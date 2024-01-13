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Голевой пас Головина не спас «Монако». Поражение от «Реймса» может привести к вылету из топ-3

Головин сделал голевую передачу в проигранном матче против «Реймса»
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» Александр Головин в матче против «Реймса» (1:3).
Фото Global Look Press
Монегаски неудачно начали второй круг чемпионата Франции.
Франция. Лига 1. 18-й тур
13 янв, 19:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:3
Реймс

Для Александра Головина год начался позже всех наших легионеров. Кубковый матч с «Лансом» полузащитник пропускал из-за дисквалификации, которая, к счастью, оказалась минимальной. А ведь когда случилось памятное удаление с «Ренном», многие предполагали отстранение на три матча, что на фоне Кубков Африки и Азии сулило кадровую катастрофу. На эти турниры монегаски делегировали Синго, Якобса, Камара, Салису, Диатта и Минамино.

Впрочем, не жалея комплиментов в адрес классно выходящего из обороны в быстрые атаки «Реймса», главный тренер монегасков Ади Хюттер отметил, что соперник находится в схожем положении. У гостей сборников набралось семеро, тогда как красно-белые дождались возвращения Головина, и это, по словам австрийского специалиста, стало отличной новостью. В итоге, выбирая между двумя атакующими схемами, «Монако» остановился на варианте с одним нападающим и двумя «десятками», которыми стали российский легионер и Аклиуш.

Однако уже в перерыве хозяевам пришлось перестраиваться на расстановку с двумя форвардами сразу по двум причинам. Во-первых, не лучшим образом выглядел Аклиуш, хотя в одном эпизоде он удачным отбором сам создал себе момент, но испортил все неловкой обводкой. Во-вторых, команде из княжества не хватало реализации. Во вратаря пробил Уаттара, выше цели запустил мяч из отличной позиции Головин, а потом голкипер «Реймса» немыслимым образом остановил атаковавшего с нескольких метров Бен Йеддера.

Зато гости показали то, чем они сильны и о чем говорил Хюттер. Образцовая контратака, и Теума примерно с линии штрафной выстрелил под перекладину. По сути, «Реймс» использовал свой единственный в первом тайме шанс, а второй гол и вовсе возник на ровном месте. Хадра получил мяч на бровке и все равно сам решил прорваться в штрафную, где каскадом финтов превратил в тренировочные манекены двух оппонентов. И это еще после ошибки в центре поля Кен оказался победителем при выходе один на один.

Полузащитник «Монако» Александр Головин в матче против «Реймса» (1:3).
Фото AFP

Получается, «Монако» даже не успел толком порадоваться ответному голу, соавтором которого стал Головин. Возможно, Александр сам наносил обводящий удар, однако — даже если так и было — он трансформировался в голевую передачу на Бен Йеддера, удачно подставившего голову. Равновесие продержалось лишь около шести минут, и хозяева снова превратились в догоняющих.

Хюттер пошел на экстремальную перестройку состава, бросив в бой третьего форварда — Боаду. Да только количество не всегда трансформируется в качество. Тем более с поля убрали Фофана, а без мотора средней линии игра хозяев лишилась баланса. «Реймс» стал еще легче преодолевать центр, а также за счет максимальной плотности на подступах к штрафной не давал монегаскам разбежаться. Все попытки придумать что-то впереди сводились к банальным забросам и фланговым подачам.

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Изредка в ход шли индивидуальные действия, однако Балогун в добавленное арбитром время пробил точно во вратаря. А до этого Головин безуспешно пытался с довольно острого угла закрутить мяч в ворота со штрафного. И все это не шло ни в какое сравнение с тем, что на разреженном пространстве создавал все же забивший третий мяч «Реймс».

В этой паре в гостях играть явно легче. В Реймсе монегаски выиграли три из четырех последних матчей, но при этом уступили на своем поле третий раз подряд. Страшно сказать — последняя победа над «Реймсом» в лиге 1 на «Луи II» датируется февралем 2014 года! Теперь в случае воскресной победы «Бреста» монегаски рискуют выпасть из тройки лидеров.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
6
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
7
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
8
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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12.01 23:00
Марсель – Страсбур
 1 : 1
13.01 19:00
Монако – Реймс
 1 : 3
13.01 23:00
Ренн – Ницца
 - : -
14.01 15:00
Лилль – Лорьян
 - : -
14.01 17:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 17:00
Метц – Тулуза
 - : -
14.01 17:00
Нант – Клермон Фут
 - : -
14.01 19:05
Гавр – Лион
 - : -
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