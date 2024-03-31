«Немногие в лиге 1 могут исполнить такой пас, как Головин». Что пишут во Франции о российском полузащитнике
Все мячи шли через него
L'Equipe в своем обзоре матча констатирует, что «Монако» добился уверенной победы и довел беспроигрышную гостевую серию до семи туров. Французы, кстати, высказывая восхищение классными голевыми передачами, часто используют фразу «подавать икру». Именно так был отмечен шестой в сезоне голевой пас Александра Головина, а «икрой наслаждался» Вандерсон, который не играл из-за травмы с 4 февраля. Самое авторитетное спортивное СМИ Франции выставило россиянину шестерку.
Портал Maxifoot в своем материале пишет, что «Монако» устроил шоу и оказывает давление на играющий в воскресенье «Брест», ведь монегаски пока временно поднялись на второе место. Третий гол, к которому приложил ногу Головин, назван самым важным, ведь перед этим сократить отставание мог форвард сборной Грузии Микаутадзе.
Лучшим игроком матча назван получивший 7,5 Аклиуш. По семерке у Вандерсона, Минамино и Головина. «В первом тайме все мячи прошли через него. И он улучшил почти все из них. Как вызвавший восхищение решающий пас на Вандерсона», — комментирует Maxifoot игру российского легионера.
А по версии Get French Football news героем вечера стал Головин. «В более глубокой позиции он был великолепен как во владении мячом, так и без него. Его распределение мяча не только позволило монегаскам прорвать линию обороны, но и создать качественные моменты, особенно в первом тайме. Его результативная передача Вандерсону в первом тайме была потрясающей. Лишь немногие игроки в лиге обладают технической способностью сделать такой пас», — комментирует сайт выставленную Александру восьмерку.
В свою очередь Monaco Tribune в своем материале отмечает, что голы, победа и место в таблице подняли настроение после расстроившего прошлого матча с «Лорьяном». А первые 16 минут с тремя забитыми мячами названы исключительными. Все как и в других СМИ, с поправкой на очевидные симпатии к своей команде. Исключение — особо отмеченный игрок, которым стал часто критикуемый Балогун. Издание отмечает, что два гола после выхода на замену должны вернуть американцу уверенность в себе.
Игрок мирового класса
В соцсетях и на форумах болельщиков «Монако» почти полная идиллия. Да, кто-то недоволен расслабленностью и двумя пропущенными в концовке мячами, но подавляющее большинство счастливо. Фанаты пишут, что наслаждались игрой в первом — почти идеальном тайме, а таких прекрасных стартовых 15-минуток не видели очень давно.
Отмечают и любопытные решения Ади Хюттера. Например, перевод Синго с фланга на привычную позицию в центре обороны вместо Марипана. Или роль Головина, который действовал на позиции опорного хавбека из-за дисквалификации Закарии.
«Интересная композиция с Головиным в центре. Таким мне нравится его видеть», — написал zadianis.
Данная тема вообще стала самой популярной в обсуждении игры российского полузащитника. «Мы нашли его, чтобы заменить Фофана в следующем сезоне, если тот все-таки уйдет», — заметил MagilServices.
«Жаль Закарию, но я бы предпочел, чтобы его дисквалифицировали на большее количество матчей. Головин в центре делает команду лучше. Техника и направление игры намного качественнее», — иронизировал ASMredwhite, напоминая, что смена роли россиянина была вынужденной.
«Игра не организована после замены Головина», — высказался по поводу концовки матча nico0282.
Но нашлись те, кто требовал от Александра большего. «Головину так же нужно снова начать забивать», — заметил D_Givens.
Впрочем, такие комментарии не мешали эмоциям и восторгу, которого не скрывал Lola-ASM: «Мы не может сказать об этом достаточно, но какой Головин игрок! Мирового класса. Как нам повезло, что он есть в нашей команде».
Да, это эмоции болельщиков, но нельзя не обратить внимание и на один из официальных ресурсов лиги 1, на котором разместили фото Головина с подписью «Мастер голевых передач».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|26
|17
|8
|1
|62-23
|59
|
2
|Брест
|27
|14
|8
|5
|37-20
|50
|
3
|Монако
|27
|14
|7
|6
|52-38
|49
|
4
|Лилль
|27
|12
|10
|5
|39-24
|46
|
5
|Ницца
|26
|12
|7
|7
|27-20
|43
|
6
|Ланс
|27
|12
|6
|9
|36-29
|42
|
7
|Марсель
|26
|10
|9
|7
|40-28
|39
|
8
|Ренн
|26
|10
|9
|7
|40-31
|39
|
9
|Реймс
|27
|11
|6
|10
|35-36
|39
|
10
|Лион
|27
|10
|5
|12
|31-41
|35
|
11
|Тулуза
|26
|7
|8
|11
|29-36
|29
|
12
|Страсбур
|26
|7
|8
|11
|28-39
|29
|
13
|Гавр
|26
|6
|9
|11
|26-33
|27
|
14
|Монпелье
|26
|6
|9
|11
|31-40
|27
|
15
|Лорьян
|27
|6
|8
|13
|35-50
|26
|
16
|Нант
|26
|7
|4
|15
|24-41
|25
|
17
|Метц
|27
|6
|5
|16
|25-44
|23
|
18
|Клермон Фут
|26
|4
|8
|14
|19-43
|20
|29.03
|23:00
|
Лилль – Ланс
|2 : 1
|30.03
|19:00
|
Метц – Монако
|2 : 5
|30.03
|23:00
|
Лион – Реймс
|1 : 1
|31.03
|14:00
|
Лорьян – Брест
|0 : 1
|31.03
|16:00
|
Клермон Фут – Тулуза
|- : -
|31.03
|16:00
|
Гавр – Монпелье
|- : -
|31.03
|16:00
|
Ницца – Нант
|- : -
|31.03
|18:05
|
Страсбур – Ренн
|- : -
|31.03
|21:45
|
Марсель – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Александр Головин
Монако
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|15
|2
|4
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|17
|1
|2