Для Кокорина Монако — ночные клубы. Для Головина — футбол
Александр Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года, сообщает «Чемпионат». В этом году исполнится солидных пять лет с тех пор, как он сразу после отличного и для себя, и для сборной России ЧМ-2018 уехал из ЦСКА на Лазурный Берег; если же отработает до конца и следующий контракт, то задержится в «Монако» аж на восемь лет.
У него очень хороший сезон — на данный момент шесть голов, шесть голевых передач, а когда его выпускают только на замену, как вчера с «Ниццей», ничем хорошим для команды отсутствие Саши в старте не заканчивается. Думаю, вчерашние 0:3 (причем все мячи гости забили до его выхода на поле) только укрепили его позиции в команде Филиппа Клемана. Более того, даже момент переподписания контракта может и не быть совпадением. Головин стабилен, он стал смелее во взятии игры на себя и решении эпизодов, чего раньше ему не хватало.
Мне не раз доводилось общаться с Головиным, и я всякий раз убеждался в его правильности и сбалансированности как спортсмена и личности. Он не кичится уровнем жизни и местом работы, он погружен в футбол, и соцсети у него сугубо футбольные. Он никогда не был замечен в тусовочности, которой княжество вроде бы способствует. Но это для Кокорина с Мамаевым Монако = ночной клуб «Твига», где можно позажигать сразу после проваленного Евро-2016. А для Головина — место работы и прогресса.
С ним никогда не было связано ни одного скандала. Он ни разу не сказал на публике ни одной глупости, что свойственно многим футболистам. Ну, могут изредка удалить, когда перестарается в борьбе и его переклинит, — так он и сам этот свой недостаток прекрасно знает, отдает себе в нем отчет и пытается обуздать эмоции. Кажется, получается — давно не помню, чтобы он подводил команду.
Саша говорил мне, подписав первый контракт с «Монако», что будет только рад, если эти клуб и город станут для него своими на много лет. Он вообще не склонен к частой перемене мест, и к каждому очередному привыкает с большим трудом — даже к Ленинску-Кузнецкому после родного Калтана. А привыкнув — привязывается.
Головин не похож на вечного странника. И говорит он сколь живо, столь и толково. Многие футболисты умеют думать только ногами, но к Александру это точно не относится. Поэтому он и играет уже пять лет в Европе, сильном клубе и одной из самых сложных лиг мира.
Он оказался достаточно гибким и незашоренным человеком, чтобы принять новую культуру, выучить язык и стать там своим. При этом не теряя себя и любви к своим сибирским краям, куда приезжает с огромным удовольствием и не воротит нос от бытовых недостатков.
Нужно ли ему уезжать, пытаться пробиться в АПЛ, серию А или куда-то еще? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Он живет и играет в настолько приятном, климатически прекрасном и качественном месте, что это нельзя не ценить. В том числе и при выборе, оставаться или ехать куда-то дальше.
Но в мае ему исполняется 27. Возраст футбольной зрелости, еще далеко не переходящей в старость. Ум и опыт уже есть, силы еще есть. Если пробовать себя где-то еще — то как раз сейчас.
Подписанием еще на три года, до 30 лет, Головин, однако, показал, что никуда из «Монако» не рвется. И я не знаю так уж много людей, которые на его месте рвались бы. Он качественный футболист хорошего европейского уровня, но не мировая суперзвезда. И по разговору с ним видно, что он здраво себя оценивает, не считает, что мир крутится вокруг него. Он даже скромнее, чем можно быть в его положении. Хотя от лишней стеснительности, которая была у него в юности, и избавился.
Общаюсь с Головиным где-то раз в год-два — и замечаю как взросление и укрепление уверенности в себе, так и сохраняющееся отсутствие какой-либо заносчивости и понтов. Жизнь в месте, символизирующем роскошный образ жизни, его совсем не испортила.
Он уже провел больше всех матчей в лиге 1 из россиян за всю историю, а если еще три с половиной сезона — то это будет рекорд очень надолго.
Стабильность — признак не только мастерства, но и преданности делу. В этом смысле подписание нового контракта с «Монако» — оценка его каждодневного труда и его хорошей, правильной репутации.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|25
|19
|3
|3
|62-23
|60
|
2
|Марсель
|25
|16
|4
|5
|48-25
|52
|
3
|Монако
|25
|15
|5
|5
|53-34
|50
|
4
|Ланс
|25
|14
|8
|3
|39-20
|50
|
5
|Ренн
|25
|14
|4
|7
|45-28
|46
|
6
|Лилль
|25
|13
|5
|7
|45-32
|44
|
7
|Ницца
|25
|11
|8
|6
|33-21
|41
|
8
|Лорьян
|25
|11
|6
|8
|38-36
|39
|
9
|Лион
|25
|11
|5
|9
|39-28
|38
|
10
|Реймс
|25
|8
|13
|4
|33-26
|37
|
11
|Тулуза
|25
|9
|5
|11
|41-45
|32
|
12
|Клермон Фут
|25
|8
|7
|10
|25-34
|31
|
13
|Нант
|25
|6
|10
|9
|25-30
|28
|
14
|Монпелье
|25
|8
|3
|14
|36-46
|27
|
15
|Страсбур
|25
|4
|10
|11
|30-43
|22
|
16
|Осер
|25
|5
|6
|14
|22-48
|21
|
17
|Аяччо
|25
|6
|3
|16
|20-46
|21
|
18
|Брест
|25
|4
|8
|13
|26-42
|20
|
19
|Труа
|25
|4
|7
|14
|34-55
|19
|
20
|Анже
|25
|2
|4
|19
|21-53
|10
|3.03
|23:00
|
Ницца – Осер
|- : -
|4.03
|19:00
|
Ланс – Лилль
|- : -
|4.03
|23:00
|
ПСЖ – Нант
|- : -
|5.03
|15:00
|
Труа – Монако
|- : -
|5.03
|17:00
|
Монпелье – Анже
|- : -
|5.03
|17:00
|
Реймс – Аяччо
|- : -
|5.03
|17:00
|
Страсбур – Брест
|- : -
|5.03
|17:00
|
Тулуза – Клермон Фут
|- : -
|5.03
|19:05
|
Лион – Лорьян
|- : -
|5.03
|22:45
|
Ренн – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|17
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|15
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|20
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|19
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2