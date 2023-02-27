Для Кокорина Монако — ночные клубы. Для Головина — футбол

Игорь Рабинер — о продлении полузащитником контракта с французским клубом.

Александр Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года, сообщает «Чемпионат». В этом году исполнится солидных пять лет с тех пор, как он сразу после отличного и для себя, и для сборной России ЧМ-2018 уехал из ЦСКА на Лазурный Берег; если же отработает до конца и следующий контракт, то задержится в «Монако» аж на восемь лет.

У него очень хороший сезон — на данный момент шесть голов, шесть голевых передач, а когда его выпускают только на замену, как вчера с «Ниццей», ничем хорошим для команды отсутствие Саши в старте не заканчивается. Думаю, вчерашние 0:3 (причем все мячи гости забили до его выхода на поле) только укрепили его позиции в команде Филиппа Клемана. Более того, даже момент переподписания контракта может и не быть совпадением. Головин стабилен, он стал смелее во взятии игры на себя и решении эпизодов, чего раньше ему не хватало.

Мне не раз доводилось общаться с Головиным, и я всякий раз убеждался в его правильности и сбалансированности как спортсмена и личности. Он не кичится уровнем жизни и местом работы, он погружен в футбол, и соцсети у него сугубо футбольные. Он никогда не был замечен в тусовочности, которой княжество вроде бы способствует. Но это для Кокорина с Мамаевым Монако = ночной клуб «Твига», где можно позажигать сразу после проваленного Евро-2016. А для Головина — место работы и прогресса.

С ним никогда не было связано ни одного скандала. Он ни разу не сказал на публике ни одной глупости, что свойственно многим футболистам. Ну, могут изредка удалить, когда перестарается в борьбе и его переклинит, — так он и сам этот свой недостаток прекрасно знает, отдает себе в нем отчет и пытается обуздать эмоции. Кажется, получается — давно не помню, чтобы он подводил команду.

Александр Головин. Фото Global Look Press

Саша говорил мне, подписав первый контракт с «Монако», что будет только рад, если эти клуб и город станут для него своими на много лет. Он вообще не склонен к частой перемене мест, и к каждому очередному привыкает с большим трудом — даже к Ленинску-Кузнецкому после родного Калтана. А привыкнув — привязывается.

Головин не похож на вечного странника. И говорит он сколь живо, столь и толково. Многие футболисты умеют думать только ногами, но к Александру это точно не относится. Поэтому он и играет уже пять лет в Европе, сильном клубе и одной из самых сложных лиг мира.

Он оказался достаточно гибким и незашоренным человеком, чтобы принять новую культуру, выучить язык и стать там своим. При этом не теряя себя и любви к своим сибирским краям, куда приезжает с огромным удовольствием и не воротит нос от бытовых недостатков.

Нужно ли ему уезжать, пытаться пробиться в АПЛ, серию А или куда-то еще? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Он живет и играет в настолько приятном, климатически прекрасном и качественном месте, что это нельзя не ценить. В том числе и при выборе, оставаться или ехать куда-то дальше.

Александр Головин. Фото Global Look Press

Но в мае ему исполняется 27. Возраст футбольной зрелости, еще далеко не переходящей в старость. Ум и опыт уже есть, силы еще есть. Если пробовать себя где-то еще — то как раз сейчас.

Подписанием еще на три года, до 30 лет, Головин, однако, показал, что никуда из «Монако» не рвется. И я не знаю так уж много людей, которые на его месте рвались бы. Он качественный футболист хорошего европейского уровня, но не мировая суперзвезда. И по разговору с ним видно, что он здраво себя оценивает, не считает, что мир крутится вокруг него. Он даже скромнее, чем можно быть в его положении. Хотя от лишней стеснительности, которая была у него в юности, и избавился.

Общаюсь с Головиным где-то раз в год-два — и замечаю как взросление и укрепление уверенности в себе, так и сохраняющееся отсутствие какой-либо заносчивости и понтов. Жизнь в месте, символизирующем роскошный образ жизни, его совсем не испортила.

Он уже провел больше всех матчей в лиге 1 из россиян за всю историю, а если еще три с половиной сезона — то это будет рекорд очень надолго.

Стабильность — признак не только мастерства, но и преданности делу. В этом смысле подписание нового контракта с «Монако» — оценка его каждодневного труда и его хорошей, правильной репутации.