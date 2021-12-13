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Головин и «Монако» померкли на фоне «ПСЖ». Будничная победа фаворита

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 01:10
12 декабря. «ПСЖ» — «Монако» — 2:0. Александр Головин против Килиана Мбаппе. Фото Reuters
12 декабря. «ПСЖ» — «Монако» — 2:0. Александр Головин против Килиана Мбаппе. Фото Reuters
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Две индивидуальные ошибки решили исход встречи «ПСЖ» и «Монако». Российский полузащитник Александр Головин отыграл целый матч.

В прошлом сезоне «Монако» был единственной командой, сумевшей обыграть «ПСЖ» в обеих встречах чемпионата. Но Александр Головин к победам едва прикоснулся: в матче первого круга он не вышел на поле, так как был травмирован, а во второй игре вышел на газоне за 10 минут до конца уже при окончательном счете 2:0 (у россиянина были проблемы с бедром, поэтому он оказался вне основы).

На этот раз наша звезда была полностью здорова, и главный тренер «Монако» Нико Ковач отмерил Головину достаточно для того, чтобы себя проявить — целых 90 минут.

Вообще княжеская команда подошла к противостоянию с лидером в хорошей форме: в двух предыдущих турах чемпионата Франции «Монако» забил семь мячей и мог бы рассчитывать на очередные три очка. Тем более что исторически команда с Лазурного берега — неудобный соперник для парижан. Однако и «ПСЖ» в хорошей форме. И де-факто исход игры был решен к перерыву, когда хозяева забили второй мяч.

Головин начал матч на правом фланге полузащиты, но примерно в середине первого тайма Ковач поменял бровками россиянина и Желсона Мартинша — и в такой конфигурации оба и доиграли матч. Головин был достаточно заметен, но только без мяча — прессинговал россиянин активно, много перемещался, однако созидательная игра не клеилась вообще. За первый тайм наш хавбек не нанес ни одного удара и очень мало касался мяча — как и вся атакующая группа «Монако».

Но это как раз не удивило — на поле «ПСЖ» тяжело конструировать позиционные атаки, хотя «Монако» и пытался (доказательство — примерно равное владение мячом и число передач). А удивило другое — в первом тайме три из четырех угловых гостей подал Софьян Диоп. Француз, как и Головин, — штатный исполнитель «стандартов» «Монако», однако до этого ему доверяли угловые, когда россиянина не было на поле. Вообще Диоп и Головин в последних матчах регулярно заменяли друг друга, а тут вышли вместе в основе — пусть и не в первый раз.

Пока «Монако» пытался создавать голевые моменты, «ПСЖ» забивал. Все решили банальные индивидуальные ошибки. Сидибе нарушил правила на Ди Марии в своей штрафной — Мбаппе реализовал пенальти — 1:0; Фофана обрезался в середине поля — Месси подобрал мяч и ассистировал Мбаппе — 2:0. Тот, к слову, забил сотый мяч за «ПСЖ» в чемпионате.

Если закрыть оба голевых эпизода, то игра в первом тайме была равной, хоть и не слишком зрелищной. А после перерыва «Монако» перестроился и раскрылся, только «ПСЖ» чудом не сделал счет крупным. Радостно только то, что на первых минутах второго тайма Головин решился на удар издали, причем даже в створ — только Доннарумма без труда поймал мяч.

В добавленное время Головин мог забить гол престижа, причем дважды: сначала он с полукруга перед штрафной зряче пробил в дальний верхний угол, но промазал, а затем Доннарумма поймал мяч после его плотного удара. Больше россиянин ничем не отметился и, в целом, провел серый матч. Как и весь «Монако»: на этот раз никакой борьбы не получилось. Вообще все вышло буднично и скучно — стандартная победа лидера над середняком. Княжеская команда опускается на восьмое место.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

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22%

1.80

Обе забьют - да

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1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 2
Монако 0
Матч завершен

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44

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Гоша Чернов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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