Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» против «Метца» (4:0).

Прекрасная неделя «Монако»

L'Equipe, как это часто случается в насыщенные матчами дни, включил игру «Монако» в обзорный материал дня. Пару абзацев посвятили рассказу об ошибках голкипера «Метца» и голевых комбинациях монегасков. «Виссам Бен-Йеддер забил свой девятый гол в сезоне прекрасным ударом слева после великолепной передачи Головина. «Монако» завершил прекрасную неделю, поднявшись на шестое место», — резюмировал L'Equipe. Что касается оценок за игру, которые во Франции выставляют только игрокам стартового состава, то первой звездой матча самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало получившего семерку автора гола и результативной передачи Диопа.

Портал Maxifoot третий тур подряд не выносит игру с участием «Монако» в главные встречи тура, включив ее в дайджест главных событий воскресенья. «Хорошая новость заключается в том, что «Монако» больше не проигрывает. С участием лидеров — Бен-Йеддера, Головина и Кайю Энрике — хозяева спокойно справились с концовкой, доведя дело до счета 4:0», — отмечено в новостной подборке и в кратком резюме к онлайн-трансляции матча.

«Важная — вторая подряд победа, которая позволяет «Монако» приблизиться к подиуму перед опасной поездкой в следующее воскресенье в гости к «ПСЖ», — отмечено в обзоре воскресной игры на портале Monaco Tribune. Это издание выделяет прекрасный выход на замену Бен-Йеддера, который с передачи Головина забил свой девятый мяч и стал лучшим снайпером красно-белых в текущем сезоне. Также акцент сделан на классной игре Тшуамени, который доминировал в центре поля, а точность его передач составила 92 процента. В качестве иллюстрации к беспомощности гостей приводится отсутствие у «Метца» ударов в створ ворот оставшегося без работы Нюбеля.

Хорош и выходя на замену

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops назвал героев и антигероев матча. Топы, что логично, — Диоп и Желсон Мартинш. У каждого из крайних полузащитников по голу и результативной передаче. Критика же уже по традиции обрушилась на замененного после неудачного первого тайма Жеана Лукаса и снова провалившегося на острие атаки Боаду, хотя многие отмечают работу голландца в прессинге.

Что касается обсуждения Головина, осчастливившего болельщиков еще и брошенной на трибуны футболкой, то популярной темой стал даже не его прекрасный пас пяткой, а нынешний статус российского легионера, который в двух турах подряд ограничивался выходами на замену при победном счете в пользу «Монако».

«Головин на скамейке запасных — это ужасно», — выразил недовольство julienfalcoz.

«Я обожаю Головина, но он был сильным, когда играл меньше времени, когда соперник начинал уставать. В течение 90 минут он слишком часто исчезает во время матчей», — отметил GuillaumeAlban.

«В очередной раз результат доказывает, что тренер прав, что бы ни говорили поклонники Виссама Бен-Йеддера. Матч-менеджмент просто идеален. Никто не понимает, когда Головин сидит на скамейке запасных, но когда он возвращается на поле, он тоже очень хорош», — отметил тактику в двух последних матчах daniel.

Cette joie avec nos jeunes supporters ? la fin ??



??? pic.twitter.com/LPQhKftA2f — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) December 5, 2021

«Правда в том, что последние достижения Фофана, Бен-Йеддера и Головина были более чем средними. Тренер вернул победоносную и убедительную команду в Анже, и я считаю это нормальным», — высказал схожее мнение Valjan11.

«Мне нравится Бен-Йеддер и особенно Головин. Но я думаю, что в его системе Ковачу нужны очень сильные замены. Это была наша сила в прошлом году, особенно с Йоветичем. Так что для Виссама и Голо не оскорбительно иметь данную роль под руководством этого тренера», — заметил GastonKwizera.

А вот как реагировали болельщики на заключительную в матче голевую комбинацию.

«Спасибо Головину и Бен-Йеддеру за 25 минут игры и красивый футбол», — отметил двух джокеров OreiTigre.

«Головин абсолютно невероятен», — отреагировал на голевой пас нашего легионера HiceMMG.

«Головин и Бен-Йеддер — волшебники», — также не скрывал восторга leroy_sanes.

«Это и есть футбол! Связь Головин — Бен-Йеддер!» — воскликнул farorfsonYtb.