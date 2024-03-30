«Монако» разгромил аутсайдера и вернулся в тройку. У Головина шестая в сезоне голевая передача
Пауза на матчи сборных — вещь непредсказуемая. С одной стороны, это возможность перезагрузиться, что выпавшему из первой тройки «Монако» было необходимо. Вместе с тем три четверти основного состава отправилось в национальные команды, причем у Александра Головина маршрут с вынужденными пересадками оказался не самым сложным. Его одноклубникам пришлось возвращаться на Лазурный Берег почти со всех континентов — из Африки, Азии, Северной Америки.
Но если и были на этот счет какие-либо опасения, развеяли их монегаски довольно быстро. Красно-белые со стартовым свистком навалились на ворота предпоследней команды чемпионата, и дебютировавший в сборной Марокко Бен Сегир выдал пас в район площади ворот, откуда Минамино с разворота отправил мяч в ближний угол. А через несколько минут — после серии атак «Метца» — неугомонный японец удвоил перевес гостей, умчавшись к воротам после собственного отбора.
К 10-й минуте «Монако» демонстрировал стопроцентную реализацию, тогда как его соперник был не так эффективен. Показательным оказался забег к воротам растерявшего на этом пути все силы грузина Микаутадзе. Что до Головина, который не отметился в первых голевых атаках, то его позиция одного из двух опорных полузащитников в расстановке 4-2-3-1 не лишила игру нашего легионера творчества.
Он не только компенсировал отсутствие травмированного Камара и дисквалифицированного Закарии, но и здорово поддерживал атаки. А мягкий навес Александра в район дальней штанги смотрелся не менее красиво, чем удар Вандерсона с лета в противоход голкиперу. Глубинный диспетчер в чистом виде! Это уже шестой в чемпионате голевой пас Головина, что на один меньше, чем в прошлом сезоне. Однако до личного рекорда еще далеко. Три года назад наш легионер ассистировал одноклубникам девять раз.
Можно ли было еще приблизиться к данному достижению уже в субботу? Вполне. Но где-то не хватило точности передач, а где-то — завершения от партнеров. Но в большей степени Головин был сосредоточен на работе в центре поля и действиях в начальной стадии атаки. Россиянин задавал направление наступлению. При этом следует признать, что, забив три мяча к 16-й минуте, «Монако» не то что сбросил обороты, а был уже не так беспощаден к беспомощному сопернику. Например, Бен Йеддер пробил выше из практически идеальной позиции.
После перерыва «Монако» столь же уверенно контролировал ход игры, тогда как об игре хозяев, за которыми с грустью наблюдал знаменитый воспитанник «Метца» Робер Пирес, можно было сказать: один Микаутадзе в поле не воин. То, что хозяева все же забили, — не только их заслуга, но и следствие ослабленной гостями хватки. Монегаски окончательно расслабились, когда голкипер темно-бордовых из площади собственных ворот решил отдать пас пяткой (!) и подарил четвертый гол Балогуну. А голевая перестрелка на последних минутах — это уже отдельная история, которая не имела никакого значения.
Выиграв в гостях четвертый раз подряд, команда Ади Хюттера вернулась в тройку, выбив оттуда победивший в пятницу «Лилль». Теперь «Монако» нужно наконец-то вспомнить, что такое — брать три очка на своем стадионе. «Луи II» не видел побед красно-белых с 3 декабря, а впереди — крайне непростой соперник в лице «Ренна».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|26
|17
|8
|1
|62-23
|59
|
2
|Брест
|27
|14
|8
|5
|37-20
|50
|
3
|Монако
|27
|14
|7
|6
|52-38
|49
|
4
|Лилль
|27
|12
|10
|5
|39-24
|46
|
5
|Ницца
|26
|12
|7
|7
|27-20
|43
|
6
|Ланс
|27
|12
|6
|9
|36-29
|42
|
7
|Марсель
|26
|10
|9
|7
|40-28
|39
|
8
|Ренн
|26
|10
|9
|7
|40-31
|39
|
9
|Реймс
|27
|11
|6
|10
|35-36
|39
|
10
|Лион
|27
|10
|5
|12
|31-41
|35
|
11
|Тулуза
|26
|7
|8
|11
|29-36
|29
|
12
|Страсбур
|26
|7
|8
|11
|28-39
|29
|
13
|Гавр
|26
|6
|9
|11
|26-33
|27
|
14
|Монпелье
|26
|6
|9
|11
|31-40
|27
|
15
|Лорьян
|27
|6
|8
|13
|35-50
|26
|
16
|Нант
|26
|7
|4
|15
|24-41
|25
|
17
|Метц
|27
|6
|5
|16
|25-44
|23
|
18
|Клермон Фут
|26
|4
|8
|14
|19-43
|20
|29.03
|23:00
|
Лилль – Ланс
|2 : 1
|30.03
|19:00
|
Метц – Монако
|2 : 5
|30.03
|23:00
|
Лион – Реймс
|1 : 1
|31.03
|14:00
|
Лорьян – Брест
|0 : 1
|31.03
|16:00
|
Клермон Фут – Тулуза
|- : -
|31.03
|16:00
|
Гавр – Монпелье
|- : -
|31.03
|16:00
|
Ницца – Нант
|- : -
|31.03
|18:05
|
Страсбур – Ренн
|- : -
|31.03
|21:45
|
Марсель – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Александр Головин
Монако
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|15
|2
|4
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|17
|1
|2