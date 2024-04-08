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«Головин становится более совершенным полузащитником». Что пишут во Франции про российского футболиста

«Монако» обыграл «Ренн» в матче 28-го тура чемпионата Франции
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Футболисты Александр Головин и Азор Матусива
Александр Головин и Азор Матусива.
Фото AFP
Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» против «Ренна» (1:0).
Франция. Лига 1. 28-й тур
07 апр, 18:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:0
Ренн

Управлял темпом и организацией игры

L'Equipe в своем обзоре отмечает, что «Монако» одержал победу в непростом матче и вернулся на подиум, как во Франции обычно обозначают первую тройку в турнирной таблице. Кроме того, монегаски окончательно исключили «Ренн» из числа своих непосредственных конкурентов. У гостей персонально отмечена яркая игра голкипера-ветерана Манданда и его спасения после атак Александра Головина.

Самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало героем матча автора победного гола Аклиуша, а также нашло добрые слова в адрес Стефани Фраппар. После кубкового полуфинала «Лион» — «Валансьен» L'Equipe выставил даме единицу по десятибалльной системе, а тут назвал верными все ее решения в ключевых эпизодах с двумя удалениями и отменой пенальти в ворота «Монако».

Портал Maxifoot в своем материале делает акцент на том, что первой с середины декабря домашней победы «Монако» пришлось ждать до апреля. А самых лестных эпитетов удостоились вратари. Манданда хвалили все, однако данное издание воздало должное сейвам Маецки и признало голкипера монегасков первой звездой матча с высокой оценкой 8,5.

Головин попал в топ-3 после наигравшего на восьмерку Аклиуша. У российского легионера 7,5 балла со следующим комментарием: «Россиянин часто пытался вскрыть оборону «Ренна». Технически он постоянно играл качественно. Также он заставил Манданда сделать два сейва, атакуя издалека, и отдал пас Кереру, после чего Манданда снова выручил. Даже в обороне бывший игрок ЦСКА был хорош».

Игроки &laquo;Монако&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Ренна&raquo;. «Монако» выиграл дома спустя четыре месяца. Головину не позволил забить нестареющий Манданда

Удивил в свою очередь сайт Homme du Match. Он выставил почти всем довольно скромные оценки, а игру Головина оценил всего лишь пятеркой. «Находится в хорошей форме. Он управляет темпом и организацией игры. Однако ему было трудно провести концовку, когда его команда осталась вдесятером», — написало издание о нашем легионере.

А по версии Get French Football news игра Головина достойна семерки. «Теперь, в более глубокой роли, Головин показывает другую сторону своей игры. Его длинная передача была очень впечатляющей и позволила «Монако» прорваться через линию обороны. За последние недели его интенсивность без владения мячом улучшилась, и в результате он выглядит более совершенным полузащитником. Ни голов, ни результативных передач в матче с «Ренном», но от этого он не становится менее влиятельным», — комментирует сайт игру Александра.

«Они пугали друг друга до самого конца. Но подопечные Ади Хюттера проявили невероятный характер, сохранив свое преимущество и одержав ценную победу в борьбе за подиум», — подводит итог игры Monaco Tribune, радуясь долгожданной домашней победе княжеской команды. Издание отмечает, что первого с середины декабря успеха пришлось ждать шесть матчей. Сама же игра названа очень зрелищной, а скромный для такого количества моментов счет объясняется исключительной игрой вратарей — Маецки и Манданда.

Футболист «Монако» Александр Головин в матче против «Ренна»
Александр Головин.
Фото AFP

Третий матч без желтой карточки

В соцсетях и на форумах болельщиков «Монако» вторую неделю подряд царит праздничное настроение. От состояния «все пропало» болельщики снова перешли к комплиментам в адрес любимой команды и выражают уверенность, что монегаски обязательно финишируют в первой тройке и попадут в Лигу чемпионов. А некоторые говорят, что Ади Хюттеру досталось неслыханное богатство: в старте выходит тройка атакующих полузащитников в лице Головина, Минамино и Аклиуша, а в запасе еще есть Бен Сегир.

«Наконец-то у нас появился вратарь, достойный этого имени. Маецки непроходимый. Аклиуш становится все лучше и лучше, Голо и Минамино на уровне. С другой стороны, Виссам начинает проявлять тревожные признаки слабости. Возьмем второе место в Бресте. Вперед!» — предвкушает встречу против соседа по топ-3 в следующем туре The Brian.

«Головин все-таки прелесть!» — восхищалась игрой российского легионера Lilouschoupo.

«Головин и Минамино сегодня — это праздник для глаз!» — отмечал еще и игру японского легионера Monacoalsace.

Александр Головин (слева) в&nbsp;матче против &laquo;Метца&raquo;. «Немногие в лиге 1 могут исполнить такой пас, как Головин». Что пишут во Франции о российском полузащитнике

«Работа Головина в обороне значительно облегчает жизнь Якобсу. Поэтому тот находится выше и отдает пас», — отметил незаметную, но очень важную роль россиянина в голевой комбинации ewanm28.

«Какой удар Головина! Дело шло ко дну», — среагировал на очередное спасение Манданда после атаки полузащитника сборной России Nicolas_ID.

«Головин третий матч подряд без желтой карточки за споры! Что, если он все понял?» — отметил YoannMunegu дисциплину Александра, которого в этом сезоне регулярно критиковали за необязательные предупреждения и последующие дисквалификации.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Ренн
5
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«Монако» выиграл дома спустя четыре месяца. Головину не позволил забить нестареющий Манданда
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 18 9 1 65-24 63
2
 Брест 28 15 8 5 41-23 53
3
 Монако 28 15 7 6 53-38 52
4
 Лилль 28 13 10 5 42-25 49
5
 Ницца 28 12 8 8 28-22 44
6
 Ланс 28 12 7 9 37-30 43
7
 Реймс 28 11 7 10 35-36 40
8
 Марсель 28 10 9 9 41-33 39
9
 Ренн 28 10 9 9 40-34 39
10
 Лион 28 11 5 12 34-42 38
11
 Тулуза 28 8 9 11 32-36 33
12
 Монпелье 28 8 9 11 35-40 33
13
 Страсбур 28 8 9 11 30-39 33
14
 Гавр 28 6 10 12 27-36 28
15
 Нант 28 8 4 16 27-45 28
16
 Лорьян 28 6 8 14 35-52 26
17
 Метц 28 6 5 17 28-48 23
18
 Клермон Фут 28 4 9 15 20-47 21
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12.04 22:00
Метц – Ланс
 - : -
13.04 18:00
Страсбур – Реймс
 - : -
13.04 22:00
Ренн – Тулуза
 - : -
14.04 14:00
Гавр – Нант
 - : -
14.04 16:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
14.04 21:45
Лион – Брест
 - : -
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