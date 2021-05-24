«Его вклад почти во все матчи очень важен. Спасибо, Александр!» Что пишут о Головине во Франции

Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» против «Ланса» (0:0).

Нулевая ничья «Монако» в Лансе, несмотря на долгожданное возвращение монегасков в Лигу чемпионов, не вызвала во французских СМИ большого ажиотажа. Главные темы заключительного тура лиги 1 — триумф выигравшего титул «Лилля», вылет проигравшего дома решающий матч сезона «Нанта» и счастливое для команды Александра Головина фиаско «Лиона», после которого о своей отставке объявил главный тренер этой команды Руди Гарсия. Тот самый, которого одно время считали кандидатом на пост наставника «Спартака».

L'Equipe, оценивая встречу «Ланс» — «Монако», сделал акцент на двух футболистах. Героем признали не раз выручавшего хозяев голкипера Лека, удостоившегося от экспертов издания семерки. Провалом же назвали действия лучшего снайпера монегасков Бен Йеддера, который за упущенные верные моменты получил характеристику «неуклюжий» и три балла из десяти возможных.

Портал Maxifoot развязку в борьбе за третье место включил только в дайджест главных событий дня. Как отметило издание, «в гонке за Лигой чемпионов Монако» заглох, а «Лион» упал. Упущенная возможность для «Лиона», но счастливая развязка для монегасков". На этом все, а подробный анализ игры и оценки Maxifoot решил посвятить матчу в Лионе, где случилась настоящая драма и было забито пять мячей.

Зато для Monaco Tribune возвращение своей команды в главный еврокубок — в одном ряду с домашним этапом «Формулы-1», «Гран-при Монако». По итогам важнейшей игры баллов для красно-белых не жалели, хотя невезучий воскресным вечером Бен Йеддер удостоился лишь четверки. Не самая высокая оценка у Кайю Энрике (5), а максимальные — семерки — получили Марипан и ставший накануне лауреатом премии лучшему молодому игроку лиги 1 Тшуамени.

Головин по версии Monaco Tribune наиграл на шестерку со следующим комментарием: «Во всех хороших атаках в первом тайме россиянин задавал темп, превратившись в лидера игры монегасков. Головину так же не хватало четкости, как и всей атаке «Монако». Особенно при ударе, завершившем проход с попаданием во внешнюю сторону сетки. Менее лучезарный после возвращения из раздевалки, русский иногда показывал расточительность в передачах».

Если опираться исключительно на цифры, то по версии портала Whoscored Головин наиграл на 6,8 балла. Больше в «Монако» набрали только Тшуамени (7,2), Бадиашиль (7,1) и получивший титул звезды матча Сидибе (7,6). Головин нанес два удара, один из которых оказался неточным, а второй заблокировал соперник. Кроме того, на счету российского футболиста 74 контакта с мячом, 45 передач (37 точных), две ключевые передачи, одна удачная обводка, два из шести успешных отборов мяча и столько же перехватов. А вот ни один из шести угловых к обострению у ворот «Ланса» не привел.

Наконец, сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в традиционной рубрике Les Tops et les Flops в этот раз оказался разочарован игрой российского легионера. Герои дня по версии портала — разрушители Бадиашиль и Тшуамени. Провалились же созидатели — Бен Йеддер и Головин. При этом обоих футболистов поблагодарили за классный сезон и важную роль в игре команды.

«Матчи следуют друг за другом, и они не похожи для российского полузащитника. Он не знал, как изменить ситуацию. Малоэффективные передачи, и мячи не находили адресатов. После восстановления он страдает от сравнения с другими исполнителями. Поэтому, когда он не выделяется в игре, матчи становятся более сложными. К счастью для него, его перспективы очень высоки, и его вклад почти во все матчи действительно важен. Тебе тоже спасибо, Александр!»