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Зидан ждет предложения от сборной Франции

17:23
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Экс-главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не планирует в ближайшее время соглашаться на работу в клубе, сообщает ESPN.

По данным источника, 49-летний специалист хочет возглавить сборную Франции, поэтому готов подождать ухода Дидье Дешама. После ухода Дешама Зидан является приоритетным кандидатом Французской федерации футбола.

Сборная Франции неудачно выступила на Евро, выбыв на стадии 1/8 финала, Дешам останется в команде минимум до ЧМ-2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/soccer/france-fra/story/4429836/zinedine-zidane-to-reject-club-offers-to-wait-for-france-job-sources

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Виктория Кравченко все материалы автора

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