Царское выступление Головина против «ПСЖ». Забил гол и затмил на поле Неймара

«Монако» растоптал парижан — 3:1.

На неделе агент Головина Александр Клюев подтвердил информацию, что его клиентом интересуется дортмундская «Боруссия». Это спровоцировало волну обсуждений, будет ли этот потенциальный переход шагом вперед или назад в карьере, и вообще стоит ли нашему полузащитнику покидать «Монако». Но, судя по всему, он все же останется на Лазурном берегу — L'Equipe сообщает, что обе стороны заинтересованы в продлении истекающего летом 2024-го контракта и переговоры продвигаются хорошо.

«Интерес «Боруссии»? Я игрок «Монако», и нужно сделать все, чтобы мы как можно лучше сыграли вторую половину сезона», — сказал Головин «СЭ».

В общем, Александр полностью сосредоточен на игре команды, и это правильно — хоть к 23 туру «Монако» и подходил на четвертой строчке, отрыв от второго места — всего два очка. Более того, монегаскам выдался шанс сократить 10-очковый отрыв от лидирующего «ПСЖ».

Визит парижан — редкий повод, чтобы стадион «Луи II» вспомнил, что такое аншлаг. Все места были забиты, люди пришли посмотреть на приехавших звезд (в первом тайме поле даже заволокло дымом от пиротехники!). Однако состав «ПСЖ» на игру был не тем, которого ждали болельщики. Месси получил повреждение в матче Кубка с «Марселем», Мбаппе почувствовал недомогание еще раньше, так что в атаке главная роль осталась Неймару. Более того, по информации RMC, в день матча у ряда игроков «ПСЖ» обнаружили синдромы кишечного вируса — футболисты жаловались на рвоту, боли в животе и утомление.

Может, по этой причине, а может, из-за банальной ротации, на скамейке остались Ашраф Хакими, Серхио Рамос, Нуну Мендеш и Преснел Кимпембе. Зато в основе вышли 16-летний полузащитник Заир-Эмери и 17-летний Битшиабу, занявший место в центре обороны (а во втором тайме появились 18-летний Гарби и 17-летний Хусни). А вот «Монако» вышел на матч с оптимальным сочетанием игроков — разве что Мартинша в основе заменил Диатта. Головин же занял привычную позицию на левом фланге полузащиты.

С первых же минут стало понятно, что неоптимальный состав принесет Кристоффу Галтье немало проблем. Уже на 4-й минуте «Монако» открыл счет, и сделал это Головин — есть 5-й гол в сезоне! А началось все с ошибки того самого 17-летнего защитника Битшиабу, через которого как через ребенка перекинул мяч Фофана. Дальше — проталкивание от Бен Йеддера, и Головину оставалось только расстрелять ворота.

На 15-й минуте Бен Йеддер мог делать счет 2:0, но спас Доннарумма. Вообще, если бы не итальянец, «ПСЖ» мог пропустить мячей эдак 7-8. Но спустя три минуты Виссам все же добился своего и отправил мяч в сетку. И снова ошибся Битшиабу, зачем-то начавший смещаться с мячом в сторону своей штрафной. Итог — потеря на ровном месте и выход Бен Йеддера на ударную позицию.

Головин провел отличный тайм, в первую очередь с точки зрения беговой работы. Именно он переключал схему «Монако» с 4-4-2 в обороне на 4-3-3 при владении — качественно работал в прессинге и не гнушался возвращаться в оборону до своей штрафной. Если бы еще реализовал хотя бы один из двух убойных моментов, точно ушел бы на перерыв в качестве главного героя. Но Доннарумма этим вечером поймал кураж и тащил как мог, хоть защита его раз за разом подставляла. На второй добавленной к первому тайму минуте Александр все же поучаствовал в еще одном голе — результативный балл на свой счет не записал, зато оформил предголевой пас, разогнав атаку со своего фланга.

Неймар. Фото Reuters

А что «ПСЖ»? Парижане были не похожи на себя — видно, что по команде сильно ударило отсутствие лидеров. Мяч почти не держался, а склеивать игру приходилось Неймару, который опускался к центру поля, чтобы хоть как-то поучаствовать в розыгрыше. Но даже при кошмарной игре гости смогли выжать свой гол — Бернат прострелил с фланга, и Заир-Эмери отправил мяч в сетку.

Во втором тайме игра немного успокоилась, во многом из-за выхода на поле Рамоса, заменившего бедолагу Битшиабу. Но моменты у ворот Доннаруммы продолжали возникать, пускай и не с такой частотой, что до перерыва. На 60-й минуте Джанлуиджи совершил бешеный сейв, отразив удар с линии вратарской. А спустя еще 15 минут после прострела Головина снова спас, на этот раз после кикса от Рамоса. Если бы не итальянец, «ПСЖ» точно устроился бы на первый в сезоне разгром (19-7 в пользу «Монако» по ударам, 3,01-0,83 по xG). Парижане вообще сбавили ход — с начала года потерпели уже три поражения в 7 матчах лиги 1, на неделе вылетели из Кубка Франции.

Ну а «Монако» наоборот набирает обороты и сокращает отрыв от лидера до семи очков. Понятно, что это еще ничего не значит, для появления шанса на чемпионство должно сложиться множество факторов. Но и динамика развития команды, и форма Головина не могут не радовать болельщиков, следящих за выступлениями нашего легионера.