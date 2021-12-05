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Шедевральный пас Головина пяткой украсил победу «Монако». Но теперь ему надо отвоевывать место в составе

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 19:20
5 декабря. Монако. «Монако» — «Метц» — 4:0. Нико Ковач обнимает Александра Головина. Фото Instagram
5 декабря. Монако. «Монако» — «Метц» — 4:0. Нико Ковач обнимает Александра Головина. Фото Instagram
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Во втором матче подряд российский легионер вышел на замену и заработал результативный балл.

Важнейшую победу над «Анже», которая стала для монегасков первой после месячной паузы, Нико Ковач назвал лучшей игрой команды в нынешнем чемпионате Франции. И обозначил задачу на ближайшие матчи — выдать победную серию, что исключительно важно при текущей плотности в таблице.

Франция. Лига 1. 17-й тур
05 дек, 17:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
4:0
Метц
Голы
Диоп, 2 (1:0), Фолланд, 44 (2:0), Мартинш, 57 (3:0), Бен-Йеддер, 87 (4:0)
Монако
Нюбель Марипан Дисаси Сидибе Тшуамени Жан Лукас (Фофана, 46 ) Диоп (Головин, 59 ) Мартинш Боаду (Бен-Йеддер, 59 ) Якобс (Кайю Энрике, 66 ) Фолланд (Матазо, 73 )
Метц
Укиджа Бронн Жемерсон Делен Сентонз Куяте Траоре Пажо Ньян (Сарр, 46) Булая (Гей, 71) Нгюетт (Яде, 71)
Предупреждения
Фолланд 49  -  Бронн 78, Траоре 90

«Мы наслаждаемся сегодняшним успехом, он позволяет нам набрать уверенности в своих силах. Однако в футболе события развиваются очень стремительно, и команде следует сосредоточиться на следующей встрече», — резюмировал хорват.

Последняя фраза виделась важной в преддверии игры с «Метцем» сразу по нескольким причинам. Во-первых, у «Монако» в этом сезоне стабильно возникают сложности с командами, которые выстраивают игру от обороны. Во-вторых, 19-е место соперника обманчиво. В пяти последних турах темно-бордовые уступили только один раз, на чужих полях набрав четыре очка против команд из лидирующей группы — «Марселя» (0:0) и «Ниццы» (1:0).

Ковач в итоге решил не менять то, что хорошо работало против «Анже». Соответственно, вопреки привычной для «Монако» ротации в запасе остались как Головин, так и капитан команды Бен-Йеддер, тогда как свои позиции в старте сохранила атакующая четверка с наконец-то забившим свой первый гол в лиге 1 Боаду на острие и Диопом на правом фланге. Они, по сути, и организовали быстрый гол, когда голландский форвард заставил вратаря гостей вынести мяч через центр, а мгновенно развернувшуюся с перехвата Тшуамени контратаку увенчал неотразимый удар Диопа.

Он и все лучше осваивающийся на левом фланге Желсон Мартинш — непосредственные конкуренты Головина, и нашему футболисту сейчас снова нужно доказывать свое право на место в стартовом составе. И это, в принципе, нормально, так как в текущей схеме на две гибридные позиции инсайдов/крайних полузащитников есть четыре претендента, включая находящегося сейчас на больничном Диатта. А кроме Головина в последнее время далеко не всегда попадают в состав еще три незаменимые фигуры бронзовой команды образца прошлого сезона — Бен-Йеддер, Фофана и Кайю Энрике.

В связи с этим можно вспомнить, что какое-то время сложности были у Фолланда, но как раз сейчас немец разыгрался. Гол в ключевом матче Лиги Европы с «Реал Сосьедад», заработанный пенальти против «Страсбура», две голевые передачи в Анже — отличный ориентир для тех, кто временно оказался в роли резервиста. В воскресенье Фолланд снова отличился, попав в руку защитнику и взяв на себя роль исполнителя 11-метровых, что позволило монегаскам уйти на перерыв с комфортным преимуществом в два мяча.

Головин же получил в этот раз чуть более получаса, заменив Диопа после того, как герой вечера классным пасом организовал третий гол «Монако». Россиянин сразу получил неплохой шанс увеличить счет, однако защитник уже в штрафной успел в подкате выбить мяч у него из-под ног. Потом потенциально голевая передача на Матазо была перехвачена соперником, но без результативного действия Головина не обошлось. Даже с поправкой на счет, когда ничто уже не давит, голевой пас пяткой на Бен-Йеддера стал маленьким шедевром.

Можно предположить, что теперь Головин выйдет с первых минут в Лиге Европы, где «Монако» уже гарантировал себе первое место в группе и прямую путевку в 1/8 финала. Однако для нашего легионера и ряда других футболистов игра со «Штурмом» не может считаться рядовой. Напротив, ее нужно провести так, чтобы сделать заявку перед поездкой в Париж в гости к разозленному двумя ничьими «ПСЖ».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 1
Краснодар 2
2-й тайм

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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Андрей Кузичев все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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