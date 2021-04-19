«Головин должен был забивать». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Мнения французских СМИ и болельщиков о Головине и игре «Монако» против «Бордо» (3:0).

Удару не хватило силы

France Football начал свой обзор игры с интересного факта: «2-0, 0-0, 4-0, 4-0, 0-0, 3-0 и 3-0 в это воскресенье: с начала марта никому не удавалось забить гол «Монако» как в лиге 1, так и Кубке Франции. Очень бледный «Бордо» не стал исключением». Героем матча издание назвало Бен Йеддера, в числе прочих отметив момент, когда бомбардир выступил в роли ассистента, но Александр Головин не смог переиграть Костиля.

Заострил внимание на этом эпизоде и L'Equipe. «Монако» продвигается, как на поле, так и в турнирной таблице. «Бордо» не устоял перед ураганом. Стремясь с самого начала обозначить свои амбиции, подопечные Нико Ковача сразу же забрали мяч. Головин мог бы очень быстро добиться успеха при подаче Бен Йеддера, но его удару не хватило силы".

Портал Maxifoot назвал лучшим игроком матча получившего восьмерку Фолланда. Головина же этот ресурс раскритиковал, и российский полузащитник оказался единственным в своей команде, кто получил меньше шести баллов (5,5).

«Несмотря на активное движение, атакующий полузащитник действовал не в ритме своих одноклубников. Он не всегда делал правильный выбор и упустил отличную возможность забить в начале игры», — написано в комментарии Maxifoot. Также издание обращает внимание на то, что Диоп, который заменил Головина на 65-й минуте, отдал голевую передачу установившему окончательный счет Йоветичу.

В тоже время традиционно лояльный к своим футболистам после победных матчей Monaco Tribune выставил лишь три семерки (Тшуамени, Кайю Энрике, Фолланд), а остальные игроки, включая Головина, получили по шесть баллов. «Игрок сборной России должен был забить гол, нанося в упор отбитый Костилем удар», — отмечает издание.

65 — Александр Головин в матче с «Бордо»:

— 65 минут сыграно,

— 0,4 xG,

— 2 удара по воротам,

— 75% (33/44) точность передач,

— 7 навесов (все неточные),

— 0 обводок,

— 25% (2/8) выигранных единоборств. — OptaIvan (@OptaIvan) April 18, 2021

Если говорить о цифрах, то компания Opta опубликовала статистические показатели Головина в Бордо. Согласно этим данным, россиянин нанес два удара при коэффициенте ожидаемых голов xG 0,4. До адресатов дошли 75 процентов его передач (33 из 44), но при этом неточными оказались все семь навесов. Кроме того, у Головина, что для него совсем нетипично, нет ни одной обводки, а из восьми единоборств выиграно два.

Головину не хватает завершения

Сайт фанатов монегасков asm-supporters.fr, кстати, Головина не критиковал и в принципе серьезно разошелся во взглядах с представителями официальных СМИ. Так, в традиционной рублике Les Tops et les Flops в пару лучших, которую составили Тшуамени и Кайю Энрике, не попал Фолланд. А Бен Йеддер и вовсе оказался среди главных разочарований наряду с Бадиашилем.

С этим спорили в том плане, что сложно называть худших, когда команда побеждает 3:0. И уже в другой ветке тему невольно продолжил похваливший всех пользователь Sarcas_Man: «Когда ты играешь с «Монако», ты должен быть осторожен с Бен Йеддером. И Фолландом. А потом с Йоветичем. А также с Диопом. С Головиным. С Желсоном. С Тшуамени. С Марипаном, Фофана и Фабрегасом, когда он вернется... Короче, ты должен быть осторожен».

Отдельно обсуждали голевой момент с участием нашего легионера, коснувшись даже техники завершающего удара.

«Голкипер не сводил с него глаз, а Головин пробил в него, когда ворота были широко открыты», — заметил LuffyDMonkey78.

«Каждый раз, когда мы играем против этой команды, вратарь выдает игру своей жизни. Это так, это правда, но все равно он мог бы переиграть вратаря и не стрелять в него», — добавил Nadrop1965.

«Головин сводит меня с ума, у него нет завершения, даже в одиночку перед лицом вратаря», — эмоционально среагировал LeMonegasque.

«Голо должен прибавлять», — резюмировал JURGEN02.