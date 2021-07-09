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«Вест Хэм» может арендовать у «ПСЖ» Ареола

18:03
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«Вест Хэм» готов арендовать голкипера «ПСЖ» Альфонсо Ареола, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, 28-летний француз не может рассчитывать на место первого вратаря в «ПСЖ», так как в скором времени в стан парижан перейдет игрок сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

Контракт Ареола с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2020/21 он провел 36 матчей в АПЛ в аренде в «Фулхэме», пропустив 48 мячей.

Дополнительная информация:

https://www.footmercato.net/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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