«Вест Хэм» может арендовать у «ПСЖ» Ареола
18:03
«Вест Хэм» готов арендовать голкипера «ПСЖ» Альфонсо Ареола, сообщает Foot Mercato.
По данным источника, 28-летний француз не может рассчитывать на место первого вратаря в «ПСЖ», так как в скором времени в стан парижан перейдет игрок сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.
Контракт Ареола с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2020/21 он провел 36 матчей в АПЛ в аренде в «Фулхэме», пропустив 48 мячей.
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