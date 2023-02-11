Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Иногда кажется, что сестры Роналду — эталонный пример того, какими не должны быть родственники великих футболистов. Склочные дамочки регулярно позорят брата яростной любовью, которую выставляют напоказ. В прошлом году к Лилиане и Эльме слегка приблизился еще и журналист Пирс Морган.
На фоне стыдной свиты португальца семья Месси смотрелась образцово. Да, отец футболиста, Хорхе — тот еще фрукт, но он все же агент и не обязан быть хорошим. И столько ахинеи, сколько сестры Криштиану и мистер Морган нагородили за последний год, Хорхе Месси не наговорил за всю жизнь.
Но и у Лео нашелся неоднозначный родственник. Матиас Месси на днях зажег в испанской прессе — заявил, что до появления великого аргентинца никто не знал «Барселону», что музей каталонцев — это музей Месси, а еще назвал испанцев предателями, потому что они не вышли свергать Лапорту из-за ухода аргентинца из «Барсы». Ну и еще сказал, что семья Месси в случае возвращения в Каталонию устроит в клубе хорошую «чистку».
И хотя через несколько часов Матиас извинился и заявил, что просто пошутил, было уже поздно. Появился лишний повод изучить семейство великого форварда, так что давайте знакомиться.
У Месси будто идеальная родня, но это не так
Лео построил чудесную семью — жена, с которой он знаком с детства, трое сыновей. Эти люди всегда и везде следуют за ним, переживают за него и очень любят, живут почти без скандалов. Но вот другая семья форварда, «первая», или «основная», — это совсем другое дело.
Мать Селия Мария Куччиттини вроде тихая женщина. Но на свадьбу сына с девушкой, которую он любит с детства, пришла в белом платье — серьезное оскорбление в Аргентине. Почему это было сделано — неизвестно, но в аргентинских медиа ходят слухи, что у семей Лео и Антонеллы натянутые отношения.
Отец Месси, Хорхе, уже упоминался выше. Лучший друг Лео, суровый мужчина. Долгие годы выкручивал руки «Барселоне», принимал с сыном все деньги и все суды. Не особо болтливый, Хорхе пробил форварду путь на вершину. Многие, понятно, его не любят — он довольно неуступчивый агент.
Еще у Лео есть сестра Мария. Она на фоне остальных божий одуванчик, скромно наслаждается жизнью. Занимается творчеством и неофициально — «связями Месси с общественностью».
Наконец, у аргентинца есть старшие братья. Первый — Родриго, самый взрослый, вполне спокойный. Помогает Хорхе с бизнесом, а Лео — с расписанием. Второй — Матиас, и это настоящая беда.
Один большой скандал
Если сестры Роналду прославились смешным заступничеством за португальца, то брат Месси почти не провоцировал публику речами. Зато поступками — часто. Да еще какими!
Пока Хорхе и Лео штурмовали «Барселону», остальное семейство покинуло Каталонию — Марию травили в школе, а Матиас соскучился по девушке. Но, вернувшись в Росарио, второй ребенок семьи стал влипать в неприятности — полиция по очереди вменяла ему ограбление, нападение и угрозы. Неплохой список к 20 годам? Более того, Леонардо Фаччо в своей книге «Месси: биография» упоминал о том, что многие в Росарио считали Матиаса наркозависимым. Об этом там же намекал и Фабио Сальдини, бывший агент Месси.
Конечно, это далеко не все. В 2008 году Матиас напугал соседа револьвером на поясе — полиция выяснила, что оружие Месси носил незаконно. Но это не значит, что безосновательно — ведь в 2011 году дом семейства в Росарио из пистолетов обстреляли неизвестные.
В будущем Матиас еще несколько раз вляпывался в скандалы с незаконными стволами — у него находили револьвер в машине, когда задерживали за опасное вождение; обнаружили окровавленный револьвер в лодке, когда полиция приезжала, потому что лодка тоже была в крови. Тогда все обошлось — кровь принадлежала Матиасу, он завел судно на мель и разбил лицо. Но в конце концов второй ребенок получил наказание — год исправительных работ за незаконное хранение оружия. Неплохой послужной список для брата легенды?
