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«Монако» выиграл дома спустя четыре месяца. Головину не позволил забить нестареющий Манданда

«Монако» с Головиным обыграл «Ренн» в матче лиги 1
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Игроки «Монако» радуются голу в ворота «Ренна».
Фото AFP
Важнейшая победа монегасков в борьбе за попадание в Лигу чемпионов.
Франция. Лига 1. 28-й тур
07 апр, 18:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:0
Ренн

С наступлением зимы и в начале весны у «Монако» словно стало две разных команды. Одна бьет рекорды и безупречна на чужих полях, где монегаски не знают поражений на протяжении семи туров и выиграли на данном отрезке шесть раз. Другая — напрочь забывает об игровой дисциплине и проваливается на «Луи II» даже против аутсайдеров.

Отчасти это следствие стиля Ади Хюттера, который перед игрой с «Ренном» напомнил: «Я предпочту рискнуть и выиграть 5:2, чем сыграть не очень зрелищно и победить 1:0. Мне нравится, когда команда не боится идти вперед и показывать яркую игру. Могу вас заверить, что играть сейчас против «Монако» — это задача не из легких».

Фото AFP

При этом австрийский специалист говорил, что у него нет рационального объяснения стартовавшей еще в середине декабря серии без домашних побед. Хотя в качестве версии он заметил, что скорее «Монако» проще против тех, кто играет в открытый футбол, а не взламывать оборону защищающихся низким блоком оппонентов. Если довериться данной версии, то «Ренн» относился к категории удобных соперников, и в дебюте в это можно было безоговорочно поверить.

Например, Головин, который вернулся из опорной зоны в тройку атакующих полузащитников, с интервалом в две минуты дважды напомнил о своем статусе лучшего игрока «Монако» по итогам марта. Сначала российский легионер сам хорошо пробил с левой, а потом подачу Александра в падении завершал Вандерсон. Оба эпизода имели высокие шансы завершиться взятием ворот, однако блестяще сыграл отметивший неделю назад свой 39-й день рождения Манданда. А еще Фофана испортил образцовый пас Минамино, запустив мяч выше ворот.

Александр Головин (слева) в&nbsp;матче против &laquo;Метца&raquo;. «Немногие в лиге 1 могут исполнить такой пас, как Головин». Что пишут во Франции о российском полузащитнике

Вся эта активность логично вылилась в гол, причем в который уже раз сработал фирменный прессинг красно-белых. Возврат мяча, мгновенный пас Минамино под забегание Якобса и пас в центр штрафной, откуда Аклиуш уложил мяч впритирку со штангой. Парадокс заключался в том, что успех был не продолжением стартового штурма хозяев. Они к этому моменту могли как вести 3:0, так и проигрывать с тем же счетом. Спасибо Маецки, который выдал серию умопомрачительных спасений. Поляк долго ждал своего шанса, отыграв год в аренде за бельгийский «Серкль», а сейчас выиграл конкуренцию у переставшего выручать Кена.

Вторая же половина началась с удаления Террье. Один из лидеров «Ренна» решил помочь обороне и столь решительно пошел на мяч, что въехал шипами в ногу Аклиуша. Стефани Фраппар, которую во Франции жестко критиковали за работу на кубковом полуфинале «Лион» — «Валансьен», мгновенно достала красную карточку, а Манданда уберег красно-черных от двойного наказания, кулаками отбив неприятный для вратаря штрафной в исполнении Головина.

Александр Головин («Монако») в борьбе с Азором Матусива («Ренн»).
Фото AFP

Ветеран словно задался целью не дать Александру отличиться. Это, естественно, шутка, но в данную версию легко было поверить, когда игравший еще против Аршавина голкипер в невероятном для своего возраста броске вытянул посланный российским полузащитником мяч из-под перекладины. Счет остался прежним, а затем в течение нескольких минут княжеская команда лишилась двух защитников. Керер уравнял составы, наиграв на вторую желтую карточку, а Якобс травмировался, обыгрывая соперника.

Еще одним важным моментом стало падение Дуэ в штрафной хозяев. Фраппар отправилась «смотреть кино» и не увидела там фола со стороны Фофана. Хорошо то, что хорошо кончается. Вот и домашняя черная серия «Монако» завершилась как нельзя кстати. Конкуренты тоже выиграли, и монегаскам нужно было забрать третье место у «Лилля», а также не дать идущему вторым «Бресту» уйти в отрыв.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Ренн
0
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«Немногие в лиге 1 могут исполнить такой пас, как Головин». Что пишут во Франции о российском полузащитнике
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 И В Н П +/- О
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 ПСЖ 28 18 9 1 65-24 63
2
 Брест 28 15 8 5 41-23 53
3
 Монако 28 15 7 6 53-38 52
4
 Лилль 28 13 10 5 42-25 49
5
 Ницца 28 12 8 8 28-22 44
6
 Ланс 28 12 7 9 37-30 43
7
 Реймс 28 11 7 10 35-36 40
8
 Марсель 28 10 9 9 41-33 39
9
 Ренн 28 10 9 9 40-34 39
10
 Лион 27 10 5 12 31-41 35
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 Тулуза 28 8 9 11 32-36 33
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14
 Гавр 28 6 10 12 27-36 28
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 Нант 27 8 4 15 26-42 28
16
 Лорьян 28 6 8 14 35-52 26
17
 Метц 28 6 5 17 28-48 23
18
 Клермон Фут 28 4 9 15 20-47 21
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