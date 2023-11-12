Головин и Кузяев сразились в матче лиги 1. Кто был лучше?
Главная вывеска французской лиги 1 для российских зрителей — битва между «Гавром» Кузяева и «Монако» Головина. Пока Захарян и Миранчук сидят на скамейке запасных в своих клубах, эти двое — твердые игроки основы. Головин так и вовсе сейчас одна из главных звезд чемпионата, недавно его выдвинули на звание лучшего игрока месяца в чемпионате Франции.
«Монако» спустя 11 туров по-прежнему держится в чемпионской гонке наравне с «Ниццей» и «ПСЖ». У «Гавра» чуть другие задачи: клуб только вернулся в высшую лигу и хочет закрепиться в ней. Пока получается: подошли к матчу на седьмом месте.
Глаз российских зрителей нарадовался еще перед началом матча. Далер и Александр с улыбкой встретили друг друга во время командных рукопожатий. Но во время матча команды не были столь приветливы: уже на 30-й секунде Головин получил по ногам во время атаки.
«Гавр» ожидаемо отдал мяч, хотя и играл на домашнем стадионе — таков стиль игры, который и принес команде долгожданное возвращение в лигу 1. «Монако» же прекрасно себя чувствует, владея мячом, поэтому все были в выигрыше. Матч выдался вполне зрелищный: команды набили на двоих 19 ударов по воротам (9 в створ).
Из дуо Кузяев — Головин ударом отметился только хавбек монегасков — на 42-й минуте Александр получил мяч у линии штрафной, сместился чуть ближе к центру, но его попытку поразить ворота заблокировали защитники. К сожалению, россияне не устроили результативное пиршество с хет-триком в исполнении каждого. Но есть кое-что получше: портал WhoScored признал обоих одними из лучших в матче. Далер заработал 7,3 балла, а Головин — 7,2 балла.
Россияне — лидеры по ключевым передачам (две), а Головин стал лучшим игроком по успешному дриблингу (четыре попытки). Есть и за что поругать: Далера трижды обыграли (худший результат), но это аргументировано его агрессивным стилем игры, он также совершил больше всех перехватов (четыре).
Главный хайлайт от России — великолепный соло-проход Головина в конце матча. Хавбек получил мяч в центре поля и протащил его до чужой штрафной, попутно обыграв четырех игроков, но с последним пасом не повезло. Оно и ясно: помогать вратарю прибежало аж восемь полевых игроков. Александр навесил во вратарскую, но голкипер поймал мяч. Далер визуально тоже был неплох — своевременно открывался в свободные зоны, подключался к атакам и несколько раз отдал под удар.
Безоговорочно лучшим игроком матча стал швейцарский вратарь Филипп Кен. По истечении добавленного времени второго тайма «Гавр» заработал пенальти (благодаря ВАР, который разглядел нарушение): игрок гостей оттолкнул соперника в штрафной, когда тот принимал мяч. Началась заварушка, в которой россияне участия не принимали. Так, поглядывали в сторонке.
Бить вызвался Самюэль Грандсир, но француз смазал удар. Полузащитник слабенько пробил в левый угол, и Кен спас нулевую ничью на последних секундах. Сразу после прозвучал финальный свисток.
Головин с Кузяевым покидали поле в прекрасном настроении. Александр даже приговаривал: «Возили Далера сегодня, отскочил! Да не, нормально играли. Плюс-минус равная игра». Кузяев согласился со счетом и с улыбкой реагировал на шутки партнера по сборной России.
«Монако» остался на третьем месте и отстает от лидирующих парижан на три очка, когда «Гавр» поднялся на шестую позицию. До еврокубковой зоны, к слову, всего четыре очка. Следующая встреча команд пройдет 4 февраля, уже на стадионе «Монако».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|8
|3
|1
|29-9
|27
|
2
|Ницца
|12
|7
|5
|0
|13-4
|26
|
3
|Монако
|12
|7
|3
|2
|25-14
|24
|
4
|Реймс
|12
|6
|2
|4
|17-15
|20
|
5
|Лилль
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|
6
|Гавр
|12
|3
|6
|3
|12-13
|15
|
7
|Брест
|11
|4
|3
|4
|11-13
|15
|
8
|Нант
|11
|4
|2
|5
|16-20
|14
|
9
|Монпелье
|11
|3
|4
|4
|15-14
|13
|
10
|Марсель
|10
|3
|4
|3
|12-12
|13
|
11
|Ланс
|11
|3
|4
|4
|12-13
|13
|
12
|Ренн
|11
|2
|6
|3
|16-15
|12
|
13
|Страсбур
|11
|3
|3
|5
|9-15
|12
|
14
|Тулуза
|11
|2
|5
|4
|12-15
|11
|
15
|Лорьян
|11
|2
|5
|4
|15-20
|11
|
16
|Метц
|11
|2
|4
|5
|9-17
|10
|
17
|Клермон Фут
|10
|1
|3
|6
|7-14
|6
|
18
|Лион
|10
|0
|4
|6
|8-19
|4
|10.11
|23:00
|
Монпелье – Ницца
|0 : 0
|11.11
|19:00
|
Реймс – ПСЖ
|0 : 3
|11.11
|23:00
|
Гавр – Монако
|0 : 0
|12.11
|15:00
|
Брест – Страсбур
|- : -
|12.11
|17:00
|
Клермон Фут – Лорьян
|- : -
|12.11
|17:00
|
Лилль – Тулуза
|- : -
|12.11
|17:00
|
Метц – Нант
|- : -
|12.11
|19:05
|
Ренн – Лион
|- : -
|12.11
|22:45
|
Ланс – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|4
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|9
|1
|2
|
|
Вармед Омари
Ренн
|10
|1
|2
|
|
Юсуф Ндайишимие
Ницца
|11
|1
|2