Головину нужен новый вызов в карьере. Он проводит классный сезон, но, очевидно, засиделся в «Монако»
Головин проводит классный сезон. Пожалуй, даже один из лучших за всю карьеру во Франции. В лиге 1 «Монако» идет на четвертом месте, претендуя на место в тройке (отрыв от второй и третьей позиции в таблице — всего два очка), плюс вышел в плей-офф Лиги Европы. Под руководством Филиппа Клемана команда обрела стабильность и почувствовала уверенность в своих силах. Конечно, это не тот «Монако» образца сезона-2016/17 с блиставшими Мбаппе, Бернарду Силвой и Фабиньо, разрывавший в Лиге чемпионов и отобравший золото у «ПСЖ». Но все же с момента прихода Головина это, пожалуй, самая сбалансированная в игровом плане команда.
Сам Александр заматерел и стал одним из лидеров «Монако». 4 гола и 7 результативных передач не сильно впечатляют, но приносимую им пользу отражает продвинутая статистика:
-
С отрывом лучший в «Монако» по ожидаемым ассистам (12-й в лиге).
-
Также с отрывом лучший по Progressive carries (число продвижений вперед с мячом в ногах минимум на 4,57 метра) — 17-й в лиге.
-
Второй по ожидаемым ассистам плюс голам без учета пенальти (29-й в лиге).
-
Лучший по числу ударов (25-й в лиге).
-
Лучший по числу передач в штрафную (17-й в лиге).
Все это здорово и заслуживает лестной оценки, но не кажется ли вам, что карьера Головина все же забуксовала? Летом 2018-го, после огненного чемпионата мира, Александр переезжал в «Монако» с конкретной целью — адаптироваться к европейскому футболу и подготовиться к переходу в настоящий топ-клуб. Тогда Головин входил в число самых перспективных полузащитников континента и наверняка находился под прицелом внимания ряда грандов. Сейчас ситуация иная.
Для Александра это уже пятый сезон в лиге 1 — в чемпионате Франции он играет уже дольше, чем в РПЛ. Однако никаких предложений от «Челси», «МЮ» или «Ювентуса» на горизонте не видно. В мае Головину стукнет 27 лет, он уже состоявшийся футболист с четко прослеживающимися сильными и слабыми сторонами. При позитивном сценарии «Монако» должен был стать трамплином в топ-клуб, но пока этого так и не произошло.
На то есть ряд объективных причин — как личных (подзатянувшаяся адаптация, череда травм), так и командных (развал чемпионской команды, неоднозначные трансферы и продолжительный кризис с калейдоскопом сменяющих друг друга тренеров). На рынке Головин точно не стал более востребованным, о чем косвенно говорит динамика оценки на Transfermarkt — 30, 28, 25 и нынешние 22 миллиона евро. Да и сам «Монако» стал куда реже продавать своих игроков в топ-клубы — с лета 2018-го на однозначное повышение ушли только Тшуамени («Реал») и Бадиашиль («Челси»).
Конечно, «Монако» — не последний клуб в Европе. С именем, историей, традициями. Но все же если лучшие годы карьеры Головин проведет именно здесь, в его европейской истории останется острое чувство недосказанности. Даже в том случае, если в ближайшие сезоны монегаски умудрятся выиграть французское золото. Потому недавно появившийся слух (подтвержденный агентом Головина) об интересе к Александру со стороны дортмундской «Боруссии» — повод поговорить о том, чего мы ждем от, пожалуй, самого одаренного (не в обиду Алексею Миранчуку) и разностороннего футболиста российского поколения.
Пока так и невозможно с точностью определить реальный потолок Головина — является ли стартовый состав «Монако» пиком его возможностей или же его навыки все же позволяют ему претендовать на место в составе одного из топ-клубов? Чтобы узнать это, Александру нужен новый вызов. В «Монако» он находится в зоне комфорта — у него есть гарантированное место в старте, авторитет и роскошное место для жизни за пределами футбольного поля.
Но вместе с тем чемпионат Франции (за исключением «ПСЖ») и непосредственно сам «Монако» мало кому интересны. Подтверждение — оценка стоимости телеправ на лигу 1 и посещаемость домашних матчей. Стоимость прав на трансляции чемпионата Франции в сезоне-2021/22 составила 687 миллионов евро, пятое место в Европе, однако телеправа идущей четвертой в рейтинге серии А стоят почти в два раза выше (миллиард и 123 миллиона). И в 3,5 раза меньше, чем у занимающей второе место ла лиги (2 миллиарда и 49 миллионов) — и это с учетом отъезда Месси и Роналду. АПЛ с ее космическими деньгами и вовсе оставим за скобками, но отметим, что даже с напичканным суперзвездами «ПСЖ» лига 1 не привлекает того же зрительского интереса, что другие лиги из европейских топ-5.