И это еще не все. Очевидно, все заголовки — просто засечки. То, на чем Матиас попался. А на чем не попался или от последствий чего помог уйти брат? Можно только догадываться, ведь в 2016 году аргентинские медиа публиковали фотографию, на которой средний Месси стоит в окружении страшнейших гангстеров Росарио. Наркоторговцы, убийцы — и с ними брат Лео.
Какую жизнь он вел, употреблял ли запрещенные вещества, почему носил оружие и почему оно было нелегальным, почему дом его семьи обстреливали, какие у него отношения с аргентинской мафией — все это неизвестно. Но история там явно глубже, чем знают люди. И она вряд ли радует семью гениального футболиста.
Лео обожает брата больше всех
Как это часто бывает, скромные ребята тянутся к плохим парням. Вероятно, поэтому у Лионеля с Матиасом особые отношения. Именно для него Лео, еще будучи молодым, выбивал билеты в первый класс на самолет. И именно для его ребенка аргентинец захотел стать не просто дядей, а крестным отцом.
Матиас отвечает взаимностью — набил татуировку с Лео себе на левое плечо, периодически заступался за брата в медиа. И не только там — известна история, как в нулевых братья отдыхали в баре, и к Лионелю кто-то пристал. Матиас жестко подрался с обидчиком. Вряд ли добряк Родриго способен на такое.
Даже сейчас, когда непутевый брат покусился на, казалось бы, святое для Лео — «Барселону», аргентинец не сказал ни слова. Вероятно, заставил извиниться, но публично не осудил. И вряд ли когда-нибудь осудит хоть за что-то — Лионель очень любит этого гангстера.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|22
|17
|3
|2
|54-17
|54
|
2
|Ланс
|22
|13
|7
|2
|34-16
|46
|
3
|Марсель
|22
|14
|4
|4
|43-20
|46
|
4
|Монако
|22
|13
|5
|4
|48-29
|44
|
5
|Ренн
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
6
|Лилль
|22
|11
|5
|6
|38-27
|38
|
7
|Ницца
|23
|10
|7
|6
|30-21
|37
|
8
|Лорьян
|22
|10
|6
|6
|35-34
|36
|
9
|Лион
|22
|9
|5
|8
|33-24
|32
|
10
|Клермон Фут
|22
|8
|6
|8
|24-29
|30
|
11
|Реймс
|22
|6
|12
|4
|26-26
|30
|
12
|Тулуза
|22
|8
|5
|9
|36-38
|29
|
13
|Нант
|22
|5
|10
|7
|23-26
|25
|
14
|Монпелье
|22
|6
|2
|14
|31-45
|20
|
15
|Брест
|22
|4
|8
|10
|24-35
|20
|
16
|Труа
|22
|4
|7
|11
|33-48
|19
|
17
|Аяччо
|23
|5
|3
|15
|18-42
|18
|
18
|Страсбур
|22
|3
|9
|10
|27-39
|18
|
19
|Осер
|22
|3
|5
|14
|18-46
|14
|
20
|Анже
|22
|2
|3
|17
|18-47
|9
|10.02
|23:00
|
Ницца – Аяччо
|3 : 0
|11.02
|19:00
|
Монако – ПСЖ
|- : -
|11.02
|23:00
|
Клермон Фут – Марсель
|- : -
|12.02
|15:00
|
Тулуза – Ренн
|- : -
|12.02
|17:00
|
Анже – Осер
|- : -
|12.02
|17:00
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|12.02
|17:00
|
Монпелье – Брест
|- : -
|12.02
|17:00
|
Реймс – Труа
|- : -
|12.02
|19:05
|
Нант – Лорьян
|- : -
|12.02
|22:45
|
Лион – Ланс
|- : -
|Г
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|14
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|17
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|19
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|16
|1
|2