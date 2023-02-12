«Головин — игрок, которого не хватает «ПСЖ». Что пишут во Франции про игру российского футболиста
Лучший сезон в «Монако»
«Мрачный «ПСЖ», — такой заголовок украшал после финального свистка главную страницу L'Equipe. Самое авторитетное спортивное СМИ Франции сокрушается, что парижане не в лучшем состоянии подходят к встрече с «Баварией» в Лиге чемпионов и потерпели уже третье поражение с начала года. «Без отличного Доннаруммы — одного из редких удовольствий дня — нападение монегасков добилось бы большего», — отмечает издание.
Портал Maxifoot тоже акцентирует внимание на предстоящем противостоянии «ПСЖ» с «Баварией», однако уже в заголовке указывает на то, что сомнения в перспективах чемпиона посеял «Монако». Победа монегасков названа абсолютно логичной, а стартовый штурм хозяев — ошеломляющим для команды Кристофа Гальтье. «ПСЖ» получил эпитет «безжизненный», а лучший игрок матча Бен Йеддер удостоился оценки 8,5.
Головин — второй в рейтинге. С восьмеркой и следующим комментарием: «Находящийся в последние недели в отличной форме атакующий полузащитник «Монако» в очередной раз выдал классную игру. С первых минут россиянину придал уверенности быстрый гол, а во втором мяче Бен Йеддера он снова был вовлечен в атаку».
Сайт Get French Football News, влепив тройку Неймару, выставил игрокам «Монако» три восьмерки. Их получили Бен Йеддер, Бен Сегир и Головин. «Еще одно великолепное выступление российского плеймейкера, который украсил матч финтами, а также забил важнейший быстрый гол, задав тон матчу. Россиянин проводит свой лучший сезон в «Монако». Он был постоянной опасностью против «ПСЖ» и важным винтиком в монегасской машине, которая в переходных фазах выглядела смертельно опасной. Его ловкие передачи позволяли обеспечить продвижение мяча и создавать голевые моменты».
По версии Homme du Match первая звезда матча — заработавший 8,5 Бен Йеддер. Второй номер — получивший на балл меньше Фофана. Тройку лучших замкнули удостоившиеся семерок Агилар, Доннарумма и Головин. «Он уже несколько недель играет на высоком уровне и снова показал, какой он игрок», — написано в комментарии к игре российского футболиста.
«Обыграв «ПСЖ», «Монако» продлевает свою удачную серию, — отмечает в своем материале Monaco Tribune. — Кто может их остановить? Монегаски стремительно поднимаются в таблице». Лучший по версии этого издания, естественно, Бен Йеддер. В тексте упомянуто, что парижан ослабило отсутствие лидеров, а цифра дня — восьмой матч команды из княжества без поражений».
Особенно великий
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.f в последних турах почему-то отказался от своей традиционной рубрики Les Tops et les Flops. Впрочем, и без того в соцсетях у поклонников монегасков полный восторг. Хотя, некоторые отмечают, что «ПСЖ» в своем текущем состоянии оказался слаб, а если бы не Доннарумма, пару раз остановивший Головина, дело вполне могло завершиться разгромом. И, кстати, показательно, что после таких матчей «Монако» оказывается в центре внимания не только собственных поклонников.
«Я нечасто слежу за лигой 1, если не считать «ПСЖ», но Кайю Энрике и Головин демонстрируют отличную связь», — написал GonzaDeFeliche.
«В каждом матче «Монако», который я смотрел, забивали либо Бен Йеддер, либо Головин», — добавил Zenofanv1.
«Игрок, которого бы я взял в «Монако»? Головин. На мой вкус, очень недооцененный футболист», — заметил GuilDcqt.
«Откровенно говоря, «ПСЖ» должен устроить рождественскую ярмарку для «Монако». Камара, Фофана, Головин и Бен Йеддер — игроки, которых им не хватает. Монегаски — молодцы в этом матче», — продолжил Coach_Carlone.
«Победа «Монако» над «ПСЖ» приносит удовлетворение. Если бы они могли так играть в каждом матче, было бы здорово. С отличным Головиным и Бен Йеддером. Весь коллектив в хорошей форме. Так держать!», — восхитился успехом монегасков HawxVenumYT.
«Великий Виссам сегодня! Великий Агилар, великий Фофана и особенно великий Головин!», — резюмировал Frayyyzinga1.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|23
|17
|3
|3
|55-20
|54
|
2
|Марсель
|23
|15
|4
|4
|45-20
|49
|
3
|Монако
|23
|14
|5
|4
|51-30
|47
|
4
|Ланс
|22
|13
|7
|2
|34-16
|46
|
5
|Ренн
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
6
|Лилль
|22
|11
|5
|6
|38-27
|38
|
7
|Ницца
|23
|10
|7
|6
|30-21
|37
|
8
|Лорьян
|22
|10
|6
|6
|35-34
|36
|
9
|Лион
|22
|9
|5
|8
|33-24
|32
|
10
|Клермон Фут
|23
|8
|6
|9
|24-31
|30
|
11
|Реймс
|22
|6
|12
|4
|26-26
|30
|
12
|Тулуза
|22
|8
|5
|9
|36-38
|29
|
13
|Нант
|22
|5
|10
|7
|23-26
|25
|
14
|Монпелье
|22
|6
|2
|14
|31-45
|20
|
15
|Брест
|22
|4
|8
|10
|24-35
|20
|
16
|Труа
|22
|4
|7
|11
|33-48
|19
|
17
|Аяччо
|23
|5
|3
|15
|18-42
|18
|
18
|Страсбур
|22
|3
|9
|10
|27-39
|18
|
19
|Осер
|22
|3
|5
|14
|18-46
|14
|
20
|Анже
|22
|2
|3
|17
|18-47
|9
|10.02
|23:00
|
Ницца – Аяччо
|3 : 0
|11.02
|19:00
|
Монако – ПСЖ
|3 : 1
|11.02
|23:00
|
Клермон Фут – Марсель
|0 : 2
|12.02
|15:00
|
Тулуза – Ренн
|- : -
|12.02
|17:00
|
Анже – Осер
|- : -
|12.02
|17:00
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|12.02
|17:00
|
Монпелье – Брест
|- : -
|12.02
|17:00
|
Реймс – Труа
|- : -
|12.02
|19:05
|
Нант – Лорьян
|- : -
|12.02
|22:45
|
Лион – Ланс
|- : -
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|14
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|17
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|19
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|17
|1
|2