«45 призрачных минут». Головина во Франции критикуют за игру с «Клермоном»

Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» против «Клермона» (3:1).

Диоп изменил все

L'Equipe, естественно, вывел в главные герои матча полузащитника «Монако» Диопа. Именно он заменил в перерыве Александра Головина и принял участие в двух голевых атаках, одну из которых завершил сам эффектным ударом пяткой. «Выйдя после паузы, полузащитник поставил голову «Монако» на место и в конце матча был вознагражден озорным голом пяткой», — отмечает авторитетное издание Франции, выставив Диопу восьмерку.

В целом же восторга от игры красно-белых в обзоре L'Equipe не наблюдается. Напротив, в материале об игре написано: «Подождем, прежде чем писать, что монегаски выздоровели. Но не убедив в игре, команда снова добилась положительного результата. Они продемонстрировали холодный реализм, чтобы выбраться из ловушки, поставленной «Клермоном». Шесть ударов, три в створ и три гола».

Про Головина, который после двух успешных матчей провел самый невыразительный тайм в этом сезоне, написано в контексте его замены на Диопа. Отмечается, что разочарованный игрой своей команды Нико Ковач уже до перерыва убрал с поля Фофана, а в перерыве отправил на скамейку Головина. «Россиянин уступил место Диопу, а игрок молодежной сборной Франции преобразил свою команду», — констатирует L'Equipe.

Maxifoot в подробном материале о матче называет игру «Монако» в первом тайме апатичной и, как и все издания, называет Диопа человеком, который изменил все. Именно он лучший в этой встрече с оценкой в 7 баллов. Столько же получил защитник Марипан. У Головина же в этот раз самый низкий рейтинг в команде — всего лишь тройка.

«45 призрачных минут от российского атакующего полузащитника, который сегодня вечером совершенно выбыл из игры. Для него главным событием вечера останется то, что он кричал после прохода Мартинша, который не заметил его, когда он был один на одиннадцатиметровой отметке», — комментирует оценку Maxifoot.

Monaco Tribune в своем обзоре воскресной игры воздает должное смелости и качеству игры «Клермона». «Важный успех против привлекательного соперника, игравшего в хороший футбол в течение девяноста минут», — отмечает издание. Автор материала хвалит надежную игру голкипера Нюбеля и отмечает, что замененный на 38-й минуте Фофана выразил недовольство решением тренера. Про незаметного Головина в этот раз ни слова.

Плохие в старте, бластеры после замены

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей рубрике Les Tops et les Flops опять оригинален и нарушает собственные каноны о двух героях и стольких же провалах. В топах в этот раз Диоп, а также объединенные вместе Бен Йеддер и Тшуамени. Провалов же сразу три. Фофана, Павлович и, к сожалению, Головин.

«Очень редко касался мяча и не создавал никакой опасности», — констатирует портал.

«Диоп и Головин, кто-то сказал об этом в предыдущем посте, они не всегда хороши, когда они в старте. И исключительные бластеры, когда они вступают в игру во время матча. Если бы они могли сделать это за 90 минут, это было бы настоящим удовольствием», — отмечает Dadochap.

«Головин делает хорошую игру каждые четыре матча», — отмечает нестабильность полузащитника glen.

«Можно сказать, что Голо был на улице в этом матче, но нам легко судить после игры. Однако тренеры не всегда могут предсказать, будет ли игрок хорош в данном матче», — добавляет Iclo38.

«Слишком сдержанный Головин», — констатирует Lip666.

«Мартинш — игрок недостаточно эффективный, не считая нескольких вспышек, которые могли бы нам помочь. Я думаю, что пора дать Диопу и Головину коридоры нашей атаки!» — предложил свою версию перестановок МisterLouison после того, как португалец не отдал пас оставшемуся без опеки российскому легионеру.

«Я не понимаю, что это. Диоп или Голо в старте — они плохие. Выходы на замену у них невероятные!» — вернулся к уже поднятой теме Vadorasm.

«Ковач — сильный тренер. Он без колебаний заменил Фофана из-за несоблюдения установки, а Головина в перерыве, потому что он не в игре», — отреагировал на замену martintrez.

«Очередной мастер-класс Головина! Спасибо «Монако», что сохранили эту русскую аферу!» — ругался julienfalcoz.

Впрочем, этому болельщику сразу прилетел ироничный ответ от HawxVenum YT: «У вас проблемы с Головиным. Он украл закуску, когда ты был маленьким?»