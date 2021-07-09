«Вест Хэм» может арендовать у «ПСЖ» Ареола

«Вест Хэм» готов арендовать голкипера «ПСЖ» Альфонсо Ареола, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, 28-летний француз не может рассчитывать на место первого вратаря в «ПСЖ», так как в скором времени в стан парижан перейдет игрок сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

Контракт Ареола с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2020/21 он провел 36 матчей в АПЛ в аренде в «Фулхэме», пропустив 48 мячей.