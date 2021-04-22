Точные удары Виссама Бен Йеддера и Кевина Фолланда помогли «Монако» выбить «Лион». Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле на 15-й минуте и поучаствовал во второй голевой атаке.

Кубок Франции. 1/4 финала

«Лион» — «Монако» — 0:2 (0:0)

Голы: Бен Йеддер, 54 — с пенальти (0:1). Фолланд, 61 (0:2).

«Лион»: Поллерсбек, Марселу, Де Шильо, Дюбуа (Дженк Озкачар, 80), Бард, Диоманде, Тиагу Мендес (Гимарайнс, 76), Какере, Лукас Пакета (Ауар, 69), Депай (Токо-Экамби, 70), Корне (Слимани, 69).

«Монако»: Маецки, Агилар, Балло-Туре (Сидибе, 64), Бадиашиле, Дисаси, Кайю Энрике, Тшуамени, Диоп (Головин, 15), Фофана, Бен Йеддер (Мартинш, 82), Фолланд (Жеббель, 82).

Предупреждения: Фолланд, 1. Диоманде, 7. Тиагу Мендес, 9. Лукас Пакета, 49. Балло-Туре, 56. Де Шильо, 57. Депай, 68.

Удаление: Диоманде, 51.

Судья: Фраппар.

21 апреля. Лион. Стадион «Люмьер».

Головин начал матч в запасе. Но это не сюрприз: во всем мире в кубковых встречах тренеры проводят ротацию, и Нико Ковач — не исключение. Хорват оставил на скамейке не только Головина, но и Марипана, Сидибе, Желсона Мартиньша, а основной вратарь «Монако» в чемпионате Франции Лекомт даже не попал в заявку.

В предыдущих раундах Кубка Франции Ковач тоже активно тасовал состав, но таких серьезных соперников в турнире у «Монако» еще не было. «Лион» — прямой конкурент монегасков в борьбе за Лигу чемпионов и первое место в лиге 1, и он явно готовился к встрече с княжеской командой.

«Лион» при Руди Гарсии обычно играет в четыре защитника. Предпосылок к тому, что тренер «Лиона» решит трансформировать схему, не было. Но Гарсия удивил, выбрав расстановку 3-4-3. Ковач к этому точно был не готов, и «Монако» закономерно проиграл первый тайм. Правда, не по счету — на табло-то было 0:0. Но «Лион» до перерыва дважды попал в штангу и один раз в перекладину, а «Монако» создал только подобие моментов и вообще едва не остался в меньшинстве на 1-й минуте — Фолланд очень грубо сыграл в центре поля, но обычно суровая Стефани Фраппар наказала его только желтой карточкой.

Женщина-арбитр, к слову, стала одним из центральных персонажей встречи — она еще в первом тайме отправила на трибуны главного тренера «Лиона» и активно раздавала предупреждения. После перерыва на поле даже разгорелась небольшая потасовка, но она погасла сама собой, хотя даже Головину пришлось разнимать партнеров. В любом случае к Фраппар осталось много вопросов, и ее работу французские болельщики обсуждали в соцсетях чуть ли не активнее самой игры.

Российский полузащитник вышел на поле еще на 15-й минуте. Конечно, не просто так — травму получил фланговый хавбек Диоп, и Ковач сделал перестановку по позиции. Но эта замена была необходима. Мы уже привыкли к тому, что Головин с примерно равной степенью играет то на левом, то на правом фланге. Воскресную игру с «Бордо» он провел на левой бровке, а сейчас вышел закрывать правую. Но в перерыве Ковач снова переместил Головина на левый фланг, а после замены Балло-Туре на Сидибе российский хавбек ушел в центр поля.

К тому времени «Монако» уже обеспечил себе результат. Который, правда, никак не вытекал из хода первого тайма. «Лион» был заметно сильнее, и даже выход Головина слабо повлиял на расстановку сил. Наш хавбек разве что добавил «Монако» разнообразия на «стандартах», но в позиционной игре «Лион» выглядел намного мощнее.

Однако в начале второго тайма все перевернулось. Сперва Корне поразил ворота «Монако», но гол отменили, так как ивуариец на несколько сантиметров залез в офсайд. А через минуту в ворота «Лиона» назначили пенальти, а его защитник Дьоманде получил вторую желтую карточку. Бен Йеддер реализовал 11-метровый, а вскоре Фолланд удвоил счет. Во второй результативной атаке поучаствовал и Головин — он отдал предголевую передачу на Бен Йеддера.

После второго мяча игра быстро затихла — у «Лиона» уже не было сил отыграться, а «Монако» правильно перестроился на три центральных защитника и не позволил соперникам развернуться. Монегаски победили и еще на шаг приблизились к трофею. Соперника по полуфиналу определит жеребьевка. На выбор — «ПСЖ», «Монпелье» и «Рюмийи-Вальер» из четвертого дивизиона.