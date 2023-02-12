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Сегодня, 11:00

Головин в полном порядке. Зачем ему уходить из «Монако», если в «Реал» и «Ман Сити» не зовут?

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Александр Головин в матче против «ПСЖ».
Фото Reuters
Показал отличный футбол в матче с «ПСЖ».

«Монако» отвозило «ПСЖ» так, что перед «Баварией» за Париж реально страшно. Три гола могли запросто быть шестью, если бы не Доннарумма, который крутился белкой в колесе и сделал семь сейвов, несколько из которых — топовые.

Александр Головин был одним из самых активных у монегасков — открыл счет на 4-й минуте, оказавшись в нужное время в нужном месте на отскоке; потом в первом тайме выскочил один на один, но не смог перебросить Доннарумму; отдал предголевой пас на третий мяч, а во втором тайме после его прострела Серхио Рамос чуть не срезал в свои — итальянский кипер как-то исхитрился переложиться и отбить ногой. Фамилию 17-го номера «Монако» англоязычные комментаторы BeIN Sports называли чуть ли не ежеминутно и очень хвалили. Кстати, он и в первом круге, когда на «Парк де Пренс» сыграли 1:1, отдал голевую передачу.

Александр Головин празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;ПСЖ&raquo; с&nbsp;партнерами по &laquo;Монако&raquo;. Царское выступление Головина против «ПСЖ». Забил гол и затмил на поле Неймара

Головин сейчас в полном порядке. Как и Бен Йеддер, сделавший дубль. Саша начал год с победного гола 1 января — и хоть была одна неприятность в виде не забитого клубу второго дивизиона решающего пенальти в послематчевой кубковой серии, это Александра совсем не надломило. Он продолжает играть здорово, творить на легких ногах.

Но больше всех понравился даже не кто-то из них с Бен Йеддером, а свежая фигура — 44-й номер «Монако», 17-летний (!) французский пацанчик Элисс Бен Сегир. Как он работает с мячом, какая пластика! И поляну видит на загляденье — получив пас от Головина, в касание идеальной передачей вывел Бен Йеддера один на один перед третьим голом. Это лишь седьмой матч Бен Сегира в лиге 1, и у него уже три гола. Сегодня не забил, но сыграл — шикарно. Будем следить.

Александр Головин в матче против "ПСЖ". Фото Reuters
Александр Головин в матче против «ПСЖ».
Фото Reuters

Да, у «ПСЖ» не было ни Месси, ни Мбаппе, ни Вератти, ни еще ряда людей. Но «Монако» и с ними из пяти последних матчей с Парижем выиграл три — каким-то образом мировой топ-клуб стал удобным соперником для монегасков. И они временами сегодня над столичными парнями просто издевались. Хотя единственный свой гол «ПСЖ» закатил в пустые — два испанца, Бернат и Солер, разыграли как по нотам. Но это был разовый всплеск — никакого возвращения в игру эти 1:2 гостям не дали. Они почти тут же пропустили третий — а после перерыва ни одного значительного отрезка не контролировали игру на «Луи II».

Когда говорят, что Головину надо переходить на какой-то другой уровень, — конечно, слышать это приятно, но хочется понять — на какой и зачем? Чем плох «Монако», одна из стабильно ведущих команд лиги 1, которая сегодня, кстати, обогнала «Ланс» и «Марсель» (пусть, возможно, и временно) и вышла на второе место? Чем плох чемпионат из ведущей пятерки в Европе? А уж о Лазурном Береге и не говорю — надо сто раз подумать, прежде чем уезжать от такой жизни и из такого климата. Оттуда, где налажен быт и все уже давно знакомо, а уровень футбола весьма приличный. Зачем уезжать из Монако ради того, чтобы уезжать?

Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;Клермона&raquo;. Головину нужен новый вызов в карьере. Он проводит классный сезон, но, очевидно, засиделся в «Монако»

Одно дело, если реально позовут в топ-топ-клуб, где одна только попытка заиграть дорогого стоит. Но не видно особых предпосылок для такого приглашения, тем более что есть и понятные нефутбольные привходящие. А если это команда того же уровня, просто из другого чемпионата, — в чем смысл дергаться? Видно же, в какое удовольствие Головину играется сейчас в «Монако». Клуб, у которого, конечно, бывают локальные проблемы, но в целом он никуда не сыпется и сыпаться, по-моему, не планирует.

Так что меня совершенно не удивила недавняя новость, что клуб начал с ним переговоры о новом контракте. И, думаю, его подписанием все и закончится. От добра добра не ищут.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Реал
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 3 3 55-20 54
2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
10
 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
11
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
12
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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38 тур
10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 3 : 0
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 3 : 1
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 0 : 2
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 19 2 2
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Марсель

 17 1 2
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