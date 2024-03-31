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«Немногие в лиге 1 могут исполнить такой пас, как Головин». Что пишут во Франции о российском полузащитнике

Во Франции Головина назвали футболистом мирового класса
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Футболист «Монако» Александр Головин (слева) в матче против «Метца»
Александр Головин (слева) в матче против «Метца».
Фото Global Look Press
Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» против «Метца» (5:2).
Франция. Лига 1. 27-й тур
30 мар, 19:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
2:5
Монако

Все мячи шли через него

L'Equipe в своем обзоре матча констатирует, что «Монако» добился уверенной победы и довел беспроигрышную гостевую серию до семи туров. Французы, кстати, высказывая восхищение классными голевыми передачами, часто используют фразу «подавать икру». Именно так был отмечен шестой в сезоне голевой пас Александра Головина, а «икрой наслаждался» Вандерсон, который не играл из-за травмы с 4 февраля. Самое авторитетное спортивное СМИ Франции выставило россиянину шестерку.

Портал Maxifoot в своем материале пишет, что «Монако» устроил шоу и оказывает давление на играющий в воскресенье «Брест», ведь монегаски пока временно поднялись на второе место. Третий гол, к которому приложил ногу Головин, назван самым важным, ведь перед этим сократить отставание мог форвард сборной Грузии Микаутадзе.

Футболисты &laquo;Монако&raquo; празднуют гол в&nbsp;матче против &laquo;Метца&raquo;. «Монако» разгромил аутсайдера и вернулся в тройку. У Головина шестая в сезоне голевая передача

Лучшим игроком матча назван получивший 7,5 Аклиуш. По семерке у Вандерсона, Минамино и Головина. «В первом тайме все мячи прошли через него. И он улучшил почти все из них. Как вызвавший восхищение решающий пас на Вандерсона», — комментирует Maxifoot игру российского легионера.

А по версии Get French Football news героем вечера стал Головин. «В более глубокой позиции он был великолепен как во владении мячом, так и без него. Его распределение мяча не только позволило монегаскам прорвать линию обороны, но и создать качественные моменты, особенно в первом тайме. Его результативная передача Вандерсону в первом тайме была потрясающей. Лишь немногие игроки в лиге обладают технической способностью сделать такой пас», — комментирует сайт выставленную Александру восьмерку.

В свою очередь Monaco Tribune в своем материале отмечает, что голы, победа и место в таблице подняли настроение после расстроившего прошлого матча с «Лорьяном». А первые 16 минут с тремя забитыми мячами названы исключительными. Все как и в других СМИ, с поправкой на очевидные симпатии к своей команде. Исключение — особо отмеченный игрок, которым стал часто критикуемый Балогун. Издание отмечает, что два гола после выхода на замену должны вернуть американцу уверенность в себе.

Фото AFP

Игрок мирового класса

В соцсетях и на форумах болельщиков «Монако» почти полная идиллия. Да, кто-то недоволен расслабленностью и двумя пропущенными в концовке мячами, но подавляющее большинство счастливо. Фанаты пишут, что наслаждались игрой в первом — почти идеальном тайме, а таких прекрасных стартовых 15-минуток не видели очень давно.

Отмечают и любопытные решения Ади Хюттера. Например, перевод Синго с фланга на привычную позицию в центре обороны вместо Марипана. Или роль Головина, который действовал на позиции опорного хавбека из-за дисквалификации Закарии.

«Интересная композиция с Головиным в центре. Таким мне нравится его видеть», — написал zadianis.

Данная тема вообще стала самой популярной в обсуждении игры российского полузащитника. «Мы нашли его, чтобы заменить Фофана в следующем сезоне, если тот все-таки уйдет», — заметил MagilServices.

Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;Лорьяна&raquo;. «Головин сейчас не на своем уровне». Что пишут во Франции про российского полузащитника

«Жаль Закарию, но я бы предпочел, чтобы его дисквалифицировали на большее количество матчей. Головин в центре делает команду лучше. Техника и направление игры намного качественнее», — иронизировал ASMredwhite, напоминая, что смена роли россиянина была вынужденной.

«Игра не организована после замены Головина», — высказался по поводу концовки матча nico0282.

Но нашлись те, кто требовал от Александра большего. «Головину так же нужно снова начать забивать», — заметил D_Givens.

Впрочем, такие комментарии не мешали эмоциям и восторгу, которого не скрывал Lola-ASM: «Мы не может сказать об этом достаточно, но какой Головин игрок! Мирового класса. Как нам повезло, что он есть в нашей команде».

Да, это эмоции болельщиков, но нельзя не обратить внимание и на один из официальных ресурсов лиги 1, на котором разместили фото Головина с подписью «Мастер голевых передач».

Александр Головин
Футбол
ФК Метц
ФК Монако
5
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«Монако» разгромил аутсайдера и вернулся в тройку. У Головина шестая в сезоне голевая передача
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 17 8 1 62-23 59
2
 Брест 27 14 8 5 37-20 50
3
 Монако 27 14 7 6 52-38 49
4
 Лилль 27 12 10 5 39-24 46
5
 Ницца 26 12 7 7 27-20 43
6
 Ланс 27 12 6 9 36-29 42
7
 Марсель 26 10 9 7 40-28 39
8
 Ренн 26 10 9 7 40-31 39
9
 Реймс 27 11 6 10 35-36 39
10
 Лион 27 10 5 12 31-41 35
11
 Тулуза 26 7 8 11 29-36 29
12
 Страсбур 26 7 8 11 28-39 29
13
 Гавр 26 6 9 11 26-33 27
14
 Монпелье 26 6 9 11 31-40 27
15
 Лорьян 27 6 8 13 35-50 26
16
 Нант 26 7 4 15 24-41 25
17
 Метц 27 6 5 16 25-44 23
18
 Клермон Фут 26 4 8 14 19-43 20
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34 тур
29.03 23:00
Лилль – Ланс
 2 : 1
30.03 19:00
Метц – Монако
 2 : 5
30.03 23:00
Лион – Реймс
 1 : 1
31.03 14:00
Лорьян – Брест
 0 : 1
31.03 16:00
Клермон Фут – Тулуза
 - : -
31.03 16:00
Гавр – Монпелье
 - : -
31.03 16:00
Ницца – Нант
 - : -
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 7
Александр Головин

Александр Головин

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