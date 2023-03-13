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Сегодня, 10:30

«Без Головина не обойтись». Что пишут во Франции про игру российского футболиста

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press
Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Реймса» (0:1).
Франция. Лига 1. 27-й тур
12 мар, 19:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
0:1
Реймс

«Монако» сбросили с подиума

L'Equipe, на который болельщики «Монако» часто обижаются за недостаточное и чуть ли не предвзятое отношение к команде из княжества, посвятил монегаскам сразу два текста. Один — о том, как красно-белые топчутся на месте. Там в качестве причин кризиса команды Филиппа Клемана фигурируют травмы, грубые ошибки и отсутствие удачи.

Что касается обзора игры с «Реймсом», то самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало антигероем вечера получившего двойку Диатта. Ему досталось за промахи, хотя в тексте отмечен и шанс, упущенный Александром Головиным. А неудачной игре Бен Йеддера посвятили отдельную главу. Также отмечено, что «Реймс» совсем не боялся хозяев и нанес 17 ударов, восемь из которых пришлись в створ.

Портал Maxifoot все сказал в заголовке — «Монако» сбрасывают с подиума". Как отмечено в разборе игры, монегаски, несмотря на имевшиеся моменты, были неэффективны в атаке, и их черная серия продолжилась. Показательны и оценки, где самой высокой оказались заработанные Фофана 5,5.

Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;Реймса&raquo;. «Монако» и Головин в кризисе: не смогли выиграть в четвертом матче подряд и вылетели из топ-3

У большинства монегасков не более 4,5 балла. А рядом с Фофана получившие по пятерке Кайю Энрике и Головин. «Атакующий полузащитник символизировал этот трудолюбивый «Монако», способный нанести удар в любой момент благодаря своим отличным техническим качествам. Россиянин несколько раз оказывался в хороших позициях для удара, но судьба ему не улыбалась, как и не прозвучал свисток в эпизоде с возможным пенальти», — отмечено в комментарии к игре нашего легионера.

Сайт Get French Football News также оценил действия Головина на пятерку. Это максимальный балл в «Монако». А портал Monaco Tribune, несмотря на минимальный счет, употребил применительно к «Реймсу» фразу «разгромил «Монако». Столь велико было расстройство по случаю очередной неудачи. Оно сквозит и в обзоре игры: «Монегаски проиграли привлекательному «Реймсу», и они могут испытывать огромное сожаление. Команда Филиппа Клемана, которая в течение нескольких недель всегда была удивительной и блестящей, не была эффективной в игре. Было много возможностей забить, но так и не удалось обмануть бдительного Диуфа».

Филипп Клеман.
Фото Global Look Press

Все шишки — на Клемана

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops, les Flops в оригинальности превзошел самого себя. Речь о выборе топ-игрока или события, ведь тут неожиданно отметили... команду U-18, которая выиграла у «Нанта» и вышла в четвертьфинал Кубка Гамбарделлы. Аналога взрослого Кубка Франции.

Что до провалов, то в воскресенье досталось Диатта и Филиппу Клеману. Тренера упрекнули в выборе состава и непонятном доверии к ряду игроков, упрямстве с отказом от связки двух чистых форвардов, в плохом матч-менеджменте и заменах, которые ничего не меняют и влияют на результаты не в лучшую сторону.

«4-2-3-1 из шляпы Клемана с малопонятным трио Диатта — Аклюш — Головин и один Виссам на острие. Непонятно», — прошелся по применяемой в последнее время схеме The Brain. А другой болельщик, развив тему, написал, что Головин — самый быстрый игрок лиги 1 наряду с Мбаппе, но он расходует силы, закрывая фланг.

Полузащитник &laquo;Монако&raquo; Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;Труа&raquo; (2:2). «Головин не умеет защищаться». Что пишут во Франции про игру российского футболиста

«Даже наши звезды — Голо и Бен Йеддер — выглядели разочаровывающе», — отметил Ralfedstroem.

Интересно, что тему с заменами Головина и Бен Йеддера подняли и эксперты. Так, в прямом эфире канала Prime Video Sport France выступающий в роли эксперта известный в прошлом футболист Людовик Обраньяк признался, что не понимает решений Клемана, и заявил: «Без Бен Йеддера и Головина не обойтись. Эти двое могут зажечь «Монако».

В схожем стиле высказываются и фанаты, обвиняющие тренера во всех смертных грехах. Пользователь с ником LOSCBOIZELLI составил список из пяти пунктов «Что требуется «Монако». Два первых звучат так: «Уволить Клемана. Отдать ключевые роли Головину и Эмболо».

«Держать в составе Нюбеля и Диатта, меняя Головина и Бен Йеддера, — это отсутствие тактического мастерства. Кто такой Клеман, чтобы раскачивать корабль «Монако» в такой момент?» — возмущался freddic.

«Монако, который меняет в концовках матчей Бен Йеддера и Головина, не заслуживает большего», — высказался о результатах N-um-A.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Реймс
5
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«Монако» и Головин в кризисе: не смогли выиграть в четвертом матче подряд и вылетели из топ-3
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 21 3 3 68-26 66
2
 Марсель 27 17 5 5 51-27 56
3
 Ланс 27 15 9 3 44-21 54
4
 Монако 27 15 6 6 55-37 51
5
 Ренн 27 14 5 8 45-29 47
6
 Лилль 27 13 7 7 49-36 46
7
 Ницца 27 11 10 6 36-24 43
8
 Реймс 27 10 13 4 35-26 43
9
 Лорьян 27 12 7 8 40-36 43
10
 Лион 27 11 7 9 42-31 40
11
 Тулуза 27 10 5 12 43-46 35
12
 Клермон Фут 27 9 7 11 26-38 34
13
 Монпелье 27 10 3 14 42-46 33
14
 Нант 27 6 11 10 29-36 29
15
 Страсбур 27 4 11 12 32-46 23
16
 Брест 27 5 8 14 28-44 23
17
 Осер 27 5 8 14 23-49 23
18
 Аяччо 27 6 3 18 20-48 21
19
 Труа 27 4 8 15 36-59 20
20
 Анже 27 2 4 21 21-60 10
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38 тур
10.03 23:00
Лилль – Лион
 3 : 3
11.03 19:00
Осер – Ренн
 0 : 0
11.03 23:00
Брест – ПСЖ
 1 : 2
12.03 15:00
Клермон Фут – Ланс
 0 : 4
12.03 17:00
Аяччо – Монпелье
 0 : 1
12.03 17:00
Анже – Тулуза
 0 : 2
12.03 17:00
Лорьян – Труа
 2 : 0
12.03 17:00
Нант – Ницца
 2 : 2
12.03 19:05
Монако – Реймс
 0 : 1
12.03 22:45
Марсель – Страсбур
 2 : 2
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 16
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 22 2 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 21 2 2
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