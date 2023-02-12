«Головин — игрок, которого не хватает «ПСЖ». Что пишут во Франции про игру российского футболиста

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против парижан (3:1).

Лучший сезон в «Монако»

«Мрачный «ПСЖ», — такой заголовок украшал после финального свистка главную страницу L'Equipe. Самое авторитетное спортивное СМИ Франции сокрушается, что парижане не в лучшем состоянии подходят к встрече с «Баварией» в Лиге чемпионов и потерпели уже третье поражение с начала года. «Без отличного Доннаруммы — одного из редких удовольствий дня — нападение монегасков добилось бы большего», — отмечает издание.

Портал Maxifoot тоже акцентирует внимание на предстоящем противостоянии «ПСЖ» с «Баварией», однако уже в заголовке указывает на то, что сомнения в перспективах чемпиона посеял «Монако». Победа монегасков названа абсолютно логичной, а стартовый штурм хозяев — ошеломляющим для команды Кристофа Гальтье. «ПСЖ» получил эпитет «безжизненный», а лучший игрок матча Бен Йеддер удостоился оценки 8,5.

Головин — второй в рейтинге. С восьмеркой и следующим комментарием: «Находящийся в последние недели в отличной форме атакующий полузащитник «Монако» в очередной раз выдал классную игру. С первых минут россиянину придал уверенности быстрый гол, а во втором мяче Бен Йеддера он снова был вовлечен в атаку».

Сайт Get French Football News, влепив тройку Неймару, выставил игрокам «Монако» три восьмерки. Их получили Бен Йеддер, Бен Сегир и Головин. «Еще одно великолепное выступление российского плеймейкера, который украсил матч финтами, а также забил важнейший быстрый гол, задав тон матчу. Россиянин проводит свой лучший сезон в «Монако». Он был постоянной опасностью против «ПСЖ» и важным винтиком в монегасской машине, которая в переходных фазах выглядела смертельно опасной. Его ловкие передачи позволяли обеспечить продвижение мяча и создавать голевые моменты».

По версии Homme du Match первая звезда матча — заработавший 8,5 Бен Йеддер. Второй номер — получивший на балл меньше Фофана. Тройку лучших замкнули удостоившиеся семерок Агилар, Доннарумма и Головин. «Он уже несколько недель играет на высоком уровне и снова показал, какой он игрок», — написано в комментарии к игре российского футболиста.

«Обыграв «ПСЖ», «Монако» продлевает свою удачную серию, — отмечает в своем материале Monaco Tribune. — Кто может их остановить? Монегаски стремительно поднимаются в таблице». Лучший по версии этого издания, естественно, Бен Йеддер. В тексте упомянуто, что парижан ослабило отсутствие лидеров, а цифра дня — восьмой матч команды из княжества без поражений».

Виссам Бен Йеддер. Фото Reuters

Особенно великий

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.f в последних турах почему-то отказался от своей традиционной рубрики Les Tops et les Flops. Впрочем, и без того в соцсетях у поклонников монегасков полный восторг. Хотя, некоторые отмечают, что «ПСЖ» в своем текущем состоянии оказался слаб, а если бы не Доннарумма, пару раз остановивший Головина, дело вполне могло завершиться разгромом. И, кстати, показательно, что после таких матчей «Монако» оказывается в центре внимания не только собственных поклонников.

«Я нечасто слежу за лигой 1, если не считать «ПСЖ», но Кайю Энрике и Головин демонстрируют отличную связь», — написал GonzaDeFeliche.

«В каждом матче «Монако», который я смотрел, забивали либо Бен Йеддер, либо Головин», — добавил Zenofanv1.

«Игрок, которого бы я взял в «Монако»? Головин. На мой вкус, очень недооцененный футболист», — заметил GuilDcqt.

«Откровенно говоря, «ПСЖ» должен устроить рождественскую ярмарку для «Монако». Камара, Фофана, Головин и Бен Йеддер — игроки, которых им не хватает. Монегаски — молодцы в этом матче», — продолжил Coach_Carlone.

«Победа «Монако» над «ПСЖ» приносит удовлетворение. Если бы они могли так играть в каждом матче, было бы здорово. С отличным Головиным и Бен Йеддером. Весь коллектив в хорошей форме. Так держать!», — восхитился успехом монегасков HawxVenumYT.

«Великий Виссам сегодня! Великий Агилар, великий Фофана и особенно великий Головин!», — резюмировал Frayyyzinga1.