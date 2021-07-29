«Царь» Головин в «Монако». За три года от борьбы за выживание до Лиги чемпионов

Три года назад полузащитник сборной России перешел из ЦСКА в один из ведущих клубов Франции.

Безумный первый год

Поначалу трансфер Александра Головина заставлял вспоминать о знаменитой фразе Андрея Аршавина про ожидания. Один из главных талантов российского футбола переходил в команду, которая приучила к постоянному участию в Лиге чемпионов и конвейерному воспроизводству талантов, которые приносили на счета «Монако» сотни миллионов евро. Кильян Мбаппе, Тома Лемар, Рони Лопеш, Бенжамен Менди, Тьемуэ Бакайоко, Фабинью...

Список успешных продаж монегасков можно продолжать долго. Однако, отправляясь в успешный клуб, Головин словно оказался в параллельной вселенной. Вместо того чтобы расти, оказавшись в окружении исполнителей более высокого уровня, он попал в ситуацию, когда в 22 года в новой стране и в новом чемпионате требовалось без раскачки превращаться в одного из лидеров.

Если же посмотреть на состав, которым «Монако» начинал сезон-2018/19, то с Головиным к нынешнему лету на Лазурном Берегу остались только Джибриль Сидибе, Бенуа Бадиашиль и Софьян Диоп. Причем двое последних тогда только дебютировали в лиге 1. И только зимой, когда над «Монако» нависла реальная угроза вылета, в экстренном порядке началась закупка готовых исполнителей уровня Сеска Фабрегаса и Желсона Мартинша. Впрочем, операцию спасения в итоге все равно завершил Головин, в предпоследнем туре отметившийся голом и передачей на Радамеля Фалькао в игре с «Амьеном» (2:0).

Та счастливая развязка, с одной стороны, внушала оптимизм, но вместе с тем напоминала о совершенно ненормальном сезоне. За девять месяцев монегаски представили две разных по составу и возможностям команды и пережили столько же тренерских отставок. Сначала уволили Леонарду Жардима и назначили не имевшего опыта самостоятельной работы Тьерри Анри. Потом указали на дверь не только легендарному форварду, но и вице-президенту Вадиму Васильеву, вместо которого руководителем клуба стал Олег Петров.

«Летние трансферные ошибки привели нас к худшим результатам за семь лет», — объяснил свое решение владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев и, признав ошибочность увольнения Жардима, вернул португальца в команду.

По два тренера на сезон

Как показало время, это было не лучшим решением. Казавшийся волшебником Жардим уже не мог дать «Монако» что-то новое, и версия о том, что причина кризиса монегасков кроется исключительно в ослаблении состава, оказалась не совсем верной. После возвращения зимой 2019-го тренеру дали первую группу классных новичков. Потом устроили летний шопинг, подписав Виссама Бен Йеддера, Гильермо Марипана, Рубена Агилара, Бенжамена Лекома и Ислама Слимани, а также вернув на правах аренды Бакайоко.

Результаты пошли вверх, но не так, как хотелось бы. С серьезным по французским меркам подбором игроков «Монако» чередовал яркие встречи с провальными. Например, мог с интервалом в несколько дней без шансов проиграть «Лиллю» в Кубке лиги (0:3), а потом разорвать «догов» в матче чемпионата со счетом 5:1. Как раз после второй игры команда отправилась на новогодние каникулы, а Жардим — во вторую за полтора года отставку. 2020-й пандемийный год красно-белые встретили уже с Робертом Морено на тренерской скамейке.

Получается, за относительно короткий срок Головин поработал с тремя тренерами и пережил бесчисленное количество тактических экспериментов, которые напрямую затрагивали российского легионера в силу его универсализма. В разных схемах при Жардиме/Анри/Морено он не играл только в воротах, в обороне и на позиции центрального нападающего. Пожалуй, только при Морено его роль стабилизировалась. Отчасти потому, что испанец помешан на 4-4-2, только понять, насколько верны эти ощущения, так и не удалось. К моменту введения в Европе жестких карантинных ограничений Морено провел в «Монако» всего 12 матчей, доигрывать сезон во Франции не стали, а в новый цикл команда вступила уже под началом Нико Ковача.

Будет лучше?

Хорватский специалист, к которому после неоднозначной работы с «Баварией» отнеслись настороженно, стал ключом к последующим успехам «Монако». После нескольких революционных периодов Ковач принес монегаскам стабильность во всем — начиная с дисциплины и заканчивая внятной и поставленной игрой.

«Тренерский штаб проделал отличную работу, и я очень рад развиваться в этой команде, которая хорошо играет в футбол», — говорил Головин в майском интервью клубной пресс-службе, добавив, что это его лучший сезон во Франции.

С общей оценкой трудно не согласиться. Во-первых, финишировав третьим, «Монако» вернулся в Лигу чемпионов, а также добрался до финала Кубка Франции. Во-вторых, у самого Головина, который в марте прошлого года подписал новый контракт, отличная статистика. Рекордные шесть голов с учетом всех турниров с хет-триком ворота «Нима» и 9 результативных передач.

Последний показатель особенно впечатляет, потому что, отстав на три балла от лучшего ассистента лиги 1 Мемфиса Депая, наш легионер провел на шестнадцать матчей меньше голландца (21 против 37). При двенадцати попаданиях в старт Головин лишь один раз отыграл 90 минут и еще девять раз сам выходил на замену. То есть минувший сезон стал для него не только самым успешным, но и самым сложным.

Травма, на первый взгляд показавшаяся пустяковой, оставила Александра вне игры на четыре месяца. Потом, когда он стал приближаться к пику формы, случился коронавирус. Добавьте сюда регулярные смены позиций, а также самую серьезную за три французских года конкуренцию, и показатели Головина покажутся еще более впечатляющими.

У него случались спады и неудачные игры, но он всякий раз демонстрировал, насколько важен для «Монако». Даже начиная матчи на скамейке запасных, превратился в идеального джокера, который способен перевернуть игру или забить первым же касанием после выхода на поле.

Кажется, столь часто прозвище Царь прежде не звучало никогда, и было бы интересно узнать: какими оказались бы показатели Головина, не случись той злосчастной травмы? Ответить на этот вопрос можно будет уже в новом сезоне. И заявку Александр сделал недавним победным голом в контрольной игре с «Вольфсбургом» всего через неделю после возвращения к тренировкам. Репетиция удалась, а уже на следующей неделе «Монако» стартует в Лиге чемпионов и национальном первенстве. И этот год может стать царским.