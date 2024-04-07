«Монако» выиграл дома спустя четыре месяца. Головину не позволил забить нестареющий Манданда
С наступлением зимы и в начале весны у «Монако» словно стало две разных команды. Одна бьет рекорды и безупречна на чужих полях, где монегаски не знают поражений на протяжении семи туров и выиграли на данном отрезке шесть раз. Другая — напрочь забывает об игровой дисциплине и проваливается на «Луи II» даже против аутсайдеров.
Отчасти это следствие стиля Ади Хюттера, который перед игрой с «Ренном» напомнил: «Я предпочту рискнуть и выиграть 5:2, чем сыграть не очень зрелищно и победить 1:0. Мне нравится, когда команда не боится идти вперед и показывать яркую игру. Могу вас заверить, что играть сейчас против «Монако» — это задача не из легких».
При этом австрийский специалист говорил, что у него нет рационального объяснения стартовавшей еще в середине декабря серии без домашних побед. Хотя в качестве версии он заметил, что скорее «Монако» проще против тех, кто играет в открытый футбол, а не взламывать оборону защищающихся низким блоком оппонентов. Если довериться данной версии, то «Ренн» относился к категории удобных соперников, и в дебюте в это можно было безоговорочно поверить.
Например, Головин, который вернулся из опорной зоны в тройку атакующих полузащитников, с интервалом в две минуты дважды напомнил о своем статусе лучшего игрока «Монако» по итогам марта. Сначала российский легионер сам хорошо пробил с левой, а потом подачу Александра в падении завершал Вандерсон. Оба эпизода имели высокие шансы завершиться взятием ворот, однако блестяще сыграл отметивший неделю назад свой 39-й день рождения Манданда. А еще Фофана испортил образцовый пас Минамино, запустив мяч выше ворот.
Вся эта активность логично вылилась в гол, причем в который уже раз сработал фирменный прессинг красно-белых. Возврат мяча, мгновенный пас Минамино под забегание Якобса и пас в центр штрафной, откуда Аклиуш уложил мяч впритирку со штангой. Парадокс заключался в том, что успех был не продолжением стартового штурма хозяев. Они к этому моменту могли как вести 3:0, так и проигрывать с тем же счетом. Спасибо Маецки, который выдал серию умопомрачительных спасений. Поляк долго ждал своего шанса, отыграв год в аренде за бельгийский «Серкль», а сейчас выиграл конкуренцию у переставшего выручать Кена.
Вторая же половина началась с удаления Террье. Один из лидеров «Ренна» решил помочь обороне и столь решительно пошел на мяч, что въехал шипами в ногу Аклиуша. Стефани Фраппар, которую во Франции жестко критиковали за работу на кубковом полуфинале «Лион» — «Валансьен», мгновенно достала красную карточку, а Манданда уберег красно-черных от двойного наказания, кулаками отбив неприятный для вратаря штрафной в исполнении Головина.
Ветеран словно задался целью не дать Александру отличиться. Это, естественно, шутка, но в данную версию легко было поверить, когда игравший еще против Аршавина голкипер в невероятном для своего возраста броске вытянул посланный российским полузащитником мяч из-под перекладины. Счет остался прежним, а затем в течение нескольких минут княжеская команда лишилась двух защитников. Керер уравнял составы, наиграв на вторую желтую карточку, а Якобс травмировался, обыгрывая соперника.
Еще одним важным моментом стало падение Дуэ в штрафной хозяев. Фраппар отправилась «смотреть кино» и не увидела там фола со стороны Фофана. Хорошо то, что хорошо кончается. Вот и домашняя черная серия «Монако» завершилась как нельзя кстати. Конкуренты тоже выиграли, и монегаскам нужно было забрать третье место у «Лилля», а также не дать идущему вторым «Бресту» уйти в отрыв.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|18
|9
|1
|65-24
|63
|
2
|Брест
|28
|15
|8
|5
|41-23
|53
|
3
|Монако
|28
|15
|7
|6
|53-38
|52
|
4
|Лилль
|28
|13
|10
|5
|42-25
|49
|
5
|Ницца
|28
|12
|8
|8
|28-22
|44
|
6
|Ланс
|28
|12
|7
|9
|37-30
|43
|
7
|Реймс
|28
|11
|7
|10
|35-36
|40
|
8
|Марсель
|28
|10
|9
|9
|41-33
|39
|
9
|Ренн
|28
|10
|9
|9
|40-34
|39
|
10
|Лион
|27
|10
|5
|12
|31-41
|35
|
11
|Тулуза
|28
|8
|9
|11
|32-36
|33
|
12
|Монпелье
|28
|8
|9
|11
|35-40
|33
|
13
|Страсбур
|28
|8
|9
|11
|30-39
|33
|
14
|Гавр
|28
|6
|10
|12
|27-36
|28
|
15
|Нант
|27
|8
|4
|15
|26-42
|28
|
16
|Лорьян
|28
|6
|8
|14
|35-52
|26
|
17
|Метц
|28
|6
|5
|17
|28-48
|23
|
18
|Клермон Фут
|28
|4
|9
|15
|20-47
|21
|5.04
|22:00
|
Лилль – Марсель
|3 : 1
|6.04
|18:00
|
Ланс – Гавр
|1 : 1
|6.04
|22:00
|
ПСЖ – Клермон Фут
|1 : 1
|7.04
|14:00
|
Брест – Метц
|4 : 3
|7.04
|16:00
|
Монпелье – Лорьян
|2 : 0
|7.04
|16:00
|
Реймс – Ницца
|0 : 0
|7.04
|16:00
|
Тулуза – Страсбур
|0 : 0
|7.04
|18:05
|
Монако – Ренн
|1 : 0
|7.04
|21:45
|
Нант – Лион
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|16
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|17
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|18
|1
|2