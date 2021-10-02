«Он вообще не собирался останавливаться». Легендарный Веа первым из африканцев выиграл «Золотой мяч», а потом стал президентом Либерии

Форвард навсегда вошел в историю.

Знаменитому Джорджу Веа исполнилось 55 лет. По случаю круглой даты вспомнили, как он в середине 1990-х разорвал шаблоны — как на поле, так и за его пределами, первым из неевропейцев собрав мощнейшую коллекцию индивидуальных призов.

Покорение Парижа

Крестным отцом Веа в европейском футболе стал Арсен Венгер — молодой на тот момент тренер, возглавлявший «Монако». Именно он обратил внимание на либерийца, бегавшего в чемпионате Камеруна — бывшей французской колонии.

«Я помню, как впервые увидел его в Монако. Он приехал немного потерянным, его никто не знал и не воспринимал как футболиста. А потом он стал лучшим игроком мира в 1995 году и президентом Либерии сегодня», — вспоминал Венгер в 2018 году.

С монегасками Веа стал лучшим футболистом Африки-1989 и завоевал Кубок Франции-1990/91. Дальше карьера либерийского форварда пошла по типичному для футболиста 2010-х годов сценарию — он перешел в «ПСЖ». Правда, тогда у парижан не было ни денег катарских шейхов, ни нынешней репутации. Тем не менее, банда в Париже в первой половине 90-х собралась серьезная — помимо Веа в составе были голкипер сборной Франции Бернар Лама, чемпион мира-1994 бразилец Раи, один из главных талантов поколения Давид Жинола. Сначала было два Кубка Франции, а в 1994-м «ПСЖ» покорился чемпионат.

Джордж Веа выигрывает Кубок Франции в составе «Монако». Фото Getty Images

Великий 1995-й

В следующем сезоне Париж знатно пошумел в Лиге чемпионов, первым в истории турнира выиграв все шесть матчей на групповом этапе. В соперниках были приличные «Бавария», киевское «Динамо» и «Спартак». Веа забил 5 мячей в 6 играх. Особенно запомнился его выездной мяч в ворота мюнхенцев. Накрутив троих футболистов «Баварии» Веа пробил точно в «девятку» ворот Оливера Кана.

В плей-офф «ПСЖ» прошел «Барселону» (1:1, 2:0, Веа забил на «Камп Ноу»), но в полуфинале ничего не смог поделать с эталонным «Миланом» Фабио Капелло (0:1, 0:2). Либерийцу в качестве утешительного приза досталась «Золотая бутса» лучшего бомбардира Лиги чемпионов. Но главные подарки были еще впереди.

Во-первых, контракт с «Миланом» — в середине 90-х игроки мечтали переехать из Парижа в Милан, а не наоборот, как сейчас. В Италии Веа не сказать, чтобы доминировал, но в первый же сезон стал лучшим бомбардиром «россонери» (11 голов в серии А и 17 во всех турнирах) и помог команде взять скудетто.

А, во-вторых, Веа получал одну награду за другой за потрясающе проведенный календарный 1995 год. Главной, разумеется, стал «Золотой мяч» от France Football — либериец стал первым нееверопейцем, который получил этот приз. Ему, конечно, повезло — как раз в 1995 году France Football изменил условия конкурса. Начиналась эпоха глобализации, и если до того претендовать на «Золотой мяч» могли только европейцы, то начиная с того момента — любой футболист, выступающий в европейском клубе. И до сих пор Веа — единственный африканец, выигравший «Золотой мяч». Ну а «Бриллиантовый мяч» от ФИФА стал приятным дополнением.

Джордж Веа в матче против «Баварии». Фото Getty Images

Революция в игре

А в 1996-м либерийский форвард забил свой самый известный и красивый гол в карьере. В матче с «Вероной» Веа прибежал в свою штрафную во время углового, но бороться ему ни с кем не пришлось. После подачи с угла поля мяч перелетел всех игроков и на углу штрафной площади упал точно на ногу африканцу. Тот аккуратно принял его и на всей скорости побежал к воротам «Вероны», не обращая внимания ни на соперников, ни на партнеров.

«Невероятный забег. Мы думали: «Когда он остановится? Когда он остановится?» Он вообще не собирался останавливаться!», — описал после матча этот гол партнер Веа по «Милану» Звонимир Бобан.

Да и вообще Веа почти всегда забивал красиво. Нападающий за счет скорости, прыжка и выбора позиции легко опережал защитников. Если же не получалось опередить, либериец включал дриблинг. Плюс ко всему у Веа было также отличное видение поля.

В 90-х его манера стала революционной, что позднее подмечал игравший в похожем стиле Тьери Анри. «Джордж Веа, Ромарио и Роналдо изменили игру для меня. Благодаря им я впервые увидел, что нападающий может забивать самостоятельно. Они просто брали мяч где угодно и забивали. Раньше про девятых номеров говорили: «Стой на линии штрафной, не двигайся много, не смещайся на фланги и жди мяч». Потом я увидел Веа, Роналдо и Ромарио», — объяснял француз.

Джордж Веа — президент Либерии. Фото Getty Images

Политика

Популярность Веа в Либерии невозможно описать словами. Еще по ходу футбольной карьеры он активно занимался гуманитарной помощью людям по всему миру, уделяя особое внимание своей стране. Веа боролся с расизмом, спонсировал образовательные и футбольные программы для детей. В итоге подобная деятельность привела экс-футболиста в политику. По завершении второй гражданской войны в Либерии Веа баллотировался в президенты в 2005 году. Выиграв в первом туре, он уступил во втором. Однако в 2018 году он все-таки стал главой государства.

«Глубочайшая благодарность либерийским гражданам, поддержавшим меня сегодня своими голосами сегодня», — написал Веа в Twitter.