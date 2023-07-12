Переезд из «Зенита» во Францию: хеппи-энд или шаг к разочарованию? Рабинер — о трансфере Кузяева

Обозреватель «СЭ» разбирает неочевидный выбор российского хавбека.

Поступок спортсмена

Далер Кузяев подписал двухлетний контракт с «Гавром», новичком французской Лиги 1, вышедшим туда впервые за 14 лет. Зарабатывать там он будет однозначно меньше, чем в «Зените», где запросто мог остаться. Но полузащитнику, уже упустившему пару шансов оказаться в топ-5 лиг, хотелось запрыгнуть на подножку последнего поезда в Европу, — и он это сделал. Молодец. Буду следить и переживать — потому что это поступок спортсмена.

Три года назад, летом 2020-го, был предыдущий эпизод сериала «отъезд Кузяева». Какие только клубы ни назывались в отношении 27-летнего тогда полузащитника — от «Аталанты» до «Глазго Рейнджерс». Значился в списке и один из вчерашних еще претендентов — «Бешикташ». Но все закончилось банально — переподписанием 6 октября 2020-го на три года контракта с «Зенитом».

Теперь Кузяеву 30. Реальных претендентов этим летом было три: «Бешикташ», «Ференцварош» Станислава Черчесова и, как теперь выясняется, не светившийся до последнего момента дебютант Лиги 1 «Гавр».

Далер выбрал не хорошо знакомого тренера и не самый сильный и финансово состоятельный в этом списке клуб, а представителя наиболее значимого чемпионата. Потому что — мечта. Потому что — топ-5. И это можно хорошо понять, хотя через тот же «Ференцварош» можно было себя проявить и через полгода-год перепродаться во что-то более серьезное — такие случаи у Черчесова в Венгрии уже были, и не один. Но Кузяев предпочел перейти в клуб топ-5 лиг сразу. Понять можно.

История эта доказала еще одно — Франция (как и Италия) толерантна к приобретению российских футболистов в нынешние времена. Многим известно, что испанская ла лига — против, из-за чего, например, сорвался трансфер Дмитрия Баринова в «Валенсию», а на АПЛ никто из россиян элементарно не тянет. По Германии у меня четкого ответа нет.

Почему же в 2020-м, когда переход в Европу казался в разы более легким, все сорвалось, а теперь — получилось?

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Что случилось три года назад?

Думаю, у Кузяева в памяти крепко засели события трехлетней давности, когда в итоге ничего не удалось. Я тогда разговаривал в конце лета с одним из людей, пытавшихся его продать, — Вадимом Васильевым, бывшим вице-президентом «Монако», признававшимся менеджером сезона в Европе. Уж он-то в клубе из княжества подавать игроков умел как никто другой, рекорды сезона в Европе бил. Но как пошел в агенты и столкнулся с кейсом Кузяева — не смог. И объяснил это так.

— С Далером я впервые встретился в декабре прошлого года. Мы познакомились, и Кузяев мне очень понравился. Я обещал помочь ему с переходом в европейский клуб. Потом, весной и в начале лета, футбольный рынок из-за пандемии встал. Когда в июле он начал потихонечку оживать, стало понятно, что с Адьямом, папой и агентом Далера, у нас разные представления о том, как правильно продвигать футболиста на европейский рынок.

При этом подчеркну: не говорю, кто прав, а кто виноват. Это не критика, а просто констатация факта: люди имеют право на разные подходы, точки зрения, различное понимание, как должен идти тот или иной процесс. Поэтому, когда стало понятно, что мы с Адьямом по-разному смотрим на вещи, обсудили это — и как здравомыслящие люди пришли к тому, что я продолжу работу только по ограниченному числу клубов. А по всем остальным Далер свободен работать с любыми агентами и посредниками на рынке, что и произошло. Кузяев продвигался очень многими людьми, к чему я никакого отношения не имею.

— Увидели ли вы в нем настоящее желание уехать играть за границу?

— Да. В декабре Далер реально хотел уехать в Европу. Но с тех пор мы не общались. Это был наш единственный разговор.

— Из тех клубов, с которыми работали вы, подошли ли близко к какому-то трансферу?

— Да, два клуба были реально в нем заинтересованы. Первый — «Алавес». Там Далера очень хотели — но не смогли осуществить сделку по финансовым причинам.

Далер Кузяев и Даниил Хлусевич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Не потянули два миллиона евро зарплаты, которые, как сообщается во многих источниках, хотели Кузяевы?

— Цифры, извините, комментировать не буду. Скажу только, что «Алавес» — это не большой клуб, и он не может позволить себе то, на что способны другие клубы, — продолжил Вадим Васильев. — Но, например, «Ренн» — вторая команда, заинтересованная в Кузяеве, — это совсем другая история. Далер был в списке окончательных претендентов, рассматривался очень серьезно. Там как раз финансовых проблем не было.

У «Ренна» история получилась несколько анекдотичной. Когда «Севилья» выиграла Лигу Европы, и, соответственно, «Ренн» автоматически получил путевку в групповую стадию Лиги чемпионов, владелец клуба выделил большой бюджет на приобретение игроков. После этого чаша весов, конечно, склонилась к тому, чтобы потратить деньги на игрока, которого и тренер, и спортивный директор хорошо знают либо по чемпионату Франции, либо по другим первенствам топ-5, чтобы минимизировать любые риски. Пока еще полузащитника не взяли, но недавно прошла информация о предложении на 23 миллиона евро за 22-летнего полузащитника «Лиона» Джеффа Рен-Аделаида. Естественно, если есть деньги, удобнее и понятнее взять игрока, которого все в стране знают.

— В чем именно было несовпадение вашей и Адьяма стратегий продвижения Кузяева в Европу?

— Допустим, в прессе все время выходила какая-то информация на эту тему. Не знаю, от кого она исходила, не утверждаю, что из окружения Далера, — но точно не от меня. Смотрите, по переходу Силлы я лично общался со многими клубами, игрок и семья были в курсе всего — и ни одной, повторяю, ни одной утечки. Считаю, что трансферы любят тишину. Ставились нереальные сроки — с учетом событий в мире, в том числе и на футбольном рынке.

— Чем его трансферная эпопея закончится?

— Нет у меня прогнозов. Далеру желаю только удачи и того, чтобы он реализовал себя. И если не в этом году, то в следующем исполнил задуманное. Надеюсь, он хорошо выступит на чемпионате Европы, и тогда переход в хороший европейский клуб станет намного более возможным. Думаю, что время у него еще есть. В 27 лет карьера в самом разгаре. И даже если это не случится в этом году, то возможность у него еще будет. За российским чемпионатом в Европе следят все-таки гораздо меньше, это факт. Обратить на себя внимание можно либо через выступления в еврокубках, в первую очередь в ЛЧ, либо на ЧМ или Евро.

Фото ФК «Гавр»

Мы снова убедились: трансферы любят тишину

...Читая Васильева, легко обнаружить ключевую разницу с нынешним эпизодом Кузяевского сериала. Это отсутствие требования его стороны о зарплате в два миллиона евро. Оно сразу же сделало трансфер возможным. Несомненно, что в «Гавре» у него не будет и миллиона.

Васильев подтвердил, что Далер и тогда хотел в Европу. Но, видимо, не до такой степени, чтобы опуститься по деньгам. Это была не история Панарина, ушедшего из СКА в «Чикаго» на контракт новичка с чуть ли не четырехкратным понижением. Хлебушек петербургские свои деньги догнал и сильно обогнал. Но не каждый сделает шаг назад, чтобы потом — два вперед.

Еще один Васильевский акцент — слишком многое из переговоров тогда утекало в прессу, а трансферы любят тишину. И это сейчас полностью подтвердилось. О «Бешикташе» и «Ференцвароше» открыто говорилось давно, а вот «Гавр» всплыл здесь и сейчас. Кто взял Кузяева? Вот вам и ответ.

Потерял ли Далер три года? Сложный вопрос. «Зениту» двусторонний трудяга и универсал принес большую пользу, еще трижды став чемпионом. Но эти три года, в самом сочном футбольном возрасте, он мог провести в ведущих чемпионатах. Но завышенные требования его стороны помешали этому осуществиться.

Скоро узнаем, не опоздал ли он со своим нынешним решением. Потому что подписать — одно, а играть и доказывать — совсем другое.