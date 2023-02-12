Головин в полном порядке. Зачем ему уходить из «Монако», если в «Реал» и «Ман Сити» не зовут?
«Монако» отвозило «ПСЖ» так, что перед «Баварией» за Париж реально страшно. Три гола могли запросто быть шестью, если бы не Доннарумма, который крутился белкой в колесе и сделал семь сейвов, несколько из которых — топовые.
Александр Головин был одним из самых активных у монегасков — открыл счет на 4-й минуте, оказавшись в нужное время в нужном месте на отскоке; потом в первом тайме выскочил один на один, но не смог перебросить Доннарумму; отдал предголевой пас на третий мяч, а во втором тайме после его прострела Серхио Рамос чуть не срезал в свои — итальянский кипер как-то исхитрился переложиться и отбить ногой. Фамилию 17-го номера «Монако» англоязычные комментаторы BeIN Sports называли чуть ли не ежеминутно и очень хвалили. Кстати, он и в первом круге, когда на «Парк де Пренс» сыграли 1:1, отдал голевую передачу.
Головин сейчас в полном порядке. Как и Бен Йеддер, сделавший дубль. Саша начал год с победного гола 1 января — и хоть была одна неприятность в виде не забитого клубу второго дивизиона решающего пенальти в послематчевой кубковой серии, это Александра совсем не надломило. Он продолжает играть здорово, творить на легких ногах.
Но больше всех понравился даже не кто-то из них с Бен Йеддером, а свежая фигура — 44-й номер «Монако», 17-летний (!) французский пацанчик Элисс Бен Сегир. Как он работает с мячом, какая пластика! И поляну видит на загляденье — получив пас от Головина, в касание идеальной передачей вывел Бен Йеддера один на один перед третьим голом. Это лишь седьмой матч Бен Сегира в лиге 1, и у него уже три гола. Сегодня не забил, но сыграл — шикарно. Будем следить.
Да, у «ПСЖ» не было ни Месси, ни Мбаппе, ни Вератти, ни еще ряда людей. Но «Монако» и с ними из пяти последних матчей с Парижем выиграл три — каким-то образом мировой топ-клуб стал удобным соперником для монегасков. И они временами сегодня над столичными парнями просто издевались. Хотя единственный свой гол «ПСЖ» закатил в пустые — два испанца, Бернат и Солер, разыграли как по нотам. Но это был разовый всплеск — никакого возвращения в игру эти 1:2 гостям не дали. Они почти тут же пропустили третий — а после перерыва ни одного значительного отрезка не контролировали игру на «Луи II».
Когда говорят, что Головину надо переходить на какой-то другой уровень, — конечно, слышать это приятно, но хочется понять — на какой и зачем? Чем плох «Монако», одна из стабильно ведущих команд лиги 1, которая сегодня, кстати, обогнала «Ланс» и «Марсель» (пусть, возможно, и временно) и вышла на второе место? Чем плох чемпионат из ведущей пятерки в Европе? А уж о Лазурном Береге и не говорю — надо сто раз подумать, прежде чем уезжать от такой жизни и из такого климата. Оттуда, где налажен быт и все уже давно знакомо, а уровень футбола весьма приличный. Зачем уезжать из Монако ради того, чтобы уезжать?
Одно дело, если реально позовут в топ-топ-клуб, где одна только попытка заиграть дорогого стоит. Но не видно особых предпосылок для такого приглашения, тем более что есть и понятные нефутбольные привходящие. А если это команда того же уровня, просто из другого чемпионата, — в чем смысл дергаться? Видно же, в какое удовольствие Головину играется сейчас в «Монако». Клуб, у которого, конечно, бывают локальные проблемы, но в целом он никуда не сыпется и сыпаться, по-моему, не планирует.
Так что меня совершенно не удивила недавняя новость, что клуб начал с ним переговоры о новом контракте. И, думаю, его подписанием все и закончится. От добра добра не ищут.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|23
|17
|3
|3
|55-20
|54
|
2
|Марсель
|23
|15
|4
|4
|45-20
|49
|
3
|Монако
|23
|14
|5
|4
|51-30
|47
|
4
|Ланс
|22
|13
|7
|2
|34-16
|46
|
5
|Ренн
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
6
|Лилль
|22
|11
|5
|6
|38-27
|38
|
7
|Ницца
|23
|10
|7
|6
|30-21
|37
|
8
|Лорьян
|22
|10
|6
|6
|35-34
|36
|
9
|Лион
|22
|9
|5
|8
|33-24
|32
|
10
|Клермон Фут
|23
|8
|6
|9
|24-31
|30
|
11
|Реймс
|22
|6
|12
|4
|26-26
|30
|
12
|Тулуза
|22
|8
|5
|9
|36-38
|29
|
13
|Нант
|22
|5
|10
|7
|23-26
|25
|
14
|Монпелье
|22
|6
|2
|14
|31-45
|20
|
15
|Брест
|22
|4
|8
|10
|24-35
|20
|
16
|Труа
|22
|4
|7
|11
|33-48
|19
|
17
|Аяччо
|23
|5
|3
|15
|18-42
|18
|
18
|Страсбур
|22
|3
|9
|10
|27-39
|18
|
19
|Осер
|22
|3
|5
|14
|18-46
|14
|
20
|Анже
|22
|2
|3
|17
|18-47
|9
|10.02
|23:00
|
Ницца – Аяччо
|3 : 0
|11.02
|19:00
|
Монако – ПСЖ
|3 : 1
|11.02
|23:00
|
Клермон Фут – Марсель
|0 : 2
|12.02
|15:00
|
Тулуза – Ренн
|- : -
|12.02
|17:00
|
Анже – Осер
|- : -
|12.02
|17:00
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|12.02
|17:00
|
Монпелье – Брест
|- : -
|12.02
|17:00
|
Реймс – Труа
|- : -
|12.02
|19:05
|
Нант – Лорьян
|- : -
|12.02
|22:45
|
Лион – Ланс
|- : -
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|14
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|17
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|19
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|17
|1
|2