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30 марта, 21:15

«Монако» разгромил аутсайдера и вернулся в тройку. У Головина шестая в сезоне голевая передача

Голевой пас Головина помог «Монако» разгромить «Метц» в лиге 1
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Футболисты «Монако» празднуют гол в матче против «Метца»
Футболисты «Монако» празднуют гол в матче против «Метца».
Фото AFP
Российский полузащитник внес вклад в победу монегасков над «Метцем».
Франция. Лига 1. 27-й тур
30 мар, 19:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
2:5
Монако

Пауза на матчи сборных — вещь непредсказуемая. С одной стороны, это возможность перезагрузиться, что выпавшему из первой тройки «Монако» было необходимо. Вместе с тем три четверти основного состава отправилось в национальные команды, причем у Александра Головина маршрут с вынужденными пересадками оказался не самым сложным. Его одноклубникам пришлось возвращаться на Лазурный Берег почти со всех континентов — из Африки, Азии, Северной Америки.

Но если и были на этот счет какие-либо опасения, развеяли их монегаски довольно быстро. Красно-белые со стартовым свистком навалились на ворота предпоследней команды чемпионата, и дебютировавший в сборной Марокко Бен Сегир выдал пас в район площади ворот, откуда Минамино с разворота отправил мяч в ближний угол. А через несколько минут — после серии атак «Метца» — неугомонный японец удвоил перевес гостей, умчавшись к воротам после собственного отбора.

Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;Лорьяна&raquo;. «Головин сейчас не на своем уровне». Что пишут во Франции про российского полузащитника

К 10-й минуте «Монако» демонстрировал стопроцентную реализацию, тогда как его соперник был не так эффективен. Показательным оказался забег к воротам растерявшего на этом пути все силы грузина Микаутадзе. Что до Головина, который не отметился в первых голевых атаках, то его позиция одного из двух опорных полузащитников в расстановке 4-2-3-1 не лишила игру нашего легионера творчества.

Он не только компенсировал отсутствие травмированного Камара и дисквалифицированного Закарии, но и здорово поддерживал атаки. А мягкий навес Александра в район дальней штанги смотрелся не менее красиво, чем удар Вандерсона с лета в противоход голкиперу. Глубинный диспетчер в чистом виде! Это уже шестой в чемпионате голевой пас Головина, что на один меньше, чем в прошлом сезоне. Однако до личного рекорда еще далеко. Три года назад наш легионер ассистировал одноклубникам девять раз.

Футболисты «Монако» празднуют гол в матче против «Метца»
Фото AFP

Можно ли было еще приблизиться к данному достижению уже в субботу? Вполне. Но где-то не хватило точности передач, а где-то — завершения от партнеров. Но в большей степени Головин был сосредоточен на работе в центре поля и действиях в начальной стадии атаки. Россиянин задавал направление наступлению. При этом следует признать, что, забив три мяча к 16-й минуте, «Монако» не то что сбросил обороты, а был уже не так беспощаден к беспомощному сопернику. Например, Бен Йеддер пробил выше из практически идеальной позиции.

После перерыва «Монако» столь же уверенно контролировал ход игры, тогда как об игре хозяев, за которыми с грустью наблюдал знаменитый воспитанник «Метца» Робер Пирес, можно было сказать: один Микаутадзе в поле не воин. То, что хозяева все же забили, — не только их заслуга, но и следствие ослабленной гостями хватки. Монегаски окончательно расслабились, когда голкипер темно-бордовых из площади собственных ворот решил отдать пас пяткой (!) и подарил четвертый гол Балогуну. А голевая перестрелка на последних минутах — это уже отдельная история, которая не имела никакого значения.

Выиграв в гостях четвертый раз подряд, команда Ади Хюттера вернулась в тройку, выбив оттуда победивший в пятницу «Лилль». Теперь «Монако» нужно наконец-то вспомнить, что такое — брать три очка на своем стадионе. «Луи II» не видел побед красно-белых с 3 декабря, а впереди — крайне непростой соперник в лице «Ренна».

Александр Головин
Футбол
ФК Метц
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 17 8 1 62-23 59
2
 Брест 27 14 8 5 37-20 50
3
 Монако 27 14 7 6 52-38 49
4
 Лилль 27 12 10 5 39-24 46
5
 Ницца 26 12 7 7 27-20 43
6
 Ланс 27 12 6 9 36-29 42
7
 Марсель 26 10 9 7 40-28 39
8
 Ренн 26 10 9 7 40-31 39
9
 Реймс 27 11 6 10 35-36 39
10
 Лион 27 10 5 12 31-41 35
11
 Тулуза 26 7 8 11 29-36 29
12
 Страсбур 26 7 8 11 28-39 29
13
 Гавр 26 6 9 11 26-33 27
14
 Монпелье 26 6 9 11 31-40 27
15
 Лорьян 27 6 8 13 35-50 26
16
 Нант 26 7 4 15 24-41 25
17
 Метц 27 6 5 16 25-44 23
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 Клермон Фут 26 4 8 14 19-43 20
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Лилль – Ланс
 2 : 1
30.03 19:00
Метц – Монако
 2 : 5
30.03 23:00
Лион – Реймс
 1 : 1
31.03 14:00
Лорьян – Брест
 0 : 1
31.03 16:00
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 - : -
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