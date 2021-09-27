«Мама, есть только один избранный». Истории из жизни великого Тотти

Франческо Тотти сегодня исполняется 45 лет.

Сегодня день рождения у Франческо Тотти. Легенде «Ромы» и всего итальянского футбола — 45. Капитан римлян давно уже культовая фигура, с которой связаны тысячи самых разных историй, как на поле, так и за его пределами. В честь круглой даты решили рассказать вам несколько.

«Я уже во многих финалах поиграл, так что не так уж и взволнован»

Хрестоматийный пример вопроса на околофутбольную эрудицию зародился из фразы Андреа Пирло про победу на ЧМ-2006 в Берлине. Все ведь помнят эту байку про PlayStation? Тотти, по рассказам соавтора его автобиографии Паоло Кондо, подтвердил эту историю и добавил в нее новых красок.

Итальянские футболисты не могли заснуть всю ночь перед финалом с Францией и устраивали турниры на игровой приставке. Правда, один нападающий «Скуадры адзурры» все же пошел отдохнуть.

«Дель Пьеро, — цитирует Кондо слова Тотти в своей колонке для The Athletic, — он ушел в свою комнату примерно в два часа ночи, шутя, что он уже поиграл во многих финалах и поэтому не так уж и взбудоражен. Мы кидались в него сланцами и подушками и продолжили играть в PlayStation».

Заснули только в шесть утра. А в 7.30 Тотти с командой уже ожидала зарядка, в 8.30 — завтрак, а в девять — легкая тренировка. Ключевым моментом стал сон посреди дня:

«Еще три часа я поспал после полудня, перед выездом на матч. Это стало решающим эпизодом не только для меня, но и для всех».

Трепет и волнение перед финалом усиливались воспоминаниями шестилетней давности. Тогда итальянцы уступили французам в финале Евро-2000. Тотти не отметился результативными действиями, однако его изящная предголевая передача пяткой на фланг между Зинедином Зиданом и Бишенте Лизаразю освободила время для навеса Джанлуки Пессотто на Марко Дельвеккио. Всего несколько секунд отделяли Италию от победы. Но в концовке Сильвен Вильтор сравнял счет. А затем Давид Трезеге стал автором золотого гола.

«В мгновение ока я потерял так много. Титул чемпиона Европы и «Золотой мяч» — вспоминал Тотти.

В тот сезон Ческо выиграл чемпионат Италии в первый и последний раз, а также получил приз лучшего футболиста в обидно проигранном финале. Победи Италия, и звание лучшего футболиста Европы могло уйти к нему, а не Луишу Фигу. В итоге Тотти занял лишь 14-е место в голосовании на «Золотой мяч».

«Мама, только один здесь — избранный. И зовут его Леброн Джеймс»

Карьера каждого футболиста уникальна, однако в случае с Тотти это слово обретает более высокопарный смысл. Немного игроков могут встать в один ряд с Ческо по количеству времени в одном клубе, а по уровню культа в городе сравнятся лишь единицы. В истории римлянина есть нечто притягивающе-сверхъестественное. И на это есть причины.

В возрасте шести лет Тотти вместе с одноклассниками отправился на встречу с папой римским Иоанном Павлом II. Придя в желтом костюме (цвет олимпийской сборной Ватикана), Ческо выделился среди тысяч других мальчиков. Папа римский подошел к нему и сначала просто поприветствовал. Однако затем, отойдя на пару метров, вернулся и поцеловал его.

Для мамы Тотти — Фиореллы — этот эпизод стал откровением. Впоследствии, когда оказалось, что Ческо ждет большая и богатая на успехи карьера, мама легендарного римлянина все больше убеждалась, что он — избранный. На что Тотти любил отвечать: «Мама, есть только один «избранный», и зовут его Леброн Джеймс».

«Он был как Понтий Пилат, отправивший Иисуса на распятие»

Эмоциональный уход Тотти из «Ромы» — история, сама по себе напоминающая художественное произведение. Все усугубляется тем, что Ческо не чувствует, что перестал «тянуть». Об этом он упоминает в своей книге:

«Я с легкостью мог уйти в тот год. Но мне было тяжело об этом подумать, потому что во время тренировок я совершенно не отставал. Почему я должен уйти сейчас, пока я в хорошей форме, и потом сожалеть об этом?»

В это время президент «Ромы» Джеймс Палотта искал новый путь для развития. Неожиданный уход Лучано Спаллетти в «Интер» разрушил имеющиеся планы. Экс-наставник «Зенита» отлично справлялся в Риме, однако в ситуации с Тотти он стал козлом отпущения. Как метафорично высказался обозреватель The Athletic Джеймс Хорнкасл, как бы фанаты ни горевали по Ческо, Спаллетти — не Понтий Пилат, отправивший Иисуса на распятие.

Плакат фаната «Ромы» на прощальном матче Тотти с надписью «Я надеялся умереть раньше» не нуждается в дополнительных комментариях. Прощание выглядело таким нелепым исходом, как будто было неизбежной расплатой за все хорошее. А расстаться после 24 лет счастья...

С днем рождения, Ческо!