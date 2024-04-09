Кузяев счастлив в «Гавре». Он стал лидером команды и уже дает интервью на французском

Все-таки не зря ушел из «Зенита»?

Из всех российских легионеров в Европе Далер Кузяев — самый немедийный. Но это не значит, что с ним не происходит ничего интересного. Как же дела у Кузяева?

Лидер команды и любимчик тренера

Дела у 31-летнего Кузяева складываются почти идеально — среди всех наших легионеров он единственный (кроме Головина, разумеется), кому не нужно выгрызать место в основе. По очевидным причинам: Далер — опытный игрок, второй в команде как по стоимости (9 миллионов евро на Transfermarkt), так и по зарплате (56 тысяч евро в месяц с вычетом налогов), да и тренер очень ценит качества россиянина. Странно было бы оставлять его на лавке.

В том, что россиянин — лидер, сомневаться не нужно. Об этом говорят в клубе. «Мы очень довольны вкладом Далера в результаты команды. Виден значительный прогресс в его игре. Кузяев сравнялся с игроками лиги по физической подготовке. Более того, он дал нам много хладнокровия и добавил техники владения мячом. Далер уже лидер команды. Мы этому рады», — заявил спортдир «Гавра» Мотье Бодмер.

А вот что в сентябре о Далере говорил главный тренер «Гавра» Лука Эльснер: «Вероятно, Кузяев — лучший игрок из всех, с кем я работал, по тому, как он может находить свободные зоны и перемещаться по полю. Чем больше времени он получает, тем точнее становятся его действия. Благодаря своему игровому интеллекту он всегда может быть на несколько ходов впереди соперников. Кроме того, он действует очень технично, при этом просто, что довольно редкое сочетание».

После такой похвалы неудивительно, что Кузяев выходил на поле практически всегда, когда мог. Из 28 туров лиги 1 Далер сыграл 24 раза, из них 21 матч он начал в старте. Чаще его на поле появлялись только голкипер Артур Десма, защитники Санганте и Льорис, а также полузащитник Туре.

Куда пропали еще четыре матча у Кузяева? В начале февраля он получил суровую дисквалификацию за прямую красную карточку, заработанную в кубковой игре. Далер тогда сыграл действительно жестко и даже жестоко, подкатившись сзади, а пострадавший футболист «Страсбура» Эмега чудом избежал травмы.

Эти четыре матча дались «Гавру» непросто — команда Эльснера проиграла все. И хотя расписание было почти приговором (среди соперников — «Брест», «Лилль», «Реймс»), возможно, присутствие одного из лидеров на поле чуть исправило бы ситуацию. Кстати, после возвращения Кузяева стало легче — в первом же матче «Гавр» победил «Тулузу», а Далер стал лучшим атакующим игроком в составе своей команды. Тренер в апреле отмечал влияние россиянина: «Очень ценно иметь игроков такого качества и опыта в трудные моменты».

Несмотря на возвращение Далера, «Гавр», вероятнее всего, все равно ожидает изнурительная борьба за выживание. Пока команда Кузяева не в зоне вылета, но в запасе всего два очка, и вряд ли ситуация сильно поменяется. Но других целей, кроме как остаться в лиге 1, у «Гавра» в этом сезоне и не запланировано.

Далер Кузяев (справа) в матче за «Гавр». Фото Global Look Press

Далер кайфует от «ПСЖ» и скучает по гречке

Новый чемпионат и клуб — не только трудности, но и свежие впечатления, знания и навыки. Этого у Далера хватает — например, так он отзывался о «ПСЖ» после товарищеского матча: «Ощущения великолепные! У «Зенита» тренировочная база восхитительная, но у «ПСЖ» она просто космическая! Большое количество полей, все новое, современное. Я с интересом смотрел на футболистов, которых раньше видел только по телевизору. Было интересно проверить свой уровень игры. «Гавр» достойно выглядел в этой встрече, но, к сожалению, мы уступили. Мбаппе вышел на замену на 20 минут и сделал колоссальную разницу в игре».

А вот по русской кухне Кузяев скучает — искал гречку, которая во Франции не очень распространена: «Должен признаться, что я скучаю по хорошей русской еде! Французская кухня очень известна, но в России она, пожалуй, немного полезнее. По крайней мере именно к такой кухне я привык. Скучаю по маминым блюдам, особенно по гречке! В России я ел ее каждый день». Позже Далер все же нашел крупу в одном из магазинов.

Отдельная тема для Кузяева — это французский язык. Он пообещал выучить его еще на старте карьеры в «Гавре», позднее делился, что процесс идет «потихоньку». А в апреле взял и дал интервью после игры с «Лансом» (1:1) французскому телевидению. Без переводчика!

«Атмосфера была потрясающей, болельщики очень поддерживают команду, мне очень нравится. Хочу сказать, что мы заслужили ничейный результат. Мы были очень сконцентрированны, мотивированы и внимательны», — сказал Далер.

По словам Кузяева, к Франции он уже привык и всем доволен: «Играется хорошо, можно сказать, я уже практически адаптировался к чемпионату Франции, к скоростям. Конечно, мне здесь нравится, здесь интенсивность выше, чем в чемпионате России, и в целом я получаю удовольствие».

А вот что с переходом в более статусный клуб — пока загадка. Контракт россиянина с «Гавром» действует до 2025 года, и в клубе пока ничего не знают об интересе других европейских команд. Зато экс-вратарь «Гавра» Александр Венцель считает, что у Кузяева есть шанс: «Далер, как правило, в стартовом составе — это отлично. Он вполне может заинтересовать другие клубы, которые занимают более высокие места. Почему нет? Во Франции интересный футбол. Мне кажется, в отличие от Германии и Англии там больше футбола как такового, а не того, что вокруг него», — цитирует Венцеля «РБ Спорт».

Кузяев счастлив во Франции. На его счету уже 3+2 в 27 матчах во всех турнирах, он говорит по-французски, играет против крепких местных команд. В таком разрезе его отказ от «Зенита» в пользу новичка лиги 1 прошлым летом вызывает все меньше вопросов. Посмотрим, куда выведет Кузяева французская дорога.