Главное открытие 1 января — бельгиец, растоптавший «ПСЖ». А Мбаппе стоило насильно отправить в отпуск

Обозреватель «СЭ» — о новогодней сенсации в лиге 1.

Приятно, когда 1 января дарит тебе футбольное открытие. Таким для меня сегодня стал 22-летний бельгийский форвард «Ланса» Лоис Опенда. Наверняка сейчас найдутся эксперты, которые высокомерно поведут носом — это для тебя, мол, открытие, а мы-то его сто лет знали.

05.01.2023 | Челси — Манчестер Сити

А я вот не знал. Сегодня же увидел парня в матче «Ланс» — «ПСЖ», неожиданно выигранном хозяевами — 3:1. Сначала этот молодой человек при 1:1 убежал с центра поля, убрал под себя Маркиньюса и пробил Доннарумму (пусть тому, неидеально сложившемуся, немного и не повезло). А в начале второго тайма после классного отбора партнера у чужой штрафной и быстрого паса идеально сориентировался и отдал красивейший голевой пас пяткой.

Буду дальше следить за Опенда, который, оказывается, был в заявке Бельгии на ЧМ-2022, но лишь однажды вышел на замену — с Канадой на 78-й минуте. Вот, оказывается, на каких ребят мог полагаться Роберто Мартинес: если форвард так раздел «ПСЖ», то и в Катаре мог себя проявить.

«Ланс» сильно удивлял вторым местом в лиге 1, не обладая какими-то громкими именами в составе. Но посмотрел на команду прежде мне также незнакомого французского тренера Франка Эза — и приятно удивился. Например, многие, ведя с «ПСЖ» к перерыву 2:1, с первой секунды второго тайма ломанулись бы в жесточайший высокий прессинг, а не стали оберегать победный счет?

А «Ланс» в этот самый прессинг и пошел. И отобрал, и забил — причем этот гол Клода-Мориса был идеальным сочетанием работы (тот самый отбор около чужой штрафной) и творчества (паса пяткой Опенда). И потом, хоть один суперсейв конголезскому вратарю Самба и пришлось сделать, какой-то большой инициативы и массы моментов у «ПСЖ» не было.

Теперь «ПСЖ» и «Ланс» разделяют лишь четыре очка, но не думаю, что там реальна какая-то борьба. Тем не менее то, что я увидел, — интересно, живо и по-настоящему. Это был хороший футбол, где далеко не все зависело от громкости имен. Хотя вот, например, Хакими, игравший почему-то не справа, а слева, был великолепен.

Мбаппе старался как мог, но видно, что эмоционально после ЧМ он выхолощен. Для меня вообще поразительно, что Килиан через три дня после возвращения из Катара пришел на базу парижан и сказал, что готов играть. Как же этот парень обожает футбол, если после хет-трика в проигранном финале мирового первенства так поступил! Высшее проявление профессионализма, за которое Мбаппе еще больше, чем прежде, можно уважать.

И все же на месте Кристофа Гальтье, возможно, было бы лучше насильно отправить его в отпуск. После такого ЧМ парень просто нуждался хоть в каком-то отдыхе. Хоть ему всего 24 и энергии вагон, силы человеческие не беспредельны.