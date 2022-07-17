«Головин и Бен Йеддер были лучшими в матче с «Интером». Итальянский журналист — об игре россиянина из «Монако»

Себастьяно Вернацца побывал на товарищеской встрече «Интер» — «Монако» (2:2).

Журналист La Gazzetta dello Sport Себастьяно Вернацца присутствовал на товарищеском матче «Интер» — «Монако», который состоялся в городе Феррара (область Эмилия-Романья). Наш итальянский коллега поделился своим мнением об игре Александра Головина, который отметился в этом поединке голом и голевой передачей.

— Чем был обусловлен выбор города для проведения этого матча? Ведь от Милана до Феррары ехать порядка 260 километров, а дорога туда в середине лета, да еще в выходной день, может занять по пробкам часа четыре.

— Зато оттуда относительно недалеко до пляжей Адриатического побережья, где сейчас настоящий аншлаг. Плюс сам город очень приятный, и стадион там для таких матчей годится: местная команда СПАЛ еще недавно играла в серии А — с 2017 по 2020 год. А сейчас она выступает в серии В. Так что выбору города для такого матча удивляться не стоит. И в итоге на стадионе собралось около 10 тысяч зрителей.

— В Италии сейчас практически везде стоит дикая жара. Сколько градусов было на момент проведения матча?

— Больше тридцати.

— И как себя показал в этом матче наш Александр Головин?

— На мой взгляд, Головин и Бен Йеддер стали лучшими игроками «Монако» в этой игре. При этом оба футболиста провели на поле только первый тайм. Недаром именно они и стали авторами забитых голов. Во втором тайме «Интер» ушел от поражения во многом благодаря тому, что этих двух ребят уже не было на поле.

— На какой позиции сыграл Головин?

— Тренер отвел ему такую роль, которая привела в замешательство оборону «Интера» в первом тайме. Справедливости ради скажу, что оборона «Интера» в первом тайме представляла собой некий эксперимент, не имеющий ничего общего с классическим стартовым составом: такого сочетания центральных защитников, как в Ферраре, у «Интера» в матчах серии А не будет. Думаю, что Симоне Индзаги специально пошел на такой выбор, чтобы показать руководству «Интера»: нам срочно надо брать игрока на место Шкриньяра, который одной ногой уже ушел из команды. Но это все проблемы «Интера», а вот Головин проявил себя прекрасно. Он исполнял двойную функцию — классической «десятки» и центрального нападающего. Головин успевал и туда и сюда, чем запутал оборону миланцев. Александру хватило и здоровья, и мастерства, чтобы в такую жаркую погоду поучаствовать практически во всех опасных атаках своей команды. Закономерно, что он забил гол и отдал голевую передачу.

— Если бы это был официальный матч, какую оценку вы бы поставили Александру в своем издании?

— Если бы это был официальный матч, то главный тренер ни в коем случае не заменил бы Головина в первом тайме. Так что пришлось бы ждать окончания матча, чтобы поставить оценку. (Смеется.) Ну а в данном случае он явно заслужил 7,5 с движением в сторону «восьмерки». По нашим внутренним стандартам это весьма высокий балл.

— В составе «Интера» 60 минут провел армянский полузащитник Генрих Мхитарян. Как вам игра новичка миланского клуба?

— Это был его второй выход в составе «Интера». Как и в игре со швейцарским «Лугано», он выглядел не очень убедительно. Мхитарян может смотреться гораздо ярче. Думаю, что в этих двух контрольных поединках он играл не на своей позиции: Симоне Индзаги зря так глубоко отодвинул Мхитаряна от чужих ворот. Я уверен, что опытный и техничный Генрих может принести немало пользы «Интеру» прежде всего в роли человека, который будет выходить в стартовом составе или на замену на позиции «под нападающими».