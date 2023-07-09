Бронированный внедорожник и вооруженные телохранители: как прошло турне Мбаппе по Камеруну
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе впервые приехал с визитом на родину отца в Камерун, где он изучал свои корни и принял участие в различных мероприятиях. Информация о предстоящем турне держалась в секрете, а сам приезд произвел настоящий фурор.
В аэропорту ждали сотни болельщиков, желающих лично увидеть и поприветствовать звезду мирового футбола. Местным полицейским пришлось здорово потрудиться, чтобы обеспечить безопасность игрока и оградить его от толп местных поклонников. По стране Мбаппе пришлось передвигаться в бронированном внедорожнике в окружении полицейских в бронежилетах.
В первые дни поездки он успел посетить школу для глухих и слабослышащих детей в Яунде, восстановление которой финансировал его благотворительный фонд, а также встретился с премьер-министром Камеруна Жозефом Нгютом. Килиан лично проверил, как идут строительные работы в детском саду и пообещал продолжать оказывать финансовую помощь подобным проектам.
После этого капитан сборной Франции отправился в поселок, основанный в 1983 году бывшей третьей ракеткой мира Янником Ноа. Планировалось, что футболист примет участие в товарищеском матче с местной командой второго дивизиона, но ее пришлось отменить из соображений безопасности. Зато спортсмен вместе с сыном теннисиста Жоакимом (бывшим игроком НБА) сыграли в баскетбол с местными мальчишками.
Важным пунктом в этом турне была поездка в поселение Джебале, где родился отец форварда Уилфрид Мбаппе. Добираться туда пришлось на лодке в сопровождении телохранителей. В самой деревне Килиана встретили представители местной знати и облачили в традиционный наряд.
Нападающий успел продегустировать местную кухню. В компании с бойцом Фрэнсисом Нганну Килиан попробовал популярное камерунское блюдо — ндоле.
Источник фото: AFP
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|00:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|00:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|00:00
|
Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
|00:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|00:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
|
ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
|
Страсбур – Лион
|- : -