«Головин становится более совершенным полузащитником». Что пишут во Франции про российского футболиста

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» против «Ренна» (1:0).

Управлял темпом и организацией игры

L'Equipe в своем обзоре отмечает, что «Монако» одержал победу в непростом матче и вернулся на подиум, как во Франции обычно обозначают первую тройку в турнирной таблице. Кроме того, монегаски окончательно исключили «Ренн» из числа своих непосредственных конкурентов. У гостей персонально отмечена яркая игра голкипера-ветерана Манданда и его спасения после атак Александра Головина.

Самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало героем матча автора победного гола Аклиуша, а также нашло добрые слова в адрес Стефани Фраппар. После кубкового полуфинала «Лион» — «Валансьен» L'Equipe выставил даме единицу по десятибалльной системе, а тут назвал верными все ее решения в ключевых эпизодах с двумя удалениями и отменой пенальти в ворота «Монако».

Портал Maxifoot в своем материале делает акцент на том, что первой с середины декабря домашней победы «Монако» пришлось ждать до апреля. А самых лестных эпитетов удостоились вратари. Манданда хвалили все, однако данное издание воздало должное сейвам Маецки и признало голкипера монегасков первой звездой матча с высокой оценкой 8,5.

Головин попал в топ-3 после наигравшего на восьмерку Аклиуша. У российского легионера 7,5 балла со следующим комментарием: «Россиянин часто пытался вскрыть оборону «Ренна». Технически он постоянно играл качественно. Также он заставил Манданда сделать два сейва, атакуя издалека, и отдал пас Кереру, после чего Манданда снова выручил. Даже в обороне бывший игрок ЦСКА был хорош».

Удивил в свою очередь сайт Homme du Match. Он выставил почти всем довольно скромные оценки, а игру Головина оценил всего лишь пятеркой. «Находится в хорошей форме. Он управляет темпом и организацией игры. Однако ему было трудно провести концовку, когда его команда осталась вдесятером», — написало издание о нашем легионере.

А по версии Get French Football news игра Головина достойна семерки. «Теперь, в более глубокой роли, Головин показывает другую сторону своей игры. Его длинная передача была очень впечатляющей и позволила «Монако» прорваться через линию обороны. За последние недели его интенсивность без владения мячом улучшилась, и в результате он выглядит более совершенным полузащитником. Ни голов, ни результативных передач в матче с «Ренном», но от этого он не становится менее влиятельным», — комментирует сайт игру Александра.

«Они пугали друг друга до самого конца. Но подопечные Ади Хюттера проявили невероятный характер, сохранив свое преимущество и одержав ценную победу в борьбе за подиум», — подводит итог игры Monaco Tribune, радуясь долгожданной домашней победе княжеской команды. Издание отмечает, что первого с середины декабря успеха пришлось ждать шесть матчей. Сама же игра названа очень зрелищной, а скромный для такого количества моментов счет объясняется исключительной игрой вратарей — Маецки и Манданда.

Александр Головин. Фото AFP

Третий матч без желтой карточки

В соцсетях и на форумах болельщиков «Монако» вторую неделю подряд царит праздничное настроение. От состояния «все пропало» болельщики снова перешли к комплиментам в адрес любимой команды и выражают уверенность, что монегаски обязательно финишируют в первой тройке и попадут в Лигу чемпионов. А некоторые говорят, что Ади Хюттеру досталось неслыханное богатство: в старте выходит тройка атакующих полузащитников в лице Головина, Минамино и Аклиуша, а в запасе еще есть Бен Сегир.

«Наконец-то у нас появился вратарь, достойный этого имени. Маецки непроходимый. Аклиуш становится все лучше и лучше, Голо и Минамино на уровне. С другой стороны, Виссам начинает проявлять тревожные признаки слабости. Возьмем второе место в Бресте. Вперед!» — предвкушает встречу против соседа по топ-3 в следующем туре The Brian.

«Головин все-таки прелесть!» — восхищалась игрой российского легионера Lilouschoupo.

«Головин и Минамино сегодня — это праздник для глаз!» — отмечал еще и игру японского легионера Monacoalsace.

«Работа Головина в обороне значительно облегчает жизнь Якобсу. Поэтому тот находится выше и отдает пас», — отметил незаметную, но очень важную роль россиянина в голевой комбинации ewanm28.

«Какой удар Головина! Дело шло ко дну», — среагировал на очередное спасение Манданда после атаки полузащитника сборной России Nicolas_ID.

«Головин третий матч подряд без желтой карточки за споры! Что, если он все понял?» — отметил YoannMunegu дисциплину Александра, которого в этом сезоне регулярно критиковали за необязательные предупреждения и последующие дисквалификации.