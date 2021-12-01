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Головин лишил «Монако» нервотрепки. Штрафной россиянина помог команде победить

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
1 декабря, 23:55
1 декабря. Анже. «Анже» — «Монако» — 1:3. 73-я минута. Аксель Дисаси (справа) забил третий мяч в ворота хозяев. Фото AFP
1 декабря. Анже. «Анже» — «Монако» — 1:3. 73-я минута. Аксель Дисаси (справа) забил третий мяч в ворота хозяев. Фото AFP
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Клуб из княжества обыграл в гостях «Анже» — 3:1, россиянин провел на поле 20 минут.

70:00 было на секундомере, когда Александр Головин заменил Софьяна Диопа. «Монако» к тому времени выигрывал в гостях у «Анже» 2:1, но хозяева были близки ко второму голу.

Российский хавбек остался в запасе не просто так. Команда Нико Ковача явно устала в жестком графике: матч с «Анже» был третьим для нее за семь дней, и многим из лидеров требовался отдых. Бен Йеддер, Кайо Энрике, Фофана, Головин — все они начали игру в запасе. Вне заявки остался и еще один ключевой футболист основного состава Бадиашиль — у него еще после встречи с «Реалом Сосьедад» появилась мышечная травма.

Франция. Лига 1. 16-й тур
01 дек, 21:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
1:3
Монако
Голы
Боаду, 25 (0:1), Диоп, 45 (0:2), Нюбель, 55 (1:2), Дисаси, 73 (1:3)
Анже
Петкович Эбосс (Перейра Лаж, 70 ) Траоре Тома Мансо Мангани (Менди, 60 ) Фюльжини (Капель, 81 ) Кабо Унаи Буфаль (Нинга, 82 ) Шо (Баокен, 81 )
Монако
Нюбель Марипан Дисаси Сидибе (Агилар, 79) Тшуамени Жан Лукас Диоп (Головин, 70) Мартинш (Исидор, 90) Боаду (Бен-Йеддер, 79) Якобс Фолланд (Фофана, 71)
Предупреждения
Мангани 42  -  Сидибе 10, Фолланд 42
Судьи
Лиссорг

До выхода российского полузащитника «Монако» действовал солидно. Уже в первом тайме гости забили два мяча и должны были спокойно довести матч до победы. Но вратарь княжеской команды Александр Нюбель пропустил обидный гол — мяч отскочил от штанги в его спину, а потом закатился за линию. И после этого «Анже» даже мог сравнять счет.

Ковач сделал верные замены на 70-й минуте: Диоп выдохся и уступил место на газоне Головину, а форварда Фолланда заменил основной опорник Фофана. Россиянин вновь вышел на правый фланг атаки, как было в предыдущем туре со «Страсбуром» и чуть ранее с «Реймсом». Но если в тех двух матчах «Монако» играл вничью, то на этот раз удержал победу.

Головин вообще прекрасно влился в игру — сразу же включился в командный прессинг и даже через минуту после выхода создал полумомент (как раз сыграло роль активное давление на чужих защитников). Естественно, российскому полузащитнику сразу же предоставили право и на стандартные положения. До 70-й минуты их в основном исполнял Диоп и делал это неважно, хотя и забил победный мяч.

Головин за отведенные 20 минут успел опасно подать с двух угловых, но еще важнее то, что он соорудил третий мяч со штрафного. Россиянин отлично исполнил навес с левого фланга, но в протоколе это не отметят. Дело в том, что мяч сперва задел головой защитник «Анже» Траоре, а уже прямо с линии гол забил Дисаси.

Можно сказать, что на этом игра и была завершена. Головину понадобилось три минуты, чтобы сделать гол и оборвать все попытки «Анже» спасти матч. После третьего мяча скорости резко упали. Хозяева передвинули линию обороны высоко, и «Монако» в концовке мог сделать счет крупным, но Головин прямого отношения к голевым эпизодам уже не имел.

«Монако» прервал серию из четырех матчей без побед в чемпионате Франции, но до зоны Лиги чемпионов все еще далеко. В воскресенье — встреча с «Мецем», где Головин наверняка выйдет в стартовом составе.

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Гоша Чернов все материалы автора

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