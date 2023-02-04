Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе дортмундской «Боруссии» к россиянину.

По информации Metaratings.ru, немецкий клуб заинтересован в приобретении 26-летнего игрока. Однако представители клуба не обращались в «Монако».

«Саша — игрок «Монако». Сейчас он серьезно готовится к завтрашней выездной игре с «Клермоном». Все мысли сейчас об этом», — сказал Клюев «СЭ».

Матч 22-го тура лиги 1 «Клермон Фут» — «Монако» состоится 5 февраля.

В текущем сезоне Головин провел 29 матчей за монегасков, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.