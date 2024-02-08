Кузяев получил красную карточку в кубковом матче со «Страсбуром»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не доиграл матч 1/8 финала Кубка Франции против «Страсбура».

Российский полузащитник получил прямую красную карточку на 81-й минуте встречи. 31-летний хавбек был удален за подкат сзади.

Для Кузяева красная карточка стала первой во французском клубе. Ранее он не получал даже предупреждения.