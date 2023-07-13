Научный подход, команда-семья и выборы «воина матча». Что нужно знать о новом клубе Кузяева

Рассказываем о «Гавре», в который перешел экс-полузащитник «Зенита».

Рекордсмены лиги 2

Пожалуй, рассказ о «Гавре» следует начать с самого простого. Новый клуб Далера Кузяева — один из старейших во Франции. Он основан в 1894 году (а по другой версии — в 1872-м) и никогда не хватал звезд с неба. Лучший результат в истории — третье место в чемпионате-1950/51. Главный трофей — завоеванный в 1959-м Кубок Франции. «Гавр» — рекордсмен страны по сезонам, проведенным во втором дивизионе, и победам в нем (6). А в лиге 1 «небесные» провели меньше пятой части своей полуторавековой истории. Последний выход в высший свет французского футбольного общества датируется сезоном-2009/10.

Перезапуск проекта начал занявший восемь лет назад президентский пост Винсент Вольпе. Американский бизнесмен, владеющий 90 процентами акций «Гавра», сразу ввел в совет директоров своих людей и провозгласил цель — выход в лигу 1. Причем не по мановению волшебной палочки и с помощью больших финансовых вливаний, а по итогам реализации многолетней программы развития. То есть Вольпе планировал создать солидный базис, чтобы избавиться от репутации «команды-лифта» и надолго закрепиться в высшем дивизионе.

Одним из ключевых направлений была названа работа знаменитой академии клуба, воспитавшей таких мастеров, как Погба, Пайет, Манданда, Камени и поигравший в РПЛ Диарра. Эффективность хотели повысить за счет повышения качества кадров. Плюс разработали план введения единой системы подготовки и игры для всех возрастов, чтобы выпускники школы без проблем интегрировались в главную команду. Кроме того, были поставлены задачи выйти на американский рынок и развивать женский футбол.

Лука Элснер. Фото Global Look Press

Год реформ

Реализовать мечту о лиге 1 «Гавру» помог 40-летний словенец Лука Элснер — сын бывшего игрока сборной Югославии Марка Элснера и внук Бранко Элснера, который в 80-х года прошлого века тренировал сборную Австрии. Особых достижений к моменту назначения у Элснера не было. Например, он не имел возможности спасти от вылета «Амьен», так как во Франции решили не доигрывать сезон в пандемийный год. А приняв по ходу позапрошлого сезона «Стандард», тренер не смог выправить ситуацию и занял 14-е место. То есть опустился на две строчки в сравнении с моментом, когда принимал показавший худший за 76 лет результат знаменитый бельгийский клуб.

Однако в «Гавре» Элснер оказался в эпоху перемен, которые затронули все клубное руководство. Так, оставшись основным акционером, Вольпе уступил президентский пост Жан-Мишелю Руссье. Этот известный в телевизионном мире менеджер в свое время в качестве руководителя возвращал в элитный дивизион «Марсель», а после своего назначения заявил: «Команды, которым удается выйти в лигу 1, — это команды, которые совершают меньше всего ошибок. Это не самые богатые команды».

Как оказалось, под эту философию отлично подошли и набиравший новый состав в роли спортивного директора известный в прошлом игрок «ПСЖ» Матье Бодмер, и Элснер. Первый здорово сработал, несмотря на цейтнот и финансовые ограничения, и очень тонко чувствовал, что использование в процессе поиска игроков современных технологий требует еще и индивидуального подхода. Например, у какого-то футболиста могут быть проблемы в семье или травмы, с которыми не удается справиться.

«Мы находим клубную идентичность, будь то среди профессионалов, молодежи или женщин. Мы нашли внятный план игры, нас устраивает и то, что происходит с обучением, потому что остается идея воспитать как можно больше мальчишек. Мы также хотим продолжать играть с как можно большим количеством футболистов из этого района или из Ла-Каве, который является тренировочным центром. Пока все идет хорошо, мы довольны», — говорил Бодмер в интервью FootMercato после девяти месяцев работы в «Гавре».

Первой задачей новой управленческой команды стало возвращение болельщиков на стадион, и она была выполнена. Арена «Гавра» собрала несколько аншлагов, а Элснер выстроил максимально эффективную игру. Небесно-голубые здорово смотрелись против прямых конкурентов. Всего три поражения за сезон, беспроигрышная серия из 32 туров и рекордные в истории турнира 19 пропущенных мячей — потрясающие показатели с учетом ограниченных возможностей клуба. Так что Элснера вполне заслуженно признали лучшим тренером лиги 2.

Тренировка «Гавра». Фото ФК «Гавр»

Особая атмосфера

Когда Бодмеру сказали, что для «Гавра» главное — хорошо защищаться, он назвал данную оценку уничижительной. «Это правда, что у нас отличная защита, даже если мы пропустили несколько голов в последнее время, но мы защищаемся с мячом. Это статистика, которая не подвергается сомнению, и до перерыва в чемпионате мы были командой с наибольшим процентом владения мячом. Это показывает, что мы хотим играть в футбол, хотим контролировать темп».

А развил тему Элснер. «Мы все согласились с отправной точкой: иметь команду, предлагающую футбол, который интересно смотреть. Необязательно ультрадоминирующий, потому что мы не были уверены, что у нас есть такая способность, но в любом случае мы хотели развивать идеи, приносить удовольствие игрокам и болельщикам. Очевидно, это также означало определенный риск, потому что мы хотели динамичного футбола и коротких передач. Но игроки, прошедшие через наш центр Каве, обладают отличными техническими качествами. Так что это подтолкнуло нас к вдумчивой игре», — говорил тренер в интервью SoFoot.

Также можно охарактеризовать и подход к тренировкам. Данные тренера по физподготовке Тома Жубера и врача Нантского университета Стефана Морина помогли понять, что у «Гавра» есть группа игроков, способная выдерживать большие нагрузки и при этом быстро восстанавливаться. Эти знания позволяли проводить циклы с большими объемами и высокой интенсивностью. Двухразовые занятия в некоторые дни между турами — норма. При этом варьируются как нагрузки, так и время начала тренировок. А в игровых моментах используются данные занявшего пост игрового аналитика, бывшего телевизионщика Жюльена Момона.

Также Элснер смог создать в коллективе настоящую семейную обстановку. Это не только общие обеды и ужины, но и мероприятия, подчеркивающие ценности команды. Так, футболисты сами после каждого тура определяют «воина матча». «Выбираем игрока, поднявшего ценности жертвы и самоотречения на высший уровень для команды во время встречи. Идея состоит в том, чтобы подчеркнуть индивидуальное поведение, поставленное на службу коллективу, и у меня сложилось впечатление, что команда проявляет индивидуальность, но умеет сохранять единство», — пояснил тренер, отметивший скромность большинства своих подопечных.

Признают ли «воином» Далера Кузяева? Ответ на этот вопрос даст только его первый французский сезон. Но очевидно, что на него рассчитывают, ведь бывший зенитовец приходит на смену Виктору Лехалю. Настоящему лидеру, про которого не любящий выделять кого-то индивидуально Элснер сказал: «Работать каждый день с Лехалем, который все чувствует и все видит, — это здорово». Скажет ли он когда-нибудь нечто подобное о Кузяеве?