Статистика посещаемости матчей «Монако» — вообще тихий ужас. В прошлом сезоне домашние игры монегасков посещали в среднем 5908 человек, худший показатель не только в лиге 1, но и во всех топ-5. Жителей и гостей Монако интересуют казино и другие развлечения, футбол — лишь один из многих (и не самых популярных) вариантов досуга. Вот и получается, что даже если Головин будет показывать фантастический уровень игры, заметят это скорее скауты и аналитики, чем среднестатистические болельщики.
Все это не исключает возможности чуда — «Монако» в теории может собрать сопоставимый по таланту с сезоном-2016/17 состав и вновь заставить всю Европу говорить о себе. Но стоит ли так на это рассчитывать, учитывая нестабильную динамику развития команды последних лет? Конечно же, нет никаких гарантий, что Головин заиграет в «Боруссии» или ином приличном клубе из другой лиги. Но есть ощущение, что нужно пробовать — и чем скорее, тем лучше.
Не страшно не закрепиться в условной «Борусии» и впоследствии уйти на понижение в клуб рангом ниже, не потянув уровень конкуренции. Хуже — законсервироваться в среднестатистической команде из не самого популярного чемпионата. К тому же Головин — футболист с высокой интенсивностью и многопрофильностью, способный сыграть на нескольких позициях и исполнить разные роли. Это одни из ключевых характеристик для современных футболистов. Плюс в первом сезоне без повреждений Александр показывает классный футбол, подтвержденный цифрами, потому шансы заиграть в солидном европейском клубе у него весьма неплохие. Во всяком случае проверить это можно лишь эмпирическим путем. Понятно, что в нынешней ситуации попасть в АПЛ игроку из России будет чрезвычайно сложно, но ведь остаются другие лиги, к которым зрительский интерес выше, а количество матчей за сезон с топ-соперниками не будет ограничиваться парой встреч с мировым грандом, пусть и с Месси и Мбаппе в составе.
Лето 2023 года может стать определяющим в карьере Головина. Либо он останется на уютном залитом солнцем Лазурном Берегу, либо отважится на новый вызов в чемпионате, матчи которого инстинктивно будут включать куда чаще, чем несколько раз за сезон. И хочется, чтобы карьера Александра пошла именно по второму маршруту.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|22
|17
|3
|2
|54-17
|54
|
2
|Ланс
|22
|13
|7
|2
|34-16
|46
|
3
|Марсель
|22
|14
|4
|4
|43-20
|46
|
4
|Монако
|22
|13
|5
|4
|48-29
|44
|
5
|Ренн
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
6
|Лилль
|22
|11
|5
|6
|38-27
|38
|
7
|Лорьян
|22
|10
|6
|6
|35-34
|36
|
8
|Ницца
|22
|9
|7
|6
|27-21
|34
|
9
|Лион
|22
|9
|5
|8
|33-24
|32
|
10
|Клермон Фут
|22
|8
|6
|8
|24-29
|30
|
11
|Реймс
|22
|6
|12
|4
|26-26
|30
|
12
|Тулуза
|22
|8
|5
|9
|36-38
|29
|
13
|Нант
|22
|5
|10
|7
|23-26
|25
|
14
|Монпелье
|22
|6
|2
|14
|31-45
|20
|
15
|Брест
|22
|4
|8
|10
|24-35
|20
|
16
|Труа
|22
|4
|7
|11
|33-48
|19
|
17
|Аяччо
|22
|5
|3
|14
|18-39
|18
|
18
|Страсбур
|22
|3
|9
|10
|27-39
|18
|
19
|Осер
|22
|3
|5
|14
|18-46
|14
|
20
|Анже
|22
|2
|3
|17
|18-47
|9
|10.02
|23:00
|
Ницца – Аяччо
|- : -
|11.02
|19:00
|
Монако – ПСЖ
|- : -
|11.02
|23:00
|
Клермон Фут – Марсель
|- : -
|12.02
|15:00
|
Тулуза – Ренн
|- : -
|12.02
|17:00
|
Анже – Осер
|- : -
|12.02
|17:00
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|12.02
|17:00
|
Монпелье – Брест
|- : -
|12.02
|17:00
|
Реймс – Труа
|- : -
|12.02
|19:05
|
Нант – Лорьян
|- : -
|12.02
|22:45
|
Лион – Ланс
|- : -
|Г
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|14
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|13
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|17
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|19
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|16
|1
|2