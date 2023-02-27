Футбол
Франция
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

27 февраля, 17:00

Для Кокорина Монако — ночные клубы. Для Головина — футбол

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Головин.
Фото Global Look Press
Александр Головин.
Фото Global Look Press
Александр Головин.
Фото Global Look Press
1/3
Игорь Рабинер — о продлении полузащитником контракта с французским клубом.

Александр Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года, сообщает «Чемпионат». В этом году исполнится солидных пять лет с тех пор, как он сразу после отличного и для себя, и для сборной России ЧМ-2018 уехал из ЦСКА на Лазурный Берег; если же отработает до конца и следующий контракт, то задержится в «Монако» аж на восемь лет.

У него очень хороший сезон — на данный момент шесть голов, шесть голевых передач, а когда его выпускают только на замену, как вчера с «Ниццей», ничем хорошим для команды отсутствие Саши в старте не заканчивается. Думаю, вчерашние 0:3 (причем все мячи гости забили до его выхода на поле) только укрепили его позиции в команде Филиппа Клемана. Более того, даже момент переподписания контракта может и не быть совпадением. Головин стабилен, он стал смелее во взятии игры на себя и решении эпизодов, чего раньше ему не хватало.

Александр Головин. «Головин правит игрой как Царь». Что пишут во Франции про игру российского футболиста

Мне не раз доводилось общаться с Головиным, и я всякий раз убеждался в его правильности и сбалансированности как спортсмена и личности. Он не кичится уровнем жизни и местом работы, он погружен в футбол, и соцсети у него сугубо футбольные. Он никогда не был замечен в тусовочности, которой княжество вроде бы способствует. Но это для Кокорина с Мамаевым Монако = ночной клуб «Твига», где можно позажигать сразу после проваленного Евро-2016. А для Головина — место работы и прогресса.

С ним никогда не было связано ни одного скандала. Он ни разу не сказал на публике ни одной глупости, что свойственно многим футболистам. Ну, могут изредка удалить, когда перестарается в борьбе и его переклинит, — так он и сам этот свой недостаток прекрасно знает, отдает себе в нем отчет и пытается обуздать эмоции. Кажется, получается — давно не помню, чтобы он подводил команду.

Александр Головин. Фото Global Look Press
Александр Головин.
Фото Global Look Press

Саша говорил мне, подписав первый контракт с «Монако», что будет только рад, если эти клуб и город станут для него своими на много лет. Он вообще не склонен к частой перемене мест, и к каждому очередному привыкает с большим трудом — даже к Ленинску-Кузнецкому после родного Калтана. А привыкнув — привязывается.

Головин не похож на вечного странника. И говорит он сколь живо, столь и толково. Многие футболисты умеют думать только ногами, но к Александру это точно не относится. Поэтому он и играет уже пять лет в Европе, сильном клубе и одной из самых сложных лиг мира.

Виссам Бен Йеддер (слева) и&nbsp;Александр Головин. «Головин незаменим для «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Он оказался достаточно гибким и незашоренным человеком, чтобы принять новую культуру, выучить язык и стать там своим. При этом не теряя себя и любви к своим сибирским краям, куда приезжает с огромным удовольствием и не воротит нос от бытовых недостатков.

Нужно ли ему уезжать, пытаться пробиться в АПЛ, серию А или куда-то еще? У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Он живет и играет в настолько приятном, климатически прекрасном и качественном месте, что это нельзя не ценить. В том числе и при выборе, оставаться или ехать куда-то дальше.

Александр Головин. Фото Global Look Press
Александр Головин.
Фото Global Look Press

Но в мае ему исполняется 27. Возраст футбольной зрелости, еще далеко не переходящей в старость. Ум и опыт уже есть, силы еще есть. Если пробовать себя где-то еще — то как раз сейчас.

Подписанием еще на три года, до 30 лет, Головин, однако, показал, что никуда из «Монако» не рвется. И я не знаю так уж много людей, которые на его месте рвались бы. Он качественный футболист хорошего европейского уровня, но не мировая суперзвезда. И по разговору с ним видно, что он здраво себя оценивает, не считает, что мир крутится вокруг него. Он даже скромнее, чем можно быть в его положении. Хотя от лишней стеснительности, которая была у него в юности, и избавился.

Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;ПСЖ&raquo;. Головин в полном порядке. Зачем ему уходить из «Монако», если в «Реал» и «Ман Сити» не зовут?

Общаюсь с Головиным где-то раз в год-два — и замечаю как взросление и укрепление уверенности в себе, так и сохраняющееся отсутствие какой-либо заносчивости и понтов. Жизнь в месте, символизирующем роскошный образ жизни, его совсем не испортила.

Он уже провел больше всех матчей в лиге 1 из россиян за всю историю, а если еще три с половиной сезона — то это будет рекорд очень надолго.

Стабильность — признак не только мастерства, но и преданности делу. В этом смысле подписание нового контракта с «Монако» — оценка его каждодневного труда и его хорошей, правильной репутации.

Александр Головин
Александр Кокорин
Футбол
ФК Монако
22
30
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Головину не место в запасе!» Что пишут во Франции про разгром «Монако»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 19 3 3 62-23 60
2
 Марсель 25 16 4 5 48-25 52
3
 Монако 25 15 5 5 53-34 50
4
 Ланс 25 14 8 3 39-20 50
5
 Ренн 25 14 4 7 45-28 46
6
 Лилль 25 13 5 7 45-32 44
7
 Ницца 25 11 8 6 33-21 41
8
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
9
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
10
 Реймс 25 8 13 4 33-26 37
11
 Тулуза 25 9 5 11 41-45 32
12
 Клермон Фут 25 8 7 10 25-34 31
13
 Нант 25 6 10 9 25-30 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
15
 Страсбур 25 4 10 11 30-43 22
16
 Осер 25 5 6 14 22-48 21
17
 Аяччо 25 6 3 16 20-46 21
18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
19
 Труа 25 4 7 14 34-55 19
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.03 23:00
Ницца – Осер
 - : -
4.03 19:00
Ланс – Лилль
 - : -
4.03 23:00
ПСЖ – Нант
 - : -
5.03 15:00
Труа – Монако
 - : -
5.03 17:00
Монпелье – Анже
 - : -
5.03 17:00
Реймс – Аяччо
 - : -
5.03 17:00
Страсбур – Брест
 - : -
5.03 17:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
5.03 19:05
Лион – Лорьян
 - : -
5.03 22:45
Ренн – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 17
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 19 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости