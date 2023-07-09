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Бронированный внедорожник и вооруженные телохранители: как прошло турне Мбаппе по Камеруну

Отдел фото «СЭ»
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Футболист Килиан Мбаппе.
Футболисту пришлось нанять серьезную охрану.

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе впервые приехал с визитом на родину отца в Камерун, где он изучал свои корни и принял участие в различных мероприятиях. Информация о предстоящем турне держалась в секрете, а сам приезд произвел настоящий фурор.

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В аэропорту ждали сотни болельщиков, желающих лично увидеть и поприветствовать звезду мирового футбола. Местным полицейским пришлось здорово потрудиться, чтобы обеспечить безопасность игрока и оградить его от толп местных поклонников. По стране Мбаппе пришлось передвигаться в бронированном внедорожнике в окружении полицейских в бронежилетах.

Футболист Килиан Мбаппе
Футболист Килиан Мбаппе
Футболист Килиан Мбаппе.
Футболист Килиан Мбаппе

В первые дни поездки он успел посетить школу для глухих и слабослышащих детей в Яунде, восстановление которой финансировал его благотворительный фонд, а также встретился с премьер-министром Камеруна Жозефом Нгютом. Килиан лично проверил, как идут строительные работы в детском саду и пообещал продолжать оказывать финансовую помощь подобным проектам.

Футболист Килиан Мбаппе
Футболист Килиан Мбаппе
Футболист Килиан Мбаппе

После этого капитан сборной Франции отправился в поселок, основанный в 1983 году бывшей третьей ракеткой мира Янником Ноа. Планировалось, что футболист примет участие в товарищеском матче с местной командой второго дивизиона, но ее пришлось отменить из соображений безопасности. Зато спортсмен вместе с сыном теннисиста Жоакимом (бывшим игроком НБА) сыграли в баскетбол с местными мальчишками.

Футболист Килиан Мбаппе
Футболист Килиан Мбаппе и теннисист Янник Ноа
Футболист Килиан Мбаппе
Футболист Килиан Мбаппе
Футболист Килиан Мбаппе

Важным пунктом в этом турне была поездка в поселение Джебале, где родился отец форварда Уилфрид Мбаппе. Добираться туда пришлось на лодке в сопровождении телохранителей. В самой деревне Килиана встретили представители местной знати и облачили в традиционный наряд.

Футболист Килиан Мбаппе с родителями на лодке в окружении полицейских и телохранителей
Футболист Килиан Мбаппе
Футболист Килиан Мбаппе

Нападающий успел продегустировать местную кухню. В компании с бойцом Фрэнсисом Нганну Килиан попробовал популярное камерунское блюдо — ндоле.

Источник фото: AFP

Килиан Мбаппе
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 Лион 0 0 0 0 0-0 0
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