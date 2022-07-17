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У Головина «гол+пас» в матче с «Интером». Русский полузащитник выходит на пик к старту сезона

«Монако» сыграл вничью с «Интером», у Головина гол и ассист
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
16 июля. «Интер» — «Монако» — 2:2.
Фото ФК «Монако»
Наш легионер стал одним из героев главного для монегасков матча межсезонья.

«Интер» — «Монако» — 2:2 (1:2)
Голы: Головин, 7 (0:1). Бен Йеддер, 30 (0:2). Гальярдини, 43 (1:2). Аслани,59 (2:2).
«Монако»: Нюбель, Марипан (Матсима, 42), Дисаси (Агилар, 61), Бадиашиль (Марселин, 61), Вандерсон (Желсон Мартинш, 46), Матазо (Жеан Лукас, 46), Фофана (Магасса, 46), Кайю Энрике (Якобс, 61), Головин (Аклиуш, 46), Фолланд (Лемарешаль, 46), Бен Йеддер (Минамино, 46)

На недавнем сборе в Португалии, где «Монако» сыграл вничью с венской «Аустрией» (2:2) и обыграл «Портимоненсе» (2:0), тренерский штаб красно-белых много экспериментировал с составом. Тем не менее, Филипп Клеман неизменно находил место в старте Александру Головину. В первом случае он отыграл час. Во втором — стартовые 45 минут, в течение которых вполне мог забить. Тогда не получилось, зато российский полузащитник отличился в главном матче межсезонья, который монегаски провели против миланского «Интера».

То, что эта игра особенная, можно было понять даже по графику подготовки. К визиту в итальянскую Феррару «Монако» готовился в недельном цикле, а на поле Клеман преподнес сюрприз. Фактически, третья команда Франции подстроилась под схему «нерадзурри», но при этом не отзеркалила расстановку Филиппо Индзаги. Тот предпочитает 3-5-2, тогда как Клеман с тройкой защитников выстроил своих подопечных по схеме 3-4-1-2.

Головину была доверена позиция плеймейкера, что, впрочем, не помешало ему в дебюте поменяться ролями с Виссамом Бен Йеддером. Капитан выступил в роли ассистента, а наш легионер, поддержав атаку и ворвавшись в свободную зону с левого края штрафной, не испортил идеальную передачу. Избежав подката пытавшегося заблокировать удар защитника, Александр спокойно покатил мяч мимо Самира Хандановича.

Чуть позже Головин вернул Бен Йеддеру должок, исполнив шикарную передачу из центрального круга. Мяч был направлен точно под рывок форварда в зону между двумя миланскими защитниками, а дальше состоялся фирменный номер капитана. Кажется, никто в Европе так часто не забивает, подсекая мяч над вратарем «черпачком».

Понятно, кого назвали двумя главными звездами «Монако» в этом матче. У Головина и Бен Йеддера по голу и передаче, но все без исключения отмечают еще и действия Юссуфа Фофана. Он сыграл важную роль во втором взятии миланских ворот и в целом проделал колоссальный объем работы. Есть ощущение, что после неоднозначного прошлого сезона талантливый футболист вернется на прежний уровень. Тем более, после продажи Орельена Тшуамени в «Реал» именно Фофана становится ключевой фигурой в опорной зоне.

Правда, усилий звезд «Монако» и персонально Головина для победы не хватило, однако упустившие преимущество в два мяча монегаски по-прежнему остаются непобедимыми в это межсезонье. Отыгрался же «Интер» после того, как Александр Нюбель вытянул из угла сложнейший удар в исполнении Ромелу Лукаку, но на добивании удача улыбнулась 20-летнему новобранцу черно-синих Кристьяну Аслани.

К этому моменту состав монегасков кардинально поменялся. Клеман уже в перерыве сделал сразу семь замен, убрав большинство лидеров, включая Головина. Из тех же, кто вышел на поле, повышенным вниманием пользовался бывший игрок «Ливерпуля» Такуми Минамино. Наконец-то дебютировавший в красно-белой футболке японец выполнял роль «ложной девятки». Гости вполне могли решить судьбу игры ближе к концовке, однако занявший место в воротах Андре Онана остановил как удар с разворота в исполнении Магнеса Аклиуша, так и бесхитростное добивание Желсона Мартинша.

В целом же можно констатировать, что у тренерского штаба «Монако» в запасе есть несколько тактических схем, а также шикарный выбор атакующий игроков. Недавно он расширился после того, как клуб из княжества приобрел у менхенгадбахской «Боруссии» нападающего сборной Швейцарии Бриля Эмболо.

Дебют новичка ожидается в ближайших контрольных матчах, которые «Монако» проведет на следующей неделе. 23 июля монегаски отправятся в Португалию на спарринг с «Порту», а 27-го уже сыграют в Англии — в гостях у «Саутгемптона». Это будет последняя репетиция перед стартующим в первую неделю августа чемпионатом Франции.

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Основные источники исследования

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ФК Интер (Интернационале)
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