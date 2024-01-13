Голевой пас Головина не спас «Монако». Поражение от «Реймса» может привести к вылету из топ-3
Для Александра Головина год начался позже всех наших легионеров. Кубковый матч с «Лансом» полузащитник пропускал из-за дисквалификации, которая, к счастью, оказалась минимальной. А ведь когда случилось памятное удаление с «Ренном», многие предполагали отстранение на три матча, что на фоне Кубков Африки и Азии сулило кадровую катастрофу. На эти турниры монегаски делегировали Синго, Якобса, Камара, Салису, Диатта и Минамино.
Впрочем, не жалея комплиментов в адрес классно выходящего из обороны в быстрые атаки «Реймса», главный тренер монегасков Ади Хюттер отметил, что соперник находится в схожем положении. У гостей сборников набралось семеро, тогда как красно-белые дождались возвращения Головина, и это, по словам австрийского специалиста, стало отличной новостью. В итоге, выбирая между двумя атакующими схемами, «Монако» остановился на варианте с одним нападающим и двумя «десятками», которыми стали российский легионер и Аклиуш.
Однако уже в перерыве хозяевам пришлось перестраиваться на расстановку с двумя форвардами сразу по двум причинам. Во-первых, не лучшим образом выглядел Аклиуш, хотя в одном эпизоде он удачным отбором сам создал себе момент, но испортил все неловкой обводкой. Во-вторых, команде из княжества не хватало реализации. Во вратаря пробил Уаттара, выше цели запустил мяч из отличной позиции Головин, а потом голкипер «Реймса» немыслимым образом остановил атаковавшего с нескольких метров Бен Йеддера.
Зато гости показали то, чем они сильны и о чем говорил Хюттер. Образцовая контратака, и Теума примерно с линии штрафной выстрелил под перекладину. По сути, «Реймс» использовал свой единственный в первом тайме шанс, а второй гол и вовсе возник на ровном месте. Хадра получил мяч на бровке и все равно сам решил прорваться в штрафную, где каскадом финтов превратил в тренировочные манекены двух оппонентов. И это еще после ошибки в центре поля Кен оказался победителем при выходе один на один.
Получается, «Монако» даже не успел толком порадоваться ответному голу, соавтором которого стал Головин. Возможно, Александр сам наносил обводящий удар, однако — даже если так и было — он трансформировался в голевую передачу на Бен Йеддера, удачно подставившего голову. Равновесие продержалось лишь около шести минут, и хозяева снова превратились в догоняющих.
Хюттер пошел на экстремальную перестройку состава, бросив в бой третьего форварда — Боаду. Да только количество не всегда трансформируется в качество. Тем более с поля убрали Фофана, а без мотора средней линии игра хозяев лишилась баланса. «Реймс» стал еще легче преодолевать центр, а также за счет максимальной плотности на подступах к штрафной не давал монегаскам разбежаться. Все попытки придумать что-то впереди сводились к банальным забросам и фланговым подачам.
Изредка в ход шли индивидуальные действия, однако Балогун в добавленное арбитром время пробил точно во вратаря. А до этого Головин безуспешно пытался с довольно острого угла закрутить мяч в ворота со штрафного. И все это не шло ни в какое сравнение с тем, что на разреженном пространстве создавал все же забивший третий мяч «Реймс».
В этой паре в гостях играть явно легче. В Реймсе монегаски выиграли три из четырех последних матчей, но при этом уступили на своем поле третий раз подряд. Страшно сказать — последняя победа над «Реймсом» в лиге 1 на «Луи II» датируется февралем 2014 года! Теперь в случае воскресной победы «Бреста» монегаски рискуют выпасть из тройки лидеров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|12
|4
|1
|42-14
|40
|
2
|Ницца
|17
|10
|5
|2
|19-9
|35
|
3
|Монако
|18
|10
|3
|5
|34-25
|33
|
4
|Брест
|17
|9
|4
|4
|25-15
|31
|
5
|Реймс
|18
|9
|2
|7
|25-24
|29
|
6
|Марсель
|18
|7
|7
|4
|26-19
|28
|
7
|Лилль
|17
|7
|7
|3
|21-14
|28
|
8
|Ланс
|17
|7
|5
|5
|21-17
|26
|
9
|Страсбур
|18
|6
|6
|6
|19-23
|24
|
10
|Ренн
|17
|4
|7
|6
|23-22
|19
|
11
|Монпелье
|17
|4
|7
|6
|19-21
|19
|
12
|Гавр
|17
|4
|7
|6
|16-19
|19
|
13
|Нант
|17
|5
|3
|9
|19-28
|18
|
14
|Метц
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
15
|Лион
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
16
|Тулуза
|17
|2
|8
|7
|15-23
|14
|
17
|Лорьян
|17
|2
|6
|9
|21-35
|12
|
18
|Клермон Фут
|17
|2
|5
|10
|11-26
|11
|12.01
|23:00
|
Марсель – Страсбур
|1 : 1
|13.01
|19:00
|
Монако – Реймс
|1 : 3
|13.01
|23:00
|
Ренн – Ницца
|- : -
|14.01
|15:00
|
Лилль – Лорьян
|- : -
|14.01
|17:00
|
Брест – Монпелье
|- : -
|14.01
|17:00
|
Метц – Тулуза
|- : -
|14.01
|17:00
|
Нант – Клермон Фут
|- : -
|14.01
|19:05
|
Гавр – Лион
|- : -
|14.01
|22:45
|
Ланс – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|9
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|7
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|13
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|16
|1
|6