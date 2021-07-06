В Париже высадился звездный десант: Серхио Рамос, Доннарумма, Хакими, Вайналдум. «ПСЖ» будет главным фаворитом Лиги чемпионов

Парижский суперклуб демонстрирует свои амбиции, став главным игроком на летнем трансферном рынке.

Покеттино остается

Неизвестно, что происходило в Париже вечером 29 мая, но с точки зрения элементарной логики кто-то из боссов «ПСЖ» кусал от отчаяния локти, глядя на то, как годом ранее подаривший французскому суперклубу его первый финал Лиги чемпионов Томас Тухель поднимает над головой заветный «ушастый» кубок уже в экипировке «Челси». И это был уже второй удар по самолюбию парижских толстосумов, которые уступили чемпионский титул «Лиллю» и довольствовались двумя второстепенными для себя трофеями.

Это для Мурисио Покеттино с его нолем тренерских титулов победы в Кубке и Суперкубке Франции стали событием. Для «ПСЖ» подобное — рутина, и по французской столице поползли слухи о том, что аргентинский тренер не оправдал возложенные на него надежды и ему подыскивают замену. Однако, кроме ссылок на некую инсайдерскую информацию, никакой конкретики не последовало, а клуб все опровергал. В том числе и вторую версию возможного развода, согласно которой тренер сам хотел уйти, имея на руках предложения от «Тоттенхэма» и «Реала».

«Слухи насчет Покеттино утомляют. У него еще два года контракта, и мы довольны его работой», — уверял спортивный директор Леонардо. Тем не менее это не успокоило французские СМИ. Но если одни источники уверяли, что тренер не в восторге от работы клубного менеджмента, то другие делали акцент на том, что разрыв отношений исключен не только из-за позиции клуба, но и потому, что Покеттино благодарен за оказанное ему доверие.

Опыт ветеранов и голод молодых звезд

Окончательно успокоило ситуацию только интервью президента «ПСЖ» Насера Аль-Хелаифи, который рассказал о двух беседах с главным тренером. Каждая продолжалась по несколько часов и показала, насколько Покеттино погружен в дела клуба. Он, кстати, сыграл важнейшую роль в переходе Жоржиньо Вайналдума, лично убедив голландца в том, что парижский вариант предпочтительнее перехода в «Барселону». Хотя, естественно, ключевым фактором — в который уже раз — стали финансовые возможности «ПСЖ», и получивший более жирный контракт голландец стал первым новобранцем в очередном сезоне сериала «Звездный парижский десант».

В том же интервью Аль-Хелаифи заметил, что коронавирусный кризис затронул всех, поэтому больших покупок долго не было. И действительно, зимой лучшая команда Франции не приобрела никого, а перед началом прошлого сезона ограничилась тем, что выкупила трансфер Мауро Икарди и арендовала Алессандро Флоренци, Мойзе Кина и Данилу Перейру.

Сейчас все серьезнее, и амбиции «ПСЖ» стали понятны еще несколько месяцев назад, когда Серхио Рамос пытался получить от «Реала» новый контракт на своих условиях. Тогда испанец заявил президенту сливочных Флорентино Пересу, что в Париже ему гарантировали строительство топ-клуба, в котором будет играть Лионель Месси. И хотя аргентинец остался верен «Барселоне», Рамос все равно переезжает в столицу Франции.

Там он получит как желаемый контракт на два года, так и возможность реализовать свои амбиции, выиграв на закате карьеры еще один трофей Лиги чемпионов. Иной вариант просто не рассматривается, потому что кроме Вайналдума и Рамоса «ПСЖ» подписывает еще двух звезд: проведшего блестящий чемпионский сезон в составе «Интера» Ашрафа Хакими и одного из лучших вратарей мирового футбола Джанлуиджи Доннарумму.

Даже если все ограничится вышеупомянутым квартетом, а слухи о предварительных контактах с Полем Погба ни во что не выльются, очевидно, это состав под победу в Лиге чемпионов. С одной стороны — знающие, как выигрывать «ушастый» кубок Вайналдум и Рамос с его харизмой. С другой — голодные до больших побед 22-летние Доннарумма и Хакими. Идеальный микс, если вспомнить, что «ПСЖ» сохранил Неймара, подписав с ним новый долгосрочный контракт.

Мбаппе и золотая клетка

Интересно, конечно, как реагируют на последние покупки пока еще первый номер парижан Кейлор Навас, продливший контракт Юлиан Дракслер и защитник сборной Франции Преснель Кимпебме, который почувствовал себя лидером после ухода Тиагу Силвы. Есть вопросы и к состоянию здоровья долго лечившегося Рамоса, но в целом это решаемые вопросы и будни топ-клубов.

Однако и на солнце есть пятна, и главная проблема — будущее Кильяна Мбаппе. За неделю до старта Евро-2020, где главный талант французского футбола сыграл явно ниже своих возможностей, Аль-Хелаифи озвучил весьма жесткую позицию клуба: «Мы никогда его не продадим, и он никогда не уйдет свободным агентом. Это Париж и его страна. У него есть миссия не только быть футболистом, но и продвигать чемпионат Франции, а также свою страну и столицу».

Фактически это заявление о намерении навечно запереть Мбаппе в золотой клетке, и форвард это прекрасно понимает даже без подсказок Николя Анелька. «Придется решать. Если хочешь выиграть «Золотой мяч», а именно к этому нужно стремиться, чтобы сравняться с Роналду и Месси, придется соревноваться с лучшими. Поймите меня правильно, лига 1 не проста, но самый сложный чемпионат — в Англии. Так что если хочешь быть одним из лучших, делай то, что делаешь в «ПСЖ», но в «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенале», «Ман Сити» или «Ливерпуле». Или езжай в Испанию, в «Реал» или «Барселону», — написал известный в прошлом нападающий в The Athletic.

Мбаппе с начала года отклонил несколько предложений о новом контракте с зарплатой в 30 миллионов евро. И даже когда клуб якобы добавил к этой сумме еще 20 миллионов, позиция футболиста не изменилась. Верить информации испанского издания Marca о том, что он поставит свою подпись под новым соглашением, если туда внесут пункт о последующем переходе в «Реал», сложно. Во-первых, в последнее время авторитетное издание несколько раз стреляло в «молоко», а во-вторых, во Франции, в отличие от Испании, запрещен пункт о фиксированных суммах отступных.

Скорее ближе к истине французские источники, которые утверждают: Мбаппе обещал Покеттино отыграть последний год контракта. И что бы там ни говорил Аль-Хелаифи, повторение истории выведенного из состава за отказ продлевать соглашение Адриена Рабьо в данном случае невозможно. Мбаппе слишком хорош и важен для команды. К тому же после чемпионата Европы у него будет сумасшедшая мотивация, а выиграв Лигу чемпионов, форвард может спокойно отправиться в свой любимый «Реал» с осознанием того, что его парижская миссия выполнена. С нынешним составом «ПСЖ» подобный сценарий реален как никогда.