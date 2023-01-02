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Сегодня, 13:30

Главное открытие 1 января — бельгиец, растоптавший «ПСЖ». А Мбаппе стоило насильно отправить в отпуск

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Лоис Опенда.
Фото Global Look Press
Обозреватель «СЭ» — о новогодней сенсации в лиге 1.
Франция. Лига 1. 17-й тур
01 янв, 22:45. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
3:1
ПСЖ

Приятно, когда 1 января дарит тебе футбольное открытие. Таким для меня сегодня стал 22-летний бельгийский форвард «Ланса» Лоис Опенда. Наверняка сейчас найдутся эксперты, которые высокомерно поведут носом — это для тебя, мол, открытие, а мы-то его сто лет знали.

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А я вот не знал. Сегодня же увидел парня в матче «Ланс» — «ПСЖ», неожиданно выигранном хозяевами — 3:1. Сначала этот молодой человек при 1:1 убежал с центра поля, убрал под себя Маркиньюса и пробил Доннарумму (пусть тому, неидеально сложившемуся, немного и не повезло). А в начале второго тайма после классного отбора партнера у чужой штрафной и быстрого паса идеально сориентировался и отдал красивейший голевой пас пяткой.

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Буду дальше следить за Опенда, который, оказывается, был в заявке Бельгии на ЧМ-2022, но лишь однажды вышел на замену — с Канадой на 78-й минуте. Вот, оказывается, на каких ребят мог полагаться Роберто Мартинес: если форвард так раздел «ПСЖ», то и в Катаре мог себя проявить.

«Ланс» сильно удивлял вторым местом в лиге 1, не обладая какими-то громкими именами в составе. Но посмотрел на команду прежде мне также незнакомого французского тренера Франка Эза — и приятно удивился. Например, многие, ведя с «ПСЖ» к перерыву 2:1, с первой секунды второго тайма ломанулись бы в жесточайший высокий прессинг, а не стали оберегать победный счет?

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А «Ланс» в этот самый прессинг и пошел. И отобрал, и забил — причем этот гол Клода-Мориса был идеальным сочетанием работы (тот самый отбор около чужой штрафной) и творчества (паса пяткой Опенда). И потом, хоть один суперсейв конголезскому вратарю Самба и пришлось сделать, какой-то большой инициативы и массы моментов у «ПСЖ» не было.

Теперь «ПСЖ» и «Ланс» разделяют лишь четыре очка, но не думаю, что там реальна какая-то борьба. Тем не менее то, что я увидел, — интересно, живо и по-настоящему. Это был хороший футбол, где далеко не все зависело от громкости имен. Хотя вот, например, Хакими, игравший почему-то не справа, а слева, был великолепен.

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Мбаппе старался как мог, но видно, что эмоционально после ЧМ он выхолощен. Для меня вообще поразительно, что Килиан через три дня после возвращения из Катара пришел на базу парижан и сказал, что готов играть. Как же этот парень обожает футбол, если после хет-трика в проигранном финале мирового первенства так поступил! Высшее проявление профессионализма, за которое Мбаппе еще больше, чем прежде, можно уважать.

И все же на месте Кристофа Гальтье, возможно, было бы лучше насильно отправить его в отпуск. После такого ЧМ парень просто нуждался хоть в каком-то отдыхе. Хоть ему всего 24 и энергии вагон, силы человеческие не беспредельны.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
3
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 16 10 3 3 32-14 33
4
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
5
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
6
 Ренн 16 9 4 3 32-17 31
7
 Лилль 16 9 2 5 29-23 29
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Ницца 16 5 6 5 15-17 21
11
 Реймс 16 4 8 4 19-22 20
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Монпелье 16 5 2 9 26-29 17
14
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
15
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
16
 Труа 16 3 6 7 26-31 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 16 1 8 7 18-28 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
Результаты / календарь
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38 тур
1.01 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 2
1.01 17:00
Монако – Брест
 1 : 0
1.01 17:00
Нант – Осер
 1 : 0
1.01 17:00
Тулуза – Аяччо
 2 : 0
1.01 19:00
Лион – Клермон Фут
 0 : 1
1.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 3 : 1
2.01 17:00
Страсбур – Труа
 - : -
2.01 19:00
Лилль – Реймс
 - : -
2.01 21:00
Монпелье – Марсель
 - : -
2.01 23:00
Ренн – Ницца
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 13 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 12 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 11 1 2
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