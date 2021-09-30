«Я молил Бога, чтобы нас не выгнали на улицу». Звезда «Наполи» рос в нищете и искал бутсы на свалке, а теперь готовится забивать «Спартаку»

История Виктора Осимхена.

«Я продавал воду посреди дороги, бегал за машинами и ловил деньги на ходу. Или торговал на свалке. Братья раздавали газеты, сестры меняли апельсины на еду. Все знали, что мы очень бедные. Однажды мальчик из другой команды во время игры сказал, что у меня дома нет денег и мой папа просит еду у его мамы. Я расплакался. Я часто плакал. Помню, как арендатор приходил за деньгами к отцу, злился, а я прятался в угол и молил Бога, чтобы нас не выгнали на улицу».

Это воспоминания Виктора Осимхена, который сегодня выйдет в составе «Наполи» на матч Лиги Европы против «Спартака». Он рос в страшной нигерийской бедности, в которой за футбол приходилось драться в прямом смысле слова. Даже свои первые бутсы Осимхен нашел на свалке и несколько лет брал амуницию для игры только там. Для него нормально было выйти на поле в бутсах разного размера от разных производителей — что попадалось, то и хватал.

Осимхен обожал футбол. Например, в 2008-м он разревелся после промаха Джона Терри с пенальти в финале Лиги чемпионов — хотя даже не болел за «Челси». Просто подумал, насколько больно смазать удар в финале такого турнира.

Поэтому в 2015-м на чемпионате мира U-17 в Чили Осимхен старался, чтобы сетка за спинами вратарей соперника не оставалась в состоянии покоя. Нигерия эффектно выиграла турнир, разгромив Бразилию в четвертьфинале, а Осимхен сделал 10 голов в семи матчах и чуть не уехал в «Арсенал» к Арсену Венгеру, но в итоге через год оказался в «Вольфсбурге».

Там вообще ничего не получалось: за два сезона он сыграл только 16 раз и ничего не забил, зато тренировался вместе с Марио Гомесом и Дивоком Ориги. Осимхен считает, что многому у них научился: «Тренироваться с ними — классная школа. Даже и не знаю, что бы получилось у меня без опыта работы с такими мастерами».

В итоге нигериец попал в бельгийский «Шарлеруа», который рискнул арендовать парня, не подошедшего одновременно «Брюгге» и «Зюлте-Варегем». В Бельгии Осимхен разорвал местную лигу: забил 20 раз за 36 матчей, летом 2019-го был выкуплен за 3,5 миллиона евро и тем же летом уехал в «Лилль» за 22,4 миллиона. Казалось, спортивный директор французов Луиш Кампуш сильно переплатил, а «Шарлеруа» сделал деньги из воздуха, но в итоге все остались довольны.

Во Франции Осимхен сделал 18 голов и 6 передач за сезон, а затем уехал в «Наполи» за огромную сумму. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис не пожалел за нигерийца почти 70 миллионов евро.

Начало карьеры в Италии не задалось. Сначала он травмировал плечо, из-за чего пропустил 14 игр, в январе 2021-го заразился коронавирусом, а в феврале потерял сознание после жесточайшего стыка с Кристианом Ромеро в матче с «Аталантой». Тем не менее в 24 матчах за «Наполи» Осимхен забил 10 раз и отдал 3 передачи — отлично для дебютного сезона в такой специфической лиге, как итальянская, да еще и с учетом всех проблем со здоровьем.

Его результативность неудивительна, поскольку на поле Осимхен умеет практически все: отлично бежит на короткие и на длинные дистанции, подстраивается под партнеров, умеет и отыграться, и отдать последний пас, прекрасно определяет момент для того или иного действия. Прекрасно развит физически и обладает пушечным ударом.

Если кого-то еще удивляло, почему в свое время и Де Лаурентис, и Кампуш отдавали за африканца очевидно нерыночные суммы, то вот как раз поэтому. У Осимхена реально сумасшедшие качества.

В первом туре Лиги Европы он их, кстати, снова продемонстрировал, когда забил два сложных мяча в гостевом матче с «Лестером». Эти голы оформили камбэк неаполитанцев со счета 0:2 и принесли стратегически важную ничью в матче с главным соперником по группе.

Вообще, в этом сезоне, помимо ЛЕ, Осимхен исправно бомбит и в серии А. Там он забил уже 4 раза в 5 матчах. Статистика говорит, что нигериец элитно реализует моменты (53% реализации по версии InStat), а еще создает их самостоятельно (0,3 за матч). В среднем за последние 10 матчей у Осимхена 0,5 по xG, то есть практически гарантированный гол в каждой игре и 41% выигранных единоборств в атаке.

Если подытожить, то африканец — в прекрасной форме. Он — восходящая звезда мирового футбола, за которого Де Лаурентис уже сейчас просит не меньше 120 миллионов евро.

Но, несмотря на свой статус, Осимхен продолжает интересоваться проблемами родной Нигерии (празднуя голы, показывает футболку с призывом остановить полицейский произвол в стране) и больше всего мечтает обеспечить достойную жизнь своим родным. К сожалению, его мама умерла, когда Виктору было шесть лет, а папа — в прошлом году, но братья и сестры благодарны Осимхену. Он дал им все, о чем они могли мечтать.

Сам Осимхен сегодня выйдет на поле стадиона имени Диего Марадоны, чтобы снова показать силу нигерийского парня, который просто хотел играть в футбол. В нем нет гения великого аргентинца, но огромного таланта, помноженного на атлетизм, — бескрайнее море.

И «Спартаку» желательно подготовить плавсредства. Утонуть в рубке с таким нападающим можно очень быстро.