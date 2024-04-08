«Головин становится более совершенным полузащитником». Что пишут во Франции про российского футболиста
Управлял темпом и организацией игры
L'Equipe в своем обзоре отмечает, что «Монако» одержал победу в непростом матче и вернулся на подиум, как во Франции обычно обозначают первую тройку в турнирной таблице. Кроме того, монегаски окончательно исключили «Ренн» из числа своих непосредственных конкурентов. У гостей персонально отмечена яркая игра голкипера-ветерана Манданда и его спасения после атак Александра Головина.
Самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало героем матча автора победного гола Аклиуша, а также нашло добрые слова в адрес Стефани Фраппар. После кубкового полуфинала «Лион» — «Валансьен» L'Equipe выставил даме единицу по десятибалльной системе, а тут назвал верными все ее решения в ключевых эпизодах с двумя удалениями и отменой пенальти в ворота «Монако».
Портал Maxifoot в своем материале делает акцент на том, что первой с середины декабря домашней победы «Монако» пришлось ждать до апреля. А самых лестных эпитетов удостоились вратари. Манданда хвалили все, однако данное издание воздало должное сейвам Маецки и признало голкипера монегасков первой звездой матча с высокой оценкой 8,5.
Головин попал в топ-3 после наигравшего на восьмерку Аклиуша. У российского легионера 7,5 балла со следующим комментарием: «Россиянин часто пытался вскрыть оборону «Ренна». Технически он постоянно играл качественно. Также он заставил Манданда сделать два сейва, атакуя издалека, и отдал пас Кереру, после чего Манданда снова выручил. Даже в обороне бывший игрок ЦСКА был хорош».
Удивил в свою очередь сайт Homme du Match. Он выставил почти всем довольно скромные оценки, а игру Головина оценил всего лишь пятеркой. «Находится в хорошей форме. Он управляет темпом и организацией игры. Однако ему было трудно провести концовку, когда его команда осталась вдесятером», — написало издание о нашем легионере.
А по версии Get French Football news игра Головина достойна семерки. «Теперь, в более глубокой роли, Головин показывает другую сторону своей игры. Его длинная передача была очень впечатляющей и позволила «Монако» прорваться через линию обороны. За последние недели его интенсивность без владения мячом улучшилась, и в результате он выглядит более совершенным полузащитником. Ни голов, ни результативных передач в матче с «Ренном», но от этого он не становится менее влиятельным», — комментирует сайт игру Александра.
«Они пугали друг друга до самого конца. Но подопечные Ади Хюттера проявили невероятный характер, сохранив свое преимущество и одержав ценную победу в борьбе за подиум», — подводит итог игры Monaco Tribune, радуясь долгожданной домашней победе княжеской команды. Издание отмечает, что первого с середины декабря успеха пришлось ждать шесть матчей. Сама же игра названа очень зрелищной, а скромный для такого количества моментов счет объясняется исключительной игрой вратарей — Маецки и Манданда.
Третий матч без желтой карточки
В соцсетях и на форумах болельщиков «Монако» вторую неделю подряд царит праздничное настроение. От состояния «все пропало» болельщики снова перешли к комплиментам в адрес любимой команды и выражают уверенность, что монегаски обязательно финишируют в первой тройке и попадут в Лигу чемпионов. А некоторые говорят, что Ади Хюттеру досталось неслыханное богатство: в старте выходит тройка атакующих полузащитников в лице Головина, Минамино и Аклиуша, а в запасе еще есть Бен Сегир.
«Наконец-то у нас появился вратарь, достойный этого имени. Маецки непроходимый. Аклиуш становится все лучше и лучше, Голо и Минамино на уровне. С другой стороны, Виссам начинает проявлять тревожные признаки слабости. Возьмем второе место в Бресте. Вперед!» — предвкушает встречу против соседа по топ-3 в следующем туре The Brian.
«Головин все-таки прелесть!» — восхищалась игрой российского легионера Lilouschoupo.
«Головин и Минамино сегодня — это праздник для глаз!» — отмечал еще и игру японского легионера Monacoalsace.
«Работа Головина в обороне значительно облегчает жизнь Якобсу. Поэтому тот находится выше и отдает пас», — отметил незаметную, но очень важную роль россиянина в голевой комбинации ewanm28.
«Какой удар Головина! Дело шло ко дну», — среагировал на очередное спасение Манданда после атаки полузащитника сборной России Nicolas_ID.
«Головин третий матч подряд без желтой карточки за споры! Что, если он все понял?» — отметил YoannMunegu дисциплину Александра, которого в этом сезоне регулярно критиковали за необязательные предупреждения и последующие дисквалификации.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|18
|9
|1
|65-24
|63
|
2
|Брест
|28
|15
|8
|5
|41-23
|53
|
3
|Монако
|28
|15
|7
|6
|53-38
|52
|
4
|Лилль
|28
|13
|10
|5
|42-25
|49
|
5
|Ницца
|28
|12
|8
|8
|28-22
|44
|
6
|Ланс
|28
|12
|7
|9
|37-30
|43
|
7
|Реймс
|28
|11
|7
|10
|35-36
|40
|
8
|Марсель
|28
|10
|9
|9
|41-33
|39
|
9
|Ренн
|28
|10
|9
|9
|40-34
|39
|
10
|Лион
|28
|11
|5
|12
|34-42
|38
|
11
|Тулуза
|28
|8
|9
|11
|32-36
|33
|
12
|Монпелье
|28
|8
|9
|11
|35-40
|33
|
13
|Страсбур
|28
|8
|9
|11
|30-39
|33
|
14
|Гавр
|28
|6
|10
|12
|27-36
|28
|
15
|Нант
|28
|8
|4
|16
|27-45
|28
|
16
|Лорьян
|28
|6
|8
|14
|35-52
|26
|
17
|Метц
|28
|6
|5
|17
|28-48
|23
|
18
|Клермон Фут
|28
|4
|9
|15
|20-47
|21
|12.04
|22:00
|
Метц – Ланс
|- : -
|13.04
|18:00
|
Страсбур – Реймс
|- : -
|13.04
|22:00
|
Ренн – Тулуза
|- : -
|14.04
|14:00
|
Гавр – Нант
|- : -
|14.04
|16:00
|
Клермон Фут – Монпелье
|- : -
|14.04
|21:45
|
Лион – Брест
|- : -
|24.04
|20:00
|
Лорьян – ПСЖ
|- : -
|24.04
|20:00
|
Монако – Лилль
|- : -
|24.04
|22:00
|
Марсель – Ницца
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|16
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|14
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|17
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|18
|1
|2