношение к команде из княжества, посвятил монегаскам сразу два текста. Один — о том, как красно-белые топчутся на месте. Там в качестве причин кризиса команды Филиппа Клемана фигурируют травмы, грубые ошибки и отсутствие удачи.
Что касается обзора игры с «Реймсом», то самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало антигероем вечера получившего двойку Диатта. Ему досталось за промахи, хотя в тексте отмечен и шанс, упущенный Александром Головиным. А неудачной игре Бен Йеддера посвятили отдельную главу. Также отмечено, что «Реймс» совсем не боялся хозяев и нанес 17 ударов, восемь из которых пришлись в створ.
Портал Maxifoot все сказал в заголовке — «Монако» сбрасывают с подиума". Как отмечено в разборе игры, монегаски, несмотря на имевшиеся моменты, были неэффективны в атаке, и их черная серия продолжилась. Показательны и оценки, где самой высокой оказались заработанные Фофана 5,5.
У большинства монегасков не более 4,5 балла. А рядом с Фофана получившие по пятерке Кайю Энрике и Головин. «Атакующий полузащитник символизировал этот трудолюбивый «Монако», способный нанести удар в любой момент благодаря своим отличным техническим качествам. Россиянин несколько раз оказывался в хороших позициях для удара, но судьба ему не улыбалась, как и не прозвучал свисток в эпизоде с возможным пенальти», — отмечено в комментарии к игре нашего легионера.
Сайт Get French Football News также оценил действия Головина на пятерку. Это максимальный балл в «Монако». А портал Monaco Tribune, несмотря на минимальный счет, употребил применительно к «Реймсу» фразу «разгромил «Монако». Столь велико было расстройство по случаю очередной неудачи. Оно сквозит и в обзоре игры: «Монегаски проиграли привлекательному «Реймсу», и они могут испытывать огромное сожаление. Команда Филиппа Клемана, которая в течение нескольких недель всегда была удивительной и блестящей, не была эффективной в игре. Было много возможностей забить, но так и не удалось обмануть бдительного Диуфа».
Все шишки — на Клемана
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops, les Flops в оригинальности превзошел самого себя. Речь о выборе топ-игрока или события, ведь тут неожиданно отметили... команду U-18, которая выиграла у «Нанта» и вышла в четвертьфинал Кубка Гамбарделлы. Аналога взрослого Кубка Франции.
Что до провалов, то в воскресенье досталось Диатта и Филиппу Клеману. Тренера упрекнули в выборе состава и непонятном доверии к ряду игроков, упрямстве с отказом от связки двух чистых форвардов, в плохом матч-менеджменте и заменах, которые ничего не меняют и влияют на результаты не в лучшую сторону.
«4-2-3-1 из шляпы Клемана с малопонятным трио Диатта — Аклюш — Головин и один Виссам на острие. Непонятно», — прошелся по применяемой в последнее время схеме The Brain. А другой болельщик, развив тему, написал, что Головин — самый быстрый игрок лиги 1 наряду с Мбаппе, но он расходует силы, закрывая фланг.
«Даже наши звезды — Голо и Бен Йеддер — выглядели разочаровывающе», — отметил Ralfedstroem.
Интересно, что тему с заменами Головина и Бен Йеддера подняли и эксперты. Так, в прямом эфире канала Prime Video Sport France выступающий в роли эксперта известный в прошлом футболист Людовик Обраньяк признался, что не понимает решений Клемана, и заявил: «Без Бен Йеддера и Головина не обойтись. Эти двое могут зажечь «Монако».
В схожем стиле высказываются и фанаты, обвиняющие тренера во всех смертных грехах. Пользователь с ником LOSCBOIZELLI составил список из пяти пунктов «Что требуется «Монако». Два первых звучат так: «Уволить Клемана. Отдать ключевые роли Головину и Эмболо».
«Держать в составе Нюбеля и Диатта, меняя Головина и Бен Йеддера, — это отсутствие тактического мастерства. Кто такой Клеман, чтобы раскачивать корабль «Монако» в такой момент?» — возмущался freddic.
«Монако, который меняет в концовках матчей Бен Йеддера и Головина, не заслуживает большего», — высказался о результатах N-um-A.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|27
|21
|3
|3
|68-26
|66
|
2
|Марсель
|27
|17
|5
|5
|51-27
|56
|
3
|Ланс
|27
|15
|9
|3
|44-21
|54
|
4
|Монако
|27
|15
|6
|6
|55-37
|51
|
5
|Ренн
|27
|14
|5
|8
|45-29
|47
|
6
|Лилль
|27
|13
|7
|7
|49-36
|46
|
7
|Ницца
|27
|11
|10
|6
|36-24
|43
|
8
|Реймс
|27
|10
|13
|4
|35-26
|43
|
9
|Лорьян
|27
|12
|7
|8
|40-36
|43
|
10
|Лион
|27
|11
|7
|9
|42-31
|40
|
11
|Тулуза
|27
|10
|5
|12
|43-46
|35
|
12
|Клермон Фут
|27
|9
|7
|11
|26-38
|34
|
13
|Монпелье
|27
|10
|3
|14
|42-46
|33
|
14
|Нант
|27
|6
|11
|10
|29-36
|29
|
15
|Страсбур
|27
|4
|11
|12
|32-46
|23
|
16
|Брест
|27
|5
|8
|14
|28-44
|23
|
17
|Осер
|27
|5
|8
|14
|23-49
|23
|
18
|Аяччо
|27
|6
|3
|18
|20-48
|21
|
19
|Труа
|27
|4
|8
|15
|36-59
|20
|
20
|Анже
|27
|2
|4
|21
|21-60
|10
|10.03
|23:00
|
Лилль – Лион
|3 : 3
|11.03
|19:00
|
Осер – Ренн
|0 : 0
|11.03
|23:00
|
Брест – ПСЖ
|1 : 2
|12.03
|15:00
|
Клермон Фут – Ланс
|0 : 4
|12.03
|17:00
|
Аяччо – Монпелье
|0 : 1
|12.03
|17:00
|
Анже – Тулуза
|0 : 2
|12.03
|17:00
|
Лорьян – Труа
|2 : 0
|12.03
|17:00
|
Нант – Ницца
|2 : 2
|12.03
|19:05
|
Монако – Реймс
|0 : 1
|12.03
|22:45
|
Марсель – Страсбур
|2 : 2
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|16
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|22
|2
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|21
|2
|2