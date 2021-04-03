«Качества Робиньо, профессионализм Кака и физические данные Балотелли». Эпический провал игрока, которого считали главным талантом десятилетия

Хашим Мастур — неудавшийся Джастин Бибер из мира футбола

Кто-то сейчас явно вытаращил глаза, увидев знакомую фамилию. Да-да, пареньку из Марокко предвещали путь суперзвезды — в середине 2010-х Хашим Мастур был одним из главных мировых проспектов.

И правда, все, казалось бы, складывалось идеально. Больше 100 тысяч подписчиков в Twitter и более 800 тысяч — в Facebook, сотни тысяч просмотров видеороликов со скиллами на Youtube. И все это — в 14 лет. В столь нежном возрасте Хашим уже сильно заботился о своем имидже и посещал знаменитый салон Себастьяна Мускилло, где тогда стриглись Стефан Эль-Шаарави, Андреа Пирло, Кевин-Принс Боатенг и Джанлуиджи Буффон. А в своем Instagram Мастур демонстрировал модный стиль, да такой, что сам Поль Погба мог бы позавидовать.

На поле марокканский парень вытворял сногсшибательные трюки с мячом, чего сам не стеснялся.

«Мои главные качества? Владение мячом и дриблинг. Я делаю то, на что мои сверстники не способны» — самодовольно заявлял Мастур Sky Sports в 2014 году.

«Милан» подписал марокканца в 2012-м всего за 500 тысяч евро. Солидная сумма за 14-летнего мальчишку, но тогда это казалось невероятно выгодной сделкой. Nike тоже не стали церемониться и заключили контракт с пареньком сразу на 10 (!!!) лет. В 2015-м и 2016-м годах издания The Guardian и Goal соответственно включали его в топ-50 самых перспективных талантов в возрастной категории до 18 лет.

В октябре 2013 года Мастур выложил в своем Instagram некий список 10 самых многообещающих юниоров мира, где он стоял на первом месте. За четыре дня до этого на фанатском форуме игры Football Manager пользователь под ником Harry FBO выложил список 100 вундеркиндов, отметив, что 15-летний марокканец располагается на первой позиции. Хэштеги #FBO и #wonderkids наводят нас на мысль, что совсем еще юный Мастур в похвале самому себе основывался как раз на этом фанатском рейтинге.

На взрослом уровне в «Милане» Мастур так и не сыграл, а затем не проявил себя ни в аренде в «Малаге» (одно появление на поле), ни в голландском «Зволле» (шесть матчей). В 2018 году в качестве свободного агента перешел в греческую команду «Ламия», а сейчас играет в аренде в итальянской серии С за «Капри». Права на Хашима принадлежат «Реджине», выступающей в серии В.

«Я заметил, как попал в центр внимания медиа после перехода в «Милан». Это навредило моему спортивному росту. Глядя назад, я понимаю, что в 14 лет мог выбрать такой клуб, как «Аякс», который был заинтересован во мне и где я бы находился подальше от внимания итальянских медиа. Или мог посмотреть в сторону менее амбициозного клуба, где смог бы прогрессировать постепенно», — высказался Мастур в интервью TMW в 2019 году.

Проблема в том, что это осознание пришло к марокканцу не так давно. В возрасте 14-15 лет, когда у молодого футболиста закладывается профессиональная этика, Мастур занимался самолюбованием, с завидной регулярностью выкладывая в Instagram себя любимого. Мало того, что рядом с Хашимом не оказалось нужного человека, который смог бы оградить юношу от дурного влияния, так еще вокруг паренька создавался ареол исключительности: миллионы просмотров роликов со скиллами на YouTube словно бы говорили, что, еще ничего не доказав, Мастур уже круче многих состоявшихся футболистов. Но эта идеальная картинка довольно быстро рассыпалась после встречи с реальностью.

В июне марокканцу исполнится 23 года. В этом возрасте Криштиану Роналду взял Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед», забив в финале, и выиграл свой первый «Золотой мяч». У Лео Месси к 23 годам было уже две таких награды. Неймар, с которым часто сравнивали Хашима, был звездой «Барселоны» и опять же забивал в финале Лиги чемпионов. А Мастур — игрок с «качествами Робиньо, профессионализмом Кака и физическим данными Балотелли» — пылит на деревенских стадиончиках в серии С. Кстати, цитата выше принадлежит Массимилиано Аллегри. В 2013 году, когда он это говорил, стоять в одном ряду с Робиньо и Балотелли было еще не стыдно.

«Я много говорил с Мастуром в последнее время. Я даже угрожал ему, потому что он стал известным за счет видео, а не игры, но он этого больше не делает, потому что я сказал ему, что выбью ему зубы! В последние месяцы он прогрессировал, поэтому решили дать ему сыграть за дубль. Поезд ушел, но ему не 50 лет, ему только будет 20, и я думаю, что он должен сделать выводы из своих ошибок. Ему нужно играть стабильно, потому что он потерял определенную остроту» — эта цитата Дженнаро Гаттузо, датированная маем 2018-го, отлично иллюстрирует эволюцию Мастура.

Если, конечно, его путь можно назвать эволюцией. С момента трансфера марокканца в «Милан» прошло уже почти 10 лет. И кажется, что на протяжении этих лет Мастур не был футболистом, а лишь играл в него. Как дети играют в профессии, воображая себя врачами, учителями, спортсменами. Так и тут Хашим тренировался, зарабатывал деньги, наслаждался хайпом вокруг своей персоны. Соответствовал навязанному образу вундеркинда.

Карьерный рост Джастина Бибера — одного из самых популярных и продаваемых артистов современности — начинался похожим образом. Смазливый мальчик играл в певца, и, когда ему было 13-14 лет, его видеоролики на YouTube стали популярными.

Паренька заметил состоявшийся артист того времени — Ашер — и подписал на свой лейбл. Под руководством рэпера Бибер начал выпускать хит за хитом, увеличивая количество «платиновых» треков и альбомов.

Исполнителю помогали создавать и улучшать продукт — то есть песни. В случае Мастура результат работы — выступления на поле. Следовательно, именно на этом было необходимо делать акцент с самого начала. Бренд — в данном случае футбольный клуб — всегда заботится о том, чтобы его представители были на пике как можно дольше, ведь это приносит прибыль.

Но в «Милане» Мастур не получил шансов. Однако аренды в «Малагу» и голландский «Зволле», а также последующие выступления в Греции показали — Хашим не овладел мастерством футболиста настолько, чтобы на него можно было всерьез рассчитывать. Вдумайтесь: за восемь сезонов на профессиональном уровне Мастур отыграл 2724 минуты. Многие футболисты набирают больше за сезон.

Эпичный провал Хашима сегодня не кажется большим ударом по национальной сборной Марокко. Пока он ловил хайп, в африканской команде подросло отличное поколение: выпускник академии «Реала» Ашраф Хакими, блестяще выступавший за «Боруссию», а теперь за «Интер», Юссуф Эль-Несири из «Севильи» — пятый бомбардир ла лиги с 15 голами, Софьян Амрабат из «Фиорентины». Все они плюс-минус ровесники Мастура. И теперь в центре внимания уже они.