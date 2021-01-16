Головин упустил брейк-пойнт. Что во Франции пишут об игре полузащитника «Монако»

Французские СМИ об игре Головина в матче с «Монпелье».

Footmercato: Ферри уничтожил шанс

Footmercato.

Пожалуй, Footmercato наиболее эмоционально отреагировал на момент с участием Александра Головина, который на 74-й минуте после передачи Бен Йеддера обыграл голкипера «Монпелье» Омлина, но недостаточно сильно пробил по пустым воротам и позволил сопернику выбить мяч с ленточки.

«Головин видел, как Ферри уничтожил его шанс на своей линии», — отмечает издание.

В похожем стиле эпизод отражен на официальном сайте лиги 1: «Александру Головину следовало успокоить «Монако», когда он обошел Омлина, но его аккуратный удар был вынесен с линии».

RMC Sport: «Монако» был близок к 4:2

RMC Sport в своем обзоре уделяет основное внимание яркой игре нападающих «Монако» Фолланда и Бен Йеддера, который, по мнению издания, был разочарован безголевой серией, но в пятницу вновь обрел уверенность. Головин упомянут лишь в самом конце материала, как футболист, который мог сделать счет 4:2, но его попытку остановил Ферри.

«Игроки «Монпелье» могут сожалеть о том, что прибавили слишком поздно», — резюмирует RMC.

Monaco Tribune: «Команда была напугана в концовке»

Monaco Tribune.

Monaco Tribune в посвященном победе монегасков материале отмечает, что «Монако» был напуган в концовке. Вместе с тем подчеркивается, что на сложном отрезке команда показала характер и крепость обороны. Персонально выделяют трех футболистов. Оформившего дубль после молчания в пяти турах Бен Йеддера, забившего в чемпионате десятый гол Фолланда и голкипера Лекома, который на 75-й минуте отразил сложный удар Делора.

В своем обзоре игры издание не делало акцента на моменте с участием Головина, упомянув его уже в тексте с оценками за игру. Без упреков констатируется факт: «Был близок к голу после отличной передачи Бен Йеддера». При этом оценки выставлены только футболистам стартового состава, и Диоп, которого поменял наш футболист, получил шесть баллов. По восьмерке у авторов голов, и а из числа получивших семерки больше других хвалят Тшуамени и Кайю Энрике.

L'Equipe: «Монако» выиграл дуэль атакующих дуэтов"

L'Equipe.

«В противостоянии двух самых красивых атакующих дуэтов пара Кевин Фолланд — Виссам Бен Йеддер победила Энди Делора и Гаэтана Лаборда. Немец забил свой 10-й гол в сезоне».

Головина за упущенный момент L'Equipe не критикует. Просто констатирует факт в перечислении опасных моментов в концовке и отмечает, что кроме российского полузащитника хороший шанс упустил Фолланд, и на этом отрезке возможностей забить у «Монако» было больше.

Maxifoot: «Монако» играет с огнем"

Maxifoot.

В обзоре Maxifoot все те же герои — Фолланд, Бен Йеддер, Леком. Монегасков хвалят за первый час игры и критикуют за потерю концентрации, а упущенный Головиным шанс заслужил сравнения с теннисной терминологией.

«Этот матч сводил с ума, и потребовалось исключительное действие со стороны Лекома, чтобы не дать Делору сравнять счет. Напротив, Головин и Фолланд потратили два брейк-пойнта, но «Монако» удержал 4-е место в таблице», — резюмирует издание.