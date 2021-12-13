Головин и «Монако» померкли на фоне «ПСЖ». Будничная победа фаворита

Две индивидуальные ошибки решили исход встречи «ПСЖ» и «Монако». Российский полузащитник Александр Головин отыграл целый матч.

В прошлом сезоне «Монако» был единственной командой, сумевшей обыграть «ПСЖ» в обеих встречах чемпионата. Но Александр Головин к победам едва прикоснулся: в матче первого круга он не вышел на поле, так как был травмирован, а во второй игре вышел на газоне за 10 минут до конца уже при окончательном счете 2:0 (у россиянина были проблемы с бедром, поэтому он оказался вне основы).

На этот раз наша звезда была полностью здорова, и главный тренер «Монако» Нико Ковач отмерил Головину достаточно для того, чтобы себя проявить — целых 90 минут.

Вообще княжеская команда подошла к противостоянию с лидером в хорошей форме: в двух предыдущих турах чемпионата Франции «Монако» забил семь мячей и мог бы рассчитывать на очередные три очка. Тем более что исторически команда с Лазурного берега — неудобный соперник для парижан. Однако и «ПСЖ» в хорошей форме. И де-факто исход игры был решен к перерыву, когда хозяева забили второй мяч.

Головин начал матч на правом фланге полузащиты, но примерно в середине первого тайма Ковач поменял бровками россиянина и Желсона Мартинша — и в такой конфигурации оба и доиграли матч. Головин был достаточно заметен, но только без мяча — прессинговал россиянин активно, много перемещался, однако созидательная игра не клеилась вообще. За первый тайм наш хавбек не нанес ни одного удара и очень мало касался мяча — как и вся атакующая группа «Монако».

Но это как раз не удивило — на поле «ПСЖ» тяжело конструировать позиционные атаки, хотя «Монако» и пытался (доказательство — примерно равное владение мячом и число передач). А удивило другое — в первом тайме три из четырех угловых гостей подал Софьян Диоп. Француз, как и Головин, — штатный исполнитель «стандартов» «Монако», однако до этого ему доверяли угловые, когда россиянина не было на поле. Вообще Диоп и Головин в последних матчах регулярно заменяли друг друга, а тут вышли вместе в основе — пусть и не в первый раз.

Пока «Монако» пытался создавать голевые моменты, «ПСЖ» забивал. Все решили банальные индивидуальные ошибки. Сидибе нарушил правила на Ди Марии в своей штрафной — Мбаппе реализовал пенальти — 1:0; Фофана обрезался в середине поля — Месси подобрал мяч и ассистировал Мбаппе — 2:0. Тот, к слову, забил сотый мяч за «ПСЖ» в чемпионате.

100 — Kylian Mbapp? has now scored 100 Ligue 1 goals for Paris. He is the youngest player to score 100 goals for a single team in the top-flight (22 years and 357 days) since Opta began recording this data (1950/51). Astonishing. #PSGASM pic.twitter.com/kxtnLpPCO3 — OptaJean (@OptaJean) December 12, 2021

Если закрыть оба голевых эпизода, то игра в первом тайме была равной, хоть и не слишком зрелищной. А после перерыва «Монако» перестроился и раскрылся, только «ПСЖ» чудом не сделал счет крупным. Радостно только то, что на первых минутах второго тайма Головин решился на удар издали, причем даже в створ — только Доннарумма без труда поймал мяч.

В добавленное время Головин мог забить гол престижа, причем дважды: сначала он с полукруга перед штрафной зряче пробил в дальний верхний угол, но промазал, а затем Доннарумма поймал мяч после его плотного удара. Больше россиянин ничем не отметился и, в целом, провел серый матч. Как и весь «Монако»: на этот раз никакой борьбы не получилось. Вообще все вышло буднично и скучно — стандартная победа лидера над середняком. Княжеская команда опускается на восьмое место.