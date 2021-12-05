Шедевральный пас Головина пяткой украсил победу «Монако». Но теперь ему надо отвоевывать место в составе

Во втором матче подряд российский легионер вышел на замену и заработал результативный балл.

Важнейшую победу над «Анже», которая стала для монегасков первой после месячной паузы, Нико Ковач назвал лучшей игрой команды в нынешнем чемпионате Франции. И обозначил задачу на ближайшие матчи — выдать победную серию, что исключительно важно при текущей плотности в таблице.

«Мы наслаждаемся сегодняшним успехом, он позволяет нам набрать уверенности в своих силах. Однако в футболе события развиваются очень стремительно, и команде следует сосредоточиться на следующей встрече», — резюмировал хорват.

Quand tu marques dans les premi?res minutes ? pic.twitter.com/n68IHGfJPL — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) December 5, 2021

Последняя фраза виделась важной в преддверии игры с «Метцем» сразу по нескольким причинам. Во-первых, у «Монако» в этом сезоне стабильно возникают сложности с командами, которые выстраивают игру от обороны. Во-вторых, 19-е место соперника обманчиво. В пяти последних турах темно-бордовые уступили только один раз, на чужих полях набрав четыре очка против команд из лидирующей группы — «Марселя» (0:0) и «Ниццы» (1:0).

Ковач в итоге решил не менять то, что хорошо работало против «Анже». Соответственно, вопреки привычной для «Монако» ротации в запасе остались как Головин, так и капитан команды Бен-Йеддер, тогда как свои позиции в старте сохранила атакующая четверка с наконец-то забившим свой первый гол в лиге 1 Боаду на острие и Диопом на правом фланге. Они, по сути, и организовали быстрый гол, когда голландский форвард заставил вратаря гостей вынести мяч через центр, а мгновенно развернувшуюся с перехвата Тшуамени контратаку увенчал неотразимый удар Диопа.

Он и все лучше осваивающийся на левом фланге Желсон Мартинш — непосредственные конкуренты Головина, и нашему футболисту сейчас снова нужно доказывать свое право на место в стартовом составе. И это, в принципе, нормально, так как в текущей схеме на две гибридные позиции инсайдов/крайних полузащитников есть четыре претендента, включая находящегося сейчас на больничном Диатта. А кроме Головина в последнее время далеко не всегда попадают в состав еще три незаменимые фигуры бронзовой команды образца прошлого сезона — Бен-Йеддер, Фофана и Кайю Энрике.

В связи с этим можно вспомнить, что какое-то время сложности были у Фолланда, но как раз сейчас немец разыгрался. Гол в ключевом матче Лиги Европы с «Реал Сосьедад», заработанный пенальти против «Страсбура», две голевые передачи в Анже — отличный ориентир для тех, кто временно оказался в роли резервиста. В воскресенье Фолланд снова отличился, попав в руку защитнику и взяв на себя роль исполнителя 11-метровых, что позволило монегаскам уйти на перерыв с комфортным преимуществом в два мяча.

Головин же получил в этот раз чуть более получаса, заменив Диопа после того, как герой вечера классным пасом организовал третий гол «Монако». Россиянин сразу получил неплохой шанс увеличить счет, однако защитник уже в штрафной успел в подкате выбить мяч у него из-под ног. Потом потенциально голевая передача на Матазо была перехвачена соперником, но без результативного действия Головина не обошлось. Даже с поправкой на счет, когда ничто уже не давит, голевой пас пяткой на Бен-Йеддера стал маленьким шедевром.

Можно предположить, что теперь Головин выйдет с первых минут в Лиге Европы, где «Монако» уже гарантировал себе первое место в группе и прямую путевку в 1/8 финала. Однако для нашего легионера и ряда других футболистов игра со «Штурмом» не может считаться рядовой. Напротив, ее нужно провести так, чтобы сделать заявку перед поездкой в Париж в гости к разозленному двумя ничьими «ПСЖ».