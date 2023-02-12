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«Головин — игрок, которого не хватает «ПСЖ». Что пишут во Франции про игру российского футболиста

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Reuters
Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против парижан (3:1).

Лучший сезон в «Монако»

«Мрачный «ПСЖ», — такой заголовок украшал после финального свистка главную страницу L'Equipe. Самое авторитетное спортивное СМИ Франции сокрушается, что парижане не в лучшем состоянии подходят к встрече с «Баварией» в Лиге чемпионов и потерпели уже третье поражение с начала года. «Без отличного Доннаруммы — одного из редких удовольствий дня — нападение монегасков добилось бы большего», — отмечает издание.

 
Александр Головин празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;ПСЖ&raquo; с&nbsp;партнерами по &laquo;Монако&raquo;. Царское выступление Головина против «ПСЖ». Забил гол и затмил на поле Неймара

Портал Maxifoot тоже акцентирует внимание на предстоящем противостоянии «ПСЖ» с «Баварией», однако уже в заголовке указывает на то, что сомнения в перспективах чемпиона посеял «Монако». Победа монегасков названа абсолютно логичной, а стартовый штурм хозяев — ошеломляющим для команды Кристофа Гальтье. «ПСЖ» получил эпитет «безжизненный», а лучший игрок матча Бен Йеддер удостоился оценки 8,5.

Головин — второй в рейтинге. С восьмеркой и следующим комментарием: «Находящийся в последние недели в отличной форме атакующий полузащитник «Монако» в очередной раз выдал классную игру. С первых минут россиянину придал уверенности быстрый гол, а во втором мяче Бен Йеддера он снова был вовлечен в атаку».

Сайт Get French Football News, влепив тройку Неймару, выставил игрокам «Монако» три восьмерки. Их получили Бен Йеддер, Бен Сегир и Головин. «Еще одно великолепное выступление российского плеймейкера, который украсил матч финтами, а также забил важнейший быстрый гол, задав тон матчу. Россиянин проводит свой лучший сезон в «Монако». Он был постоянной опасностью против «ПСЖ» и важным винтиком в монегасской машине, которая в переходных фазах выглядела смертельно опасной. Его ловкие передачи позволяли обеспечить продвижение мяча и создавать голевые моменты».

По версии Homme du Match первая звезда матча — заработавший 8,5 Бен Йеддер. Второй номер — получивший на балл меньше Фофана. Тройку лучших замкнули удостоившиеся семерок Агилар, Доннарумма и Головин. «Он уже несколько недель играет на высоком уровне и снова показал, какой он игрок», — написано в комментарии к игре российского футболиста.

«Обыграв «ПСЖ», «Монако» продлевает свою удачную серию, — отмечает в своем материале Monaco Tribune. — Кто может их остановить? Монегаски стремительно поднимаются в таблице». Лучший по версии этого издания, естественно, Бен Йеддер. В тексте упомянуто, что парижан ослабило отсутствие лидеров, а цифра дня — восьмой матч команды из княжества без поражений».

Виссам Бен Йеддер. Фото Reuters
Виссам Бен Йеддер.
Фото Reuters

Особенно великий

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.f в последних турах почему-то отказался от своей традиционной рубрики Les Tops et les Flops. Впрочем, и без того в соцсетях у поклонников монегасков полный восторг. Хотя, некоторые отмечают, что «ПСЖ» в своем текущем состоянии оказался слаб, а если бы не Доннарумма, пару раз остановивший Головина, дело вполне могло завершиться разгромом. И, кстати, показательно, что после таких матчей «Монако» оказывается в центре внимания не только собственных поклонников.

«Я нечасто слежу за лигой 1, если не считать «ПСЖ», но Кайю Энрике и Головин демонстрируют отличную связь», — написал GonzaDeFeliche.

«В каждом матче «Монако», который я смотрел, забивали либо Бен Йеддер, либо Головин», — добавил Zenofanv1.

 
Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;Клермона&raquo;. Головину нужен новый вызов в карьере. Он проводит классный сезон, но, очевидно, засиделся в «Монако»

«Игрок, которого бы я взял в «Монако»? Головин. На мой вкус, очень недооцененный футболист», — заметил GuilDcqt.

«Откровенно говоря, «ПСЖ» должен устроить рождественскую ярмарку для «Монако». Камара, Фофана, Головин и Бен Йеддер — игроки, которых им не хватает. Монегаски — молодцы в этом матче», — продолжил Coach_Carlone.

«Победа «Монако» над «ПСЖ» приносит удовлетворение. Если бы они могли так играть в каждом матче, было бы здорово. С отличным Головиным и Бен Йеддером. Весь коллектив в хорошей форме. Так держать!», — восхитился успехом монегасков HawxVenumYT.

«Великий Виссам сегодня! Великий Агилар, великий Фофана и особенно великий Головин!», — резюмировал Frayyyzinga1.

Александр Головин
Виссам Бен Йеддер
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Царское выступление Головина против «ПСЖ». Забил гол и затмил на поле Неймара
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 3 3 55-20 54
2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
10
 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
11
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
12
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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38 тур
10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 3 : 0
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 3 : 1
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 0 : 2
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 19 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 17 1 2
